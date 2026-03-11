Ajker Patrika
জাতীয়

১ জুলাই থেকে আবার চালু হচ্ছে ঢাকা–সিলেট–ম্যানচেস্টার রুট

বিশেষ প্রতিনিধি, ঢাকা
১ জুলাই থেকে আবার চালু হচ্ছে ঢাকা–সিলেট–ম্যানচেস্টার রুট
বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইনসের একটি উড়োজাহাজ। ফাইল ছবি

দীর্ঘদিন স্থগিত থাকার পর আবার চালু হতে যাচ্ছে বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্সের ঢাকা–সিলেট–ম্যানচেস্টার রুট। যাত্রীদের চাহিদা বিবেচনায় আগামী ১ জুলাই ২০২৬ থেকে এই রুটে পুনরায় ফ্লাইট পরিচালনার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্সের এক প্রেস রিলিজে এ তথ্য জানানো হয়েছে। এতে বলা হয়, বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী আফরোজা খানম (রিতা) ও প্রতিমন্ত্রী এম রশিদুজ্জামান মিল্লাতের নির্দেশনায় এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

বিজ্ঞপ্তিতে আরও বলা হয়, চলতি বছরের হজ কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর ১ জুলাই থেকে ঢাকা–সিলেট–ম্যানচেস্টার রুটে ফ্লাইট পুনরায় চালুর পরিকল্পনা রয়েছে। যুক্তরাজ্যে বসবাসরত প্রবাসী বাংলাদেশিদের যাতায়াত সহজ করতে এবং যাত্রীদের দীর্ঘদিনের চাহিদার কথা বিবেচনায় নিয়ে এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

তবে ফ্লাইটের সময়সূচি, সাপ্তাহিক ফ্রিকোয়েন্সি ও টিকিট সংক্রান্ত বিস্তারিত তথ্য যথাসময়ে জানিয়ে দেওয়া হবে বলে জানিয়েছে বিমান কর্তৃপক্ষ। বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্সের মহাব্যবস্থাপক (জনসংযোগ) বোসরা ইসলাম প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

বিষয়:

বাংলাদেশইংল্যান্ডবিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্সসিলেটফ্লাইট
