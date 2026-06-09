বাংলাদেশের সঙ্গে উত্তেজনা তৈরিতে ভারত পুশ ইন করছে বলে মনে করি না: তথ্য উপদেষ্টা

সম্প্রতি ভারতের নাগরিকদের বাংলাদেশে জোরপূর্বক ঠেলে দেওয়ার (পুশ ইন) ঘটনাকে ভারতের পশ্চিমবঙ্গের অভ্যন্তরীণ রাজনীতির বহিঃপ্রকাশ বলে মন্তব্য করেছেন প্রধানমন্ত্রীর তথ্য ও সম্প্রচার উপদেষ্টা জাহেদ উর রহমান। তিনি বলেছেন, বাংলাদেশের সঙ্গে উত্তেজনা সৃষ্টি করার উদ্দেশ্যে ভারত সরকার এ কাজ করছে বলে তিনি মনে করেন না।
আজ মঙ্গলবার সচিবালয়ে তথ্য অধিদপ্তরের সম্মেলনকক্ষে এক সংবাদ সম্মেলনে সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের জবাবে তিনি এ কথা বলেন।
বাংলাদেশ সীমান্তে পুশ ইনের বিষয়ে তথ্য উপদেষ্টা বলেন, ‘ভারতের পশ্চিমবঙ্গ নির্বাচনে একটা ইস্যু ছিল এটা। এটা তাদের একটা অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক ব্যাপার, যেটার খানিকটা চাপ আমাদের ওপরে আসছে। বাংলাদেশের সঙ্গে টেনশন তৈরির জন্য ভারত সরকার এটা করছে বলে আমি মনে করি না।’
তথ্য উপদেষ্টা বলেন, পশ্চিমবঙ্গে যে নতুন সরকার ক্ষমতায় এসেছে নির্বাচিত হয়ে, তাদের নির্বাচনের একধরনের প্রতিশ্রুতি ছিল। তাদের (পশ্চিমবঙ্গ সরকার) একটা রাজনীতি আছে, সেটারই একধরনের বহিঃপ্রকাশ এটা।
জাহেদ উর রহমান আরও বলেন, ‘ভারতের সরকারের বিভিন্ন পর্যায়ে কথাবার্তা বলে আমার মনে হয়েছে, তারা ইউনূস সরকারের সঙ্গে যে ধরনের পরিস্থিতি ছিল, সেটা থেকে বেরিয়ে আসতে চায়। দুই দেশই চায় সেটা। সে জন্য আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি, সংকটটার দ্রুত একটা সমাধান হবে।’
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