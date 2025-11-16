Ajker Patrika
জাতীয়

অর্থ উপদেষ্টার ছবি ব্যবহার করে ভুয়া ভিডিও, সতর্ক করল মন্ত্রণালয়

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
অর্থ উপদেষ্টার ছবি ব্যবহার করে ভুয়া ভিডিও, সতর্ক করল মন্ত্রণালয়

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেসবুকে অর্থ উপদেষ্টা ড. সালেহউদ্দিন আহমেদের ছবি ব্যবহার করে ভুয়া ভিডিও বা বিজ্ঞাপন প্রচার করা হচ্ছে। এ ঘটনায় সাধারণ জনগণকে সতর্ক থাকার আহ্বান জানিয়েছে অর্থ মন্ত্রণালয়।

আজ রোববার (১৬ নভেম্বর) এক বিজ্ঞপ্তিতে এ আহ্বান জানিয়েছে অর্থ মন্ত্রণালয়।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে, একটি স্বার্থান্বেষী মহল আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স (এআই) প্রযুক্তি ব্যবহার করে অর্থ উপদেষ্টার ছবি ও কণ্ঠ নকল করে একটি ফেক ভিডিও প্রচার করছে। ভিডিওতে প্রচারিত বক্তব্য কিংবা তথ্যের সঙ্গে অর্থ মন্ত্রণালয় বা অর্থ উপদেষ্টার কোনো সম্পৃক্ততা নেই। বিভ্রান্তিকর এই কনটেন্ট জনমনে ভুল ধারণা সৃষ্টি করছে এবং অর্থ উপদেষ্টার সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় মর্যাদা ক্ষুণ্ন করছে বলে উল্লেখ করা হয়।

অর্থ মন্ত্রণালয় জানায়, ইতিমধ্যে ভিডিওটি অপসারণ এবং সংশ্লিষ্টদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নিতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। একই সঙ্গে জনসাধারণকে এ ধরনের ভুয়া ভিডিও বা নিউজ দেখে বিভ্রান্ত না হওয়ার, যাচাই ছাড়া কোনো আর্থিক লেনদেনে না জড়ানোর এবং এসব কনটেন্ট এড়িয়ে চলার অনুরোধ জানানো হয়।

বিষয়:

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমঅর্থ মন্ত্রণালয়উপদেষ্টা
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...