১ জুলাই থেকে আবার চালু হচ্ছে ঢাকা–সিলেট–ম্যানচেস্টার রুট

দীর্ঘদিন স্থগিত থাকার পর আবার চালু হতে যাচ্ছে বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্সের ঢাকা–সিলেট–ম্যানচেস্টার রুট। যাত্রীদের চাহিদা বিবেচনায় আগামী ১ জুলাই ২০২৬ থেকে এই রুটে পুনরায় ফ্লাইট পরিচালনার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।
বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্সের এক প্রেস রিলিজে এ তথ্য জানানো হয়েছে। এতে বলা হয়, বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী আফরোজা খানম (রিতা) ও প্রতিমন্ত্রী এম রশিদুজ্জামান মিল্লাতের নির্দেশনায় এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।
বিজ্ঞপ্তিতে আরও বলা হয়, চলতি বছরের হজ কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর ১ জুলাই থেকে ঢাকা–সিলেট–ম্যানচেস্টার রুটে ফ্লাইট পুনরায় চালুর পরিকল্পনা রয়েছে। যুক্তরাজ্যে বসবাসরত প্রবাসী বাংলাদেশিদের যাতায়াত সহজ করতে এবং যাত্রীদের দীর্ঘদিনের চাহিদার কথা বিবেচনায় নিয়ে এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।
তবে ফ্লাইটের সময়সূচি, সাপ্তাহিক ফ্রিকোয়েন্সি ও টিকিট সংক্রান্ত বিস্তারিত তথ্য যথাসময়ে জানিয়ে দেওয়া হবে বলে জানিয়েছে বিমান কর্তৃপক্ষ। বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্সের মহাব্যবস্থাপক (জনসংযোগ) বোসরা ইসলাম প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।
দেশে গায়েবি ও মিথ্যা মামলা করার সংস্কৃতি অনেকটাই কমিয়ে আনা হয়েছে বলে দাবি করেছেন আইনমন্ত্রী মো. আসাদুজ্জামান। তিনি বলেছেন, দেশে বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড ও জোরপূর্বক গুম এখন প্রায় শূন্যের কোঠায় নামিয়ে আনা হয়েছে এবং গায়েবি ও মিথ্যা মামলা করার সংস্কৃতিও অনেকাংশে কমেছে।২৪ মিনিট আগে
মধ্যপ্রাচ্যে চলমান পরিস্থিতিতে বাহরাইনের বাইরে অবস্থান করলেও বাংলাদেশিসহ প্রবাসীরা তাঁদের ভিসা নবায়ন করতে পারবে বলে জানিয়েছে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ। এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা দিয়ে বাহরাইনে বসবাসরত প্রবাসীদের জন্য একটি নোটিশ প্রকাশ করা হয়েছে...২৫ মিনিট আগে
আমাদের বিদ্যমান রাজনৈতিক সংস্কৃতিকে আমরা উন্নত করার চেষ্টা করছি ধীরে ধীরে বা পর্যায়ক্রমে। তবে এটা রাতারাতি বাস্তবায়ন সম্ভব নয়, এর জন্য সময় লাগবে। আমরা গণতান্ত্রিক ভালো প্র্যাকটিসগুলো করতে চাই; অতীতের খারাপ সংস্কৃতি দূর করে ভালো সংস্কৃতি চর্চা, সৃজন ও...৩৮ মিনিট আগে
কাতারে আটকে পড়া বাংলাদেশিদের দেশে ফেরাতে বিশেষ উদ্যোগ নিয়েছে কাতার এয়ারওয়েজ। আগামী ১৩ ও ১৫ মার্চ বাংলাদেশগামী যাত্রীদের জন্য দুটি বিশেষ ফ্লাইট পরিচালনা করা হবে বলে জানিয়েছে কাতারের বাংলাদেশ দূতাবাস।১ ঘণ্টা আগে