Ajker Patrika
জাতীয়

একটি জাতির নির্মাণ ও পুনর্নির্মাণে বাংলাদেশের সাংবিধানিক অভিজ্ঞতা বিষয়ে বক্তব্য দেবেন আলী রীয়াজ

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
আপডেট : ১৩ নভেম্বর ২০২৫, ১৫: ৪২
ইউনিভার্সিটি অব টেক্সাসের ওয়েবসাইটে অধ্যাপক আলী রীয়াজের সেমিনারের কথা। ছবি: ওয়েবসাইট থেকে নেওয়া
ইউনিভার্সিটি অব টেক্সাসের ওয়েবসাইটে অধ্যাপক আলী রীয়াজের সেমিনারের কথা। ছবি: ওয়েবসাইট থেকে নেওয়া

বাংলাদেশের মূল সংবিধান এবং পরে সংশোধনীর মাধ্যমে জাতি ও জাতীয়তাকে সংজ্ঞায়িত করে রাজনীতি ও সমাজে বিভেদ তৈরি করা হয়েছে, তা নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের ইউনিভার্সিটি অব টেক্সাসে সেমিনার অনুষ্ঠিত হবে। যুক্তরাষ্ট্রের স্থানীয় সময় আজ বৃহস্পতিবার এই সেমিনারে বক্তব্য দেবেন ইলিনয় স্টেট ইউনিভার্সিটির রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক আলী রীয়াজ।

সেমিনারের বিষয়ে ইউনিভার্সিটি অব টেক্সাসের ওয়েবসাইটে বলা হয়, ‘সংবিধান, সাংবিধানিক উপাদান এবং দক্ষিণ এশিয়ায় গঠিত’ (Constitutions, Constituents, and the Constituted in South Asia)’ শিরোনামে সেমিনারটির আয়োজন করেছেন টেক্সাস বিশ্ববিদ্যালয়ের এশিয়ান স্টাডিজ বিভাগের অধ্যাপক ও চেয়ারম্যান ডোনাল্ড ডেভিস।

সেখানে বলা হয়, বাংলাদেশের সংবিধান মূল সংবিধান এবং পরে সংশোধনীগুলোর মাধ্যমে জাতি ও জাতীয়তাকে সংজ্ঞায়িত ও পুনঃসংজ্ঞায়িত করেছে এবং কীভাবে এটি রাজনীতি ও সমাজে একটি বিভেদ রেখা তৈরি করেছে, তা নিয়ে আলোচনা হবে।

স্বাধীনতার পরে ১৯৭২ সালে প্রণীত সংবিধানে বাংলাদেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনসংখ্যার পরিচিতি হিসেবে জাতীয়তাকে ‘বাঙালি’ বলে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছিল বলে উল্লেখ করা হয় ওয়েবসাইটে। গণপরিষদের বিতর্কে শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে তৎকালীন ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগের সংখ্যাগরিষ্ঠ জাতিগত বাঙালি সদস্যরা আদিবাসী অবাঙালি জনগণের একটি অন্তর্ভুক্তিমূলক জাতীয়তার সংজ্ঞা চাওয়ার দাবি প্রত্যাখ্যান করেন।

১৯৭৮ সালে বিএনপির প্রতিষ্ঠাতা জিয়াউর রহমানের শাসনামলে সংবিধান সংশোধন করে নাগরিকদের জাতীয়তা পুনঃসংজ্ঞায়িত করা হয়। সংশোধিত সংস্করণটি পরে সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত হয়। নাগরিকদের জাতীয়তাকে ‘বাংলাদেশি’ হিসেবে সংজ্ঞায়িত করা হয়, যা জাতীয়তার জাতিগত উপাদানকে আঞ্চলিকতার চিহ্নিতকারী হিসেবে প্রতিস্থাপিত করে।

পতিত আওয়ামী লীগ সরকার সংবিধান ২০১১ সালে এক সংশোধনীর মাধ্যমে ‘বাঙালি’ ও ‘বাংলাদেশি’কে একত্র করার চেষ্টা করে। সেখানে বলা হয়, ‘বাংলাদেশের জনগণ জাতিগতভাবে বাঙালি হিসেবে পরিচিত হবেন এবং বাংলাদেশের নাগরিকগণ বাংলাদেশি বলিয়া পরিচিত হইবেন।’ কিন্তু এই শর্তটি সুস্পষ্টভাবে জাতিগত পরিচিতিকে প্রাধান্য দিয়েছে বলে টেক্সাস বিশ্ববিদ্যালয়ের ওয়েবসাইটে বলা হয়।

অধ‍্যাপক রীয়াজ জাতীয় ঐকমত‍্য কমিশনের সহসভাপতির দায়িত্ব পালনের পর পেশাগত কাজে যুক্তরাষ্ট্রে আছেন। ১৮ নভেম্বর তাঁর দেশে ফেরার কথা।

বিষয়:

বিএনপিযুক্তরাষ্ট্ররাজনীতিবিদসংবিধান
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

সম্পর্কিত

রেলের বিভিন্ন স্থাপনায় আটটি নাশকতার চেষ্টা

রেলের বিভিন্ন স্থাপনায় আটটি নাশকতার চেষ্টা

দলগুলোর মতবিরোধের বিষয়গুলোতে যে সিদ্ধান্ত দিল অন্তর্বর্তী সরকার

দলগুলোর মতবিরোধের বিষয়গুলোতে যে সিদ্ধান্ত দিল অন্তর্বর্তী সরকার

জুলাই জাতীয় সনদ বাস্তবায়ন আদেশ জারি

জুলাই জাতীয় সনদ বাস্তবায়ন আদেশ জারি

উচ্চকক্ষের সদস্যসংখ্যা পিআর পদ্ধতিতে হবে কি না— নির্ধারণ হবে গণভোটে

উচ্চকক্ষের সদস্যসংখ্যা পিআর পদ্ধতিতে হবে কি না— নির্ধারণ হবে গণভোটে

জাতীয়

রেলের বিভিন্ন স্থাপনায় আটটি নাশকতার চেষ্টা

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
রেলের বিভিন্ন স্থাপনায় আটটি নাশকতার চেষ্টা

কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগের ঢাকা লকডাউন কর্মসূচিকে কেন্দ্র করে গতকাল বুধবার রাত থেকে আজ বৃহস্পতিবার সকাল ৯টা পর্যন্ত রেলের বিভিন্ন স্থাপনায় কমপক্ষে আটটি নাশকতার চেষ্টা চালানো হয়েছে। তবে এসব ঘটনায় কোনো বড় ধরনের ক্ষয়ক্ষতির খবর পাওয়া যায়নি।

বাংলাদেশ রেলওয়ে সূত্র জানিয়েছে, ঢাকা রেলওয়ে জেলায় চারটি, চট্টগ্রাম জেলায় দুটি, সিলেট ও খুলনা রেলওয়ে জেলায় একটি করে মোট আটটি নাশকতাচেষ্টার ঘটনা ঘটে।

এসব ঘটনা তদন্ত করে দায়ীদের শনাক্ত ও আইনের আওতায় আনার চেষ্টা চলছে বলে জানিয়েছেন রেলওয়ের কর্মকর্তারা।

রেলওয়ের নথি থেকে জানা গেছে, ভৈরব রেলওয়ে থানা এলাকায় তিনটি ঘটনায় রেললাইনে টায়ার ও বস্তা জ্বালিয়ে আগুন লাগানোর চেষ্টা করা হয়। গতকাল রাত সাড়ে ১০টার দিকে শাহাপুর এলাকায় টায়ার জ্বালিয়ে আগুন ধরানো হয়। এরপর রাত সাড়ে ১২টায় দক্ষিণ মির্জানগরে টায়ার জ্বালানো হয়।

খামারহাটি রেলসেতুতে আজ সকাল সাড়ে ৫টায় বস্তা জ্বালিয়ে আগুন লাগানোর চেষ্টা করা হয়। প্রতিটি ঘটনায় স্থানীয় বাসিন্দারা দ্রুত আগুন নেভান। ফলে কোনো ক্ষতি হয়নি।

ঢাকার তেজগাঁও রেলস্টেশনে গতকাল রাত সাড়ে ৯টার দিকে পরিত্যক্ত লাইনে থাকা নষ্ট কোচে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয়। আগুনে কোচের দুটি সিট ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ঘটনাস্থল থেকে সন্দেহভাজন দুজনকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য আটক করা হয়।

কক্সবাজার রেলস্টেশনের রেললাইনে গতকাল রাত ১২টা ৪৫ মিনিটে টায়ার জ্বালানো হয়। স্থানীয় বাসিন্দারা আগুন নেভান। কোনো ক্ষতি হয়নি।

ফেনীর ফাজিলপুরে (লাকসাম রেলওয়ে থানা) গতকাল রাত ৩টার দিকে রেললাইনের পাশে গাছ কেটে রাখা হয়। পরে তা দ্রুত সরিয়ে ফেলা হয়। ট্রেন চলাচলে কোনো সমস্যা হয়নি।

আখাউড়ায় দুবলা এলাকার ৩ নম্বর রেলসেতুতে গতকাল রাত ১টা ৪০ মিনিটে কাঠ, প্লাস্টিকের পাইপ ও কেরোসিন দিয়ে আপ ও ডাউন উভয় লাইনে আগুন লাগানো হয়। পুলিশ ও স্থানীয় বাসিন্দারা দ্রুত আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে।

রাজবাড়ীর পাংশা এলাকায় গতকাল রাত ৮টা ৪৫ মিনিটে বাবুপাড়া রেলসেতুতে কেরোসিন ঢেলে কাগজে আগুন ধরানোর চেষ্টা করা হয়। স্থানীয় বাসিন্দারা দুষ্কৃতকারীদের ধাওয়া করেন এবং আগুন নেভান।

এসব ঘটনায় রেল অবকাঠামোর বড় কোনো ক্ষয়ক্ষতি হয়নি বলে রেলওয়ে সূত্র জানিয়েছে। কর্তৃপক্ষ এসব ঘটনায় সংশ্লিষ্টদের শনাক্তে তদন্ত শুরু করেছে।

বিষয়:

রেলওয়েলকডাউননাশকতাআওয়ামী লীগ
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

সম্পর্কিত

একটি জাতির নির্মাণ ও পুনর্নির্মাণে বাংলাদেশের সাংবিধানিক অভিজ্ঞতা বিষয়ে বক্তব্য দেবেন আলী রীয়াজ

একটি জাতির নির্মাণ ও পুনর্নির্মাণে বাংলাদেশের সাংবিধানিক অভিজ্ঞতা বিষয়ে বক্তব্য দেবেন আলী রীয়াজ

দলগুলোর মতবিরোধের বিষয়গুলোতে যে সিদ্ধান্ত দিল অন্তর্বর্তী সরকার

দলগুলোর মতবিরোধের বিষয়গুলোতে যে সিদ্ধান্ত দিল অন্তর্বর্তী সরকার

জুলাই জাতীয় সনদ বাস্তবায়ন আদেশ জারি

জুলাই জাতীয় সনদ বাস্তবায়ন আদেশ জারি

উচ্চকক্ষের সদস্যসংখ্যা পিআর পদ্ধতিতে হবে কি না— নির্ধারণ হবে গণভোটে

উচ্চকক্ষের সদস্যসংখ্যা পিআর পদ্ধতিতে হবে কি না— নির্ধারণ হবে গণভোটে

জাতীয়

জুলাই জাতীয় সনদ বাস্তবায়ন

দলগুলোর মতবিরোধের বিষয়গুলোতে যে সিদ্ধান্ত দিল অন্তর্বর্তী সরকার

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
আপডেট : ১৩ নভেম্বর ২০২৫, ১৬: ৩৯
প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূস আজ জাতির উদ্দেশে ভাষণ দেন। ছবি: পিআইডি
প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূস আজ জাতির উদ্দেশে ভাষণ দেন। ছবি: পিআইডি

ঐকমত্য কমিশনের প্রণীত জুলাই সনদে সংবিধানবিষয়ক ৩০টি গুরুত্বপূর্ণ সংস্কার প্রস্তাবে রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে ঐকমত্য তৈরি হয়েছে। কিছু প্রস্তাবে সামান্য ভিন্নমত রয়েছে। প্রস্তাবগুলোর ক্ষেত্রে মতভিন্নতা খুব গভীর নয় বলে মনে করে অন্তর্বর্তী সরকার। কেউ সংস্কার সংবিধানে করতে চেয়েছে, কেউ আইনের মাধ্যমে করতে চেয়েছে। কিন্তু সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা, নীতি ও লক্ষ্য নিয়ে কারও মধ্যে মতভেদ নেই।

এসব বিবেচনায় রেখে ও রাজনৈতিক দলগুলো কর্তৃক স্বাক্ষরিত জুলাই সনদকে মূল দলিল হিসেবে ধরে নিয়ে অন্তর্বর্তী সরকার আজ বৃহস্পতিবার উপদেষ্টামণ্ডলীর সভায় জুলাই জাতীয় সনদ (সংবিধান সংস্কার) বাস্তবায়ন আদেশ, ২০২৫ অনুমোদন করেছে। এরই মধ্যে রাষ্ট্রপতির স্বাক্ষর শেষে গেজেট জারি করা হয়েছে।

জুলাই সনদ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে এই আদেশে সরকার গুরুত্বপূর্ণ কিছু বিধান নিয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে সনদের সংবিধানবিষয়ক সংস্কার প্রস্তাবের ওপর গণভোট অনুষ্ঠান এবং পরে সংবিধান সংস্কার পরিষদ গঠনের সিদ্ধান্ত।

আজ বেলা আড়াইটার দিকে প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস বলেন, ‘আমরা সব বিষয় বিবেচনা করে সিদ্ধান্ত নিয়েছি যে, আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচনের দিনই গণভোটের আয়োজন করা হবে। অর্থাৎ জাতীয় নির্বাচনের মতো গণভোটও ফেব্রুয়ারির প্রথমার্ধে একই দিনে অনুষ্ঠিত হবে। এতে সংস্কারের লক্ষ্য কোনোভাবে বাধাগ্রস্ত হবে না। নির্বাচন আরও উৎসবমুখর ও সাশ্রয়ী হবে। গণভোট অনুষ্ঠানের লক্ষ্যে উপযুক্ত সময়ে প্রয়োজনীয় আইন প্রণয়ন করা হবে।’

এ দাবি ছিল বিএনপির। জামায়াতে ইসলামী ও অন্যান্য ইসলামি দলের দাবি ছিল, সংসদ নির্বাচনের আগে গণভোট দিতে হবে। এই দাবিতে তারা লাগাতার কর্মসূচি পালন করে যাচ্ছে। তবে এ ক্ষেত্রে জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) অবস্থান শিথিল। তারা বলেছে, গণভোট সংসদ নির্বাচনের দিন বা আগে অনুষ্ঠান নিয়ে তাদের কোনো আপত্তি নেই।

জুলাই সনদের আলোকে গণভোটের ব্যালটে উপস্থাপনীয় প্রশ্নও নির্ধারণ করেছে সরকার। প্রশ্নটি হবে এ রকম:

‘আপনি কি জুলাই জাতীয় সনদ (সংবিধান সংস্কার) বাস্তবায়ন আদেশ, ২০২৫ এবং জুলাই জাতীয় সনদে লিপিবদ্ধ সংবিধান সংস্কার-সম্পর্কিত নিম্নলিখিত প্রস্তাবগুলোর প্রতি আপনার সম্মতি জ্ঞাপন করছেন?’

ক) নির্বাচনকালে তত্ত্বাবধায়ক সরকার, নির্বাচন কমিশন ও অন্যান্য সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান জুলাই সনদে বর্ণিত প্রক্রিয়ার আলোকে গঠন করা হবে।

খ) আগামী সংসদ হবে দুই কক্ষবিশিষ্ট। জাতীয় সংসদ নির্বাচনে দলগুলোর প্রাপ্ত ভোটের অনুপাতে ১০০ জন সদস্যবিশিষ্ট একটি উচ্চকক্ষ গঠিত হবে এবং সংবিধান সংশোধন করতে হলে উচ্চকক্ষের সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যের অনুমোদন দরকার হবে।

গ) সংসদে নারীর প্রতিনিধি বৃদ্ধি, বিরোধী দল থেকে ডেপুটি স্পিকার ও সংসদীয় কমিটির সভাপতি নির্বাচন, প্রধানমন্ত্রীর মেয়াদ সীমিতকরণ, রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা বৃদ্ধি, মৌলিক অধিকার সম্প্রসারণ, বিচার বিভাগের স্বাধীনতা, স্থানীয় সরকারসহ বিভিন্ন বিষয়ে যে ৩০টি প্রস্তাবে জুলাই জাতীয় সনদে রাজনৈতিক দলগুলোর ঐকমত্য হয়েছে, সেগুলো বাস্তবায়নে আগামী নির্বাচনে বিজয়ী দলগুলো বাধ্য থাকবে।

ঘ) জুলাই সনদে বর্ণিত অন্যান্য সংস্কার রাজনৈতিক দলগুলোর প্রতিশ্রুতি অনুসারে বাস্তবায়ন করা হবে।

গণভোটের দিন এই চার বিষয়ের ওপর একটিমাত্র প্রশ্নে আপনাকে ‘হ্যাঁ’ বা ‘না’ ভোট দিয়ে নাগরিকদের মতামত জানাতে হবে।

গণভোটে সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোট ‘হ্যাঁ’ সূচক হলে আগামী সংসদ নির্বাচনে নির্বাচিত প্রতিনিধি নিয়ে একটি সংবিধান সংস্কার পরিষদ গঠিত হবে। এই প্রতিনিধিরা একই সঙ্গে জাতীয় সংসদের সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন। পরিষদ তার প্রথম অধিবেশন শুরুর তারিখ থেকে ১৮০ কার্যদিবসের মধ্যে সংবিধান সংস্কার করবে। সংবিধান সংস্কার সম্পন্ন হওয়ার পর ৩০ কার্যদিবসের মধ্যে সংসদ নির্বাচনে প্রাপ্ত ভোটের সংখ্যানুপাতে উচ্চকক্ষ গঠন করা হবে। এর মেয়াদ হবে নিম্নকক্ষের শেষ কার্যদিবস পর্যন্ত।

তবে এর আগে জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের জুলাই সনদ বাস্তবায়ন সুপারিশে বলা হয়েছিল, প্রথম অধিবেশন শুরুর তারিখ থেকে ২৭০ কার্যদিবসের মধ্যে সংবিধান সংস্কার করার বাধ্যবাধকতা বেঁধে দেওয়া হয়েছিল। বলা হয়েছিল, এ সময়ের মধ্যে সংস্কার সম্পন্ন না হলে স্বয়ংক্রিয়ভাবে সংস্কার প্রস্তাবগুলো সংবিধানে যুক্ত হবে। তবে চূড়ান্ত প্রস্তাবে সেই বাধ্যবাধকতা থাকছে না।

নির্বাচনকালীন তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান বাছাইয়ের ক্ষেত্রে বিএনপির নোট অব ডিসেন্ট (আপত্তি) রয়েছে। বাছাইপ্রক্রিয়ার চূড়ান্ত ধাপে ঐকমত্য কমিশন ‘র‍্যাংকড চয়েস’ পদ্ধতির কথা বলেছে। তবে বিএনপি এ পর্যায়ে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান বাছাইয়ের দায়িত্ব সংসদকে দেওয়ার পক্ষে। যদিও অন্যান্য দল ‘র‍্যাংকড চয়েস’ পদ্ধতির পক্ষে। অবশেষে বিষয়টিতে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত না দিয়ে অন্তর্বর্তী সরকার গণভোটে দিয়েছে।

এ ছাড়া উচ্চকক্ষে ভোটের অনুপাতে দলগুলোর প্রতিনিধি পাঠানোর বিষয়ে বিএনপি ছাড়া প্রায় সব দলেরই ঐকমত্য ছিল। সে ব্যাপারে অন্তর্বর্তী সরকার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত না দিয়ে প্রস্তাবটি গণভোটে দেওয়া হয়েছে।

আজ ভাষণে প্রধান উপদেষ্টা আরও বলেন, জুলাই সনদ বাস্তবায়নের অঙ্গীকারনামা অনুসারে সংবিধানে জুলাই জাতীয় সনদ অন্তর্ভুক্ত করার ব্যবস্থা নেওয়া হবে। এটিও আজকে অনুমোদিত আদেশে উল্লেখ করা হয়েছে।

বিষয়:

সরকারসংস্কাররাজনৈতিক দলপ্রধান উপদেষ্টাসংবিধানজুলাই সনদ
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

সম্পর্কিত

একটি জাতির নির্মাণ ও পুনর্নির্মাণে বাংলাদেশের সাংবিধানিক অভিজ্ঞতা বিষয়ে বক্তব্য দেবেন আলী রীয়াজ

একটি জাতির নির্মাণ ও পুনর্নির্মাণে বাংলাদেশের সাংবিধানিক অভিজ্ঞতা বিষয়ে বক্তব্য দেবেন আলী রীয়াজ

রেলের বিভিন্ন স্থাপনায় আটটি নাশকতার চেষ্টা

রেলের বিভিন্ন স্থাপনায় আটটি নাশকতার চেষ্টা

জুলাই জাতীয় সনদ বাস্তবায়ন আদেশ জারি

জুলাই জাতীয় সনদ বাস্তবায়ন আদেশ জারি

উচ্চকক্ষের সদস্যসংখ্যা পিআর পদ্ধতিতে হবে কি না— নির্ধারণ হবে গণভোটে

উচ্চকক্ষের সদস্যসংখ্যা পিআর পদ্ধতিতে হবে কি না— নির্ধারণ হবে গণভোটে

জাতীয়

জুলাই জাতীয় সনদ বাস্তবায়ন আদেশ জারি

বিশেষ প্রতিনিধি, ঢাকা ­­
আপডেট : ১৩ নভেম্বর ২০২৫, ১৫: ৪৫
জুলাই জাতীয় সনদ (সংবিধান সংস্কার) বাস্তবায়ন আদেশের সারসংক্ষেপে স্বাক্ষর করেন প্রধান উপদেষ্টা। ছবি: প্রেস উইং
জুলাই জাতীয় সনদ (সংবিধান সংস্কার) বাস্তবায়ন আদেশের সারসংক্ষেপে স্বাক্ষর করেন প্রধান উপদেষ্টা। ছবি: প্রেস উইং

উপদেষ্টা পরিষদে অনুমোদনের পর জুলাই জাতীয় সনদ (সংবিধান সংস্কার) বাস্তবায়ন আদেশ, ২০২৫ জারি করেছে সরকার। আজ বৃহস্পতিবার (১৩ নভেম্বর) আইন বিচার ও সংসদবিষয়ক মন্ত্রণালয়ের লেজিসলেটিভ ও সংসদবিষয়ক বিভাগ এই আদেশ জারি করেছে।

এর আগে দুপুরে রাষ্ট্রপতির কাছে জাতীয় সনদ (সংবিধান সংস্কার) বাস্তবায়ন আদেশ প্রেরণের আগে আদেশের সারসংক্ষেপে স্বাক্ষর করেন প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূস।

এই আদেশের তফসিল-১-এ সংবিধান সংস্কার পরিষদ সদস্যদের শপথ ফরম জুড়ে দেওয়া হয়েছে।

প্রধান উপদেষ্টা মুহাম্মদ ইউনূসের সভাপতিত্বে আজ উপদেষ্টা পরিষদের সভায় জুলাই জাতীয় সনদ (সংবিধান সংস্কার) বাস্তবায়ন আদেশ অনুমোদন দেওয়া হয়।

বিষয়:

ঢাকাপ্রধান উপদেষ্টাজুলাই সনদ
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

সম্পর্কিত

একটি জাতির নির্মাণ ও পুনর্নির্মাণে বাংলাদেশের সাংবিধানিক অভিজ্ঞতা বিষয়ে বক্তব্য দেবেন আলী রীয়াজ

একটি জাতির নির্মাণ ও পুনর্নির্মাণে বাংলাদেশের সাংবিধানিক অভিজ্ঞতা বিষয়ে বক্তব্য দেবেন আলী রীয়াজ

রেলের বিভিন্ন স্থাপনায় আটটি নাশকতার চেষ্টা

রেলের বিভিন্ন স্থাপনায় আটটি নাশকতার চেষ্টা

দলগুলোর মতবিরোধের বিষয়গুলোতে যে সিদ্ধান্ত দিল অন্তর্বর্তী সরকার

দলগুলোর মতবিরোধের বিষয়গুলোতে যে সিদ্ধান্ত দিল অন্তর্বর্তী সরকার

উচ্চকক্ষের সদস্যসংখ্যা পিআর পদ্ধতিতে হবে কি না— নির্ধারণ হবে গণভোটে

উচ্চকক্ষের সদস্যসংখ্যা পিআর পদ্ধতিতে হবে কি না— নির্ধারণ হবে গণভোটে

জাতীয়

উচ্চকক্ষের সদস্যসংখ্যা পিআর পদ্ধতিতে হবে কি না— নির্ধারণ হবে গণভোটে

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
আপডেট : ১৩ নভেম্বর ২০২৫, ১৫: ৩৫
ফাইল ছবি
ফাইল ছবি

আগামী সংসদ হবে দ্বিকক্ষবিশিষ্ট। উচ্চকক্ষে সদস্যসংখ্যা হবে ১০০ জন এবং তাঁরা নির্বাচিত হবেন জাতীয় সংসদ নির্বাচনে দলগুলোর প্রাপ্ত ভোটের অনুপাতে (পিআর পদ্ধতি)—এ বিষয়টি নির্ধারিত হবে গণভোটে।

আজ বৃহস্পতিবার জাতির উদ্দেশে দেওয়া ভাষণে এসব কথা জানান অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস।

প্রধান উপদেষ্টা বলেন, ‘জুলাই সনদ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে এই আদেশে আমরা গুরুত্বপূর্ণ কিছু বিধান গ্রহণ করেছি। এর মধ্যে রয়েছে সনদের সংবিধানবিষয়ক সংস্কার প্রস্তাবণার ওপর গণভোট অনুষ্ঠান এবং পরবর্তী সময়ে সংবিধান সংস্কার পরিষদ গঠনের সিদ্ধান্ত।’

প্রধান উপদেষ্টা আরও বলেন, ‘আমরা সকল বিষয় বিবেচনা করে সিদ্ধান্ত নিয়েছি যে আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচনের দিনই গণভোটের আয়োজন করা হবে। অর্থাৎ জাতীয় নির্বাচনের মতো গণভোটও ফেব্রুয়ারির প্রথমার্থে একই দিনে অনুষ্ঠিত হবে। এতে সংস্কারের লক্ষ্য কোনোভাবে বাধাগ্রস্ত হবে না। নির্বাচন আরও উৎসবমুখর ও সাশ্রয়ী হবে।’

গণভোটের চারটি প্রশ্নের মধ্যে একটি উচ্চকক্ষ-সংক্রান্ত। প্রশ্নটি হবে সংসদ নির্বাচনে দলগুলোর প্রাপ্ত ভোটের অনুপাতে ১০০ জন সদস্যবিশিষ্ট একটি উচ্চকক্ষ গঠিত হবে এবং সংবিধান সংশোধন করতে হলে উচ্চকক্ষের সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যের অনুমোদন দরকার হবে।

এ বিষয়ে হ্যাঁ/না ভোট দেবেন নাগরিকেরা।

বিষয়:

নির্বাচনড. মুহাম্মদ ইউনূসসংসদঅন্তর্বর্তীকালীন সরকারপ্রধান উপদেষ্টা
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

সম্পর্কিত

একটি জাতির নির্মাণ ও পুনর্নির্মাণে বাংলাদেশের সাংবিধানিক অভিজ্ঞতা বিষয়ে বক্তব্য দেবেন আলী রীয়াজ

একটি জাতির নির্মাণ ও পুনর্নির্মাণে বাংলাদেশের সাংবিধানিক অভিজ্ঞতা বিষয়ে বক্তব্য দেবেন আলী রীয়াজ

রেলের বিভিন্ন স্থাপনায় আটটি নাশকতার চেষ্টা

রেলের বিভিন্ন স্থাপনায় আটটি নাশকতার চেষ্টা

দলগুলোর মতবিরোধের বিষয়গুলোতে যে সিদ্ধান্ত দিল অন্তর্বর্তী সরকার

দলগুলোর মতবিরোধের বিষয়গুলোতে যে সিদ্ধান্ত দিল অন্তর্বর্তী সরকার

জুলাই জাতীয় সনদ বাস্তবায়ন আদেশ জারি

জুলাই জাতীয় সনদ বাস্তবায়ন আদেশ জারি