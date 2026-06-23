৯৯৯-এ ফোনকলে মেঘনায় বিকল লঞ্চের ৮০ যাত্রী উদ্ধার ‎

মুন্সীগঞ্জে মেঘনা নদীতে বিকল হয়ে পড়া একটি লঞ্চের প্রায় ৮০ যাত্রীকে জাতীয় জরুরি সেবা ৯৯৯-এর সহায়তায় উদ্ধার করেছে নৌ পুলিশ।
গতকাল সোমবার বিকেলে মেঘনা নদীর গজারিয়া উপজেলার ষোলআনি এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। আজ মঙ্গলবার দুপুরে এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানায় জাতীয় জরুরি সেবা ৯৯৯-এর সদরদপ্তর।
জাতীয় জরুরি সেবা ৯৯৯ সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানায়, চাঁদপুর থেকে নারায়ণগঞ্জগামী ‘মকবুল-২’ নামে একটি লঞ্চ মেঘনা নদীর ষোলআনি এলাকায় পৌঁছালে যান্ত্রিক ত্রুটির কারণে বিকল হয়ে পড়ে। লঞ্চটিতে নারী ও শিশুসহ প্রায় ৮০ জন যাত্রী ছিলেন। এ সময় লঞ্চের যাত্রী সেলিম হোসেন ৯৯৯ নম্বরে ফোন করে বিষয়টি জানিয়ে দ্রুত উদ্ধারের অনুরোধ করেন। খবর পেয়ে গজারিয়া নৌ পুলিশ ফাঁড়ির একটি দল ঘটনাস্থলে পৌঁছে উদ্ধার অভিযান শুরু করে।
পরে চাঁদপুর থেকে নারায়ণগঞ্জগামী ‘এমভি আল-মাহবুব’ নামে আরেকটি লঞ্চ থামিয়ে বিকল লঞ্চের সব যাত্রীকে নিরাপদে স্থানান্তর করা হয়।
জাতীয় জরুরি সেবা ৯৯৯ জানিয়েছে, নৌ পুলিশের দ্রুত পদক্ষেপে কোনো হতাহতের ঘটনা ছাড়াই যাত্রীদের নিরাপদে উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে।
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