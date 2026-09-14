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আসিফের দুর্নীতির অভিযোগ অনুসন্ধানে দুদক রাজনৈতিকভাবে প্রভাবিত নয়: দুদক সচিব

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
আপডেট : ১৪ সেপ্টেম্বর ২০২৬, ১৮: ৫৪
আসিফের দুর্নীতির অভিযোগ অনুসন্ধানে দুদক রাজনৈতিকভাবে প্রভাবিত নয়: দুদক সচিব
সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলেন দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক) সচিব মো. সাইদুর রহমান খান। ছবি: আজকের পত্রিকা

কোনো ধরনের রাজনৈতিক চাপ বা প্রভাবে জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) মুখ্য সংগঠক ও সাবেক উপদেষ্টা আসিফ মাহমুদ সজীব ভূঁইয়ার বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ অনুসন্ধান করা হচ্ছে না বলে জানিয়েছেন দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক) সচিব মো. সাইদুর রহমান খান। তিনি বলেছেন, দুদক স্বাধীন ও স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান হিসেবে আইনানুগভাবে কার্যক্রম পরিচালনা করছে।

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আজ সোমবার সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে দুদক সচিব বলেন, ‘দুদক একটি স্বায়ত্তশাসিত স্বাধীন প্রতিষ্ঠান। আমরা কারও দ্বারা প্রভাবিত হয়ে বা কোনো উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে কোনো মামলা পরিচালনা করছি না। আমরা ন্যায়নিষ্ঠার সঙ্গে আইনানুগভাবে আমাদের কার্যক্রম পরিচালনা করছি।’

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আসিফ মাহমুদের বিরুদ্ধে কিসের ভিত্তিতে ও কী যাচাই-বাছাই করে অনুসন্ধান করা হচ্ছে, এটি রাজনৈতিক চাপের কারণে কি না—এমন প্রশ্নের জবাবে সাইদুর রহমান খান বলেন, ‘আমরা আজকের বিষয়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকি, আর না যাই।’

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দুদক সচিব বলেন, ‘আপনারা নিশ্চয়ই জানেন, আমাদের কমিশন পাঁচ মাস ছিল না। অনেকগুলো বিষয় আমাদের পেন্ডিং রয়েছে। এগুলো নিয়ে আমরা কাজ করছি। পাইপলাইনে আরও আছে। আপনারা দেখবেন, সময়মতো সবগুলো আপনাদের সামনে উপস্থাপিত হবে।’ আসিফের বিরুদ্ধে অনুসন্ধান কোনো টার্গেট করে করা হচ্ছে কি না—এমন প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, ‘আমরা এ রকম কোনো টার্গেট করে করছি না। যেহেতু পেন্ডিং ছিল, পেন্ডিং লিস্ট অনুযায়ী আমরা এগুলো উপস্থাপন করছি।’ তিনি বলেন, ‘সামনে আপনারা লক্ষ করবেন যে, আমরা কোনো পক্ষপাতিত্ব করে এ রকম কাজ পরিচালনা করছি না।’

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অন্তর্বর্তী সরকারের অন্য উপদেষ্টাদের বিরুদ্ধেও অভিযোগ থাকলে দুদক সেগুলো দেখছে কি না, জানতে চাইলে সচিব বলেন, ‘এই মুহূর্তে আমি বলতে পারছি না। যদি অভিযোগ এসে থাকে, নিশ্চয়ই আইনের আওতায় তিনিও আসবেন।’

দুদক সচিব আরও বলেন, ‘অন্যান্য উপদেষ্টা, যাঁদের বিরুদ্ধে অভিযোগ আসছে বা যাঁদের বিরুদ্ধে অভিযোগ আছে, আমরা সেগুলো আইনানুগভাবে দেখছি।’

বিষয়:

অনিয়মদুর্নীতিতদন্তঅপরাধদুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)বাংলাদেশের রাজনীতিআসিফ মাহমুদঅনুসন্ধানজাতীয় নাগরিক পার্টিএনসিপি
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