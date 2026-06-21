Ajker Patrika
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বাংলাদেশ সমুদ্র গবেষণা ইনস্টিটিউটে মহাপরিচালক পদে নিয়োগ পেলেন কমোডর শেখ শাহীদ আহমেদ

কক্সবাজার প্রতিনিধি
বাংলাদেশ সমুদ্র গবেষণা ইনস্টিটিউটে মহাপরিচালক পদে নিয়োগ পেলেন কমোডর শেখ শাহীদ আহমেদ
শেখ শাহীদ আহমেদ। ছবি: সংগৃহীত

বাংলাদেশ সমুদ্র গবেষণা ইনস্টিটিউটের (বোরি) মহাপরিচালক পদে নিয়োগ পেয়েছেন বাংলাদেশ নৌবাহিনীর কমোডর শেখ শাহীদ আহমেদ।

রোববার (২১ জুন) জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের প্রেষণ-১ শাখার উপসচিব মোহাম্মদ নুর-এ-আলম স্বাক্ষরিত প্রজ্ঞাপনে এ তথ্য জানানো হয়েছে।

প্রজ্ঞাপনে বলা হয়, নৌবাহিনীর কর্মকর্তা শেখ শাহীদ আহমেদকে বদলিপূর্বক প্রেষণে নিয়োগের জন্য বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ে ন্যস্ত করে বোরির মহাপরিচালক পদে পদায়ন করা হলো। তিনি কমোডর মো. মিনারুল হকের স্থলাভিষিক্ত হয়েছেন।

এর আগে নৌবাহিনী থেকে প্রেষণে নিয়োগ পাওয়া মো. মিনারুল হককে বাংলাদেশ মেরিটাইম ইউনিভার্সিটির ফ্যাকাল্টি অব জেনারেল স্ট্যাডিজের ডিন পদে বদলি করা হয়েছে। ২০২৪ সালের ৭ অক্টোবর বাংলাদেশ নৌবাহিনী থেকে তাঁকে বোরির মহাপরিচালক পদে নিয়োগ দেওয়া হয়েছিল।

কক্সবাজারের রামুতে অবস্থিত দেশের একমাত্র সমুদ্রবিষয়ক গবেষণাপ্রতিষ্ঠান বাংলাদেশ সমুদ্র গবেষণা ইনস্টিটিউট ২০১৬ সালে যাত্রা করে। ২০২৪ সাল পর্যন্ত এ পদে বিসিএস (প্রশাসন) ক্যাডারের দুজন অতিরিক্ত সচিব ও একজন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক মহাপরিচালক পদে দায়িত্ব পালন করেন।

বিষয়:

কক্সবাজারনৌবাহিনীপ্রজ্ঞাপন
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