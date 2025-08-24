Ajker Patrika
> জাতীয়

ঢাকা-ইসলামাবাদ পররাষ্ট্রমন্ত্রী পর্যায়ে বৈঠক শুরু

কূটনৈতিক প্রতিবেদক, ঢাকা
বৈঠক করছেন পররাষ্ট্র উপদেষ্টা মো. তৌহিদ হোসেন ও পাকিস্তানের উপপ্রধানমন্ত্রী ও পররাষ্ট্রমন্ত্রী ইসহাক দার। ছবি: আজকের পত্রিকা
বৈঠক করছেন পররাষ্ট্র উপদেষ্টা মো. তৌহিদ হোসেন ও পাকিস্তানের উপপ্রধানমন্ত্রী ও পররাষ্ট্রমন্ত্রী ইসহাক দার। ছবি: আজকের পত্রিকা

বাংলাদেশ ও পাকিস্তানের মধ্যে পররাষ্ট্রমন্ত্রী পর্যায়ে বহুল আলোচিত বৈঠক শুরু হয়েছে। আজ রোববার ঢাকার প্যান প্যাসিফিক সোনারগাঁ হোটেলে এ বৈঠকে নিজ নিজ দেশের পক্ষে আলোচনা করছেন পররাষ্ট্র উপদেষ্টা মো. তৌহিদ হোসেন ও পাকিস্তানের উপপ্রধানমন্ত্রী ও পররাষ্ট্রমন্ত্রী ইসহাক দার।

এ বৈঠকসহ বিভিন্ন কর্মসূচিতে যোগ দিতে ইসহাক দার দুদিনের সফরে গতকাল শনিবার ঢাকা পৌঁছান।

পাকিস্তানের মন্ত্রী আজ বিকেলে প্রধান উপদেষ্টা মুহাম্মদ ইউনূসের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করবেন।

এর বাইরে গতকাল তিনি বিএনপি, জামায়াতে ইসলামী ও জাতীয় নাগরিক পার্টিসহ বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের ঊর্ধ্বতন নেতাদের সঙ্গে মতবিনিময় করেন।

পাকিস্তানের বাণিজ্যমন্ত্রী জাম কামাল খানও এখন ঢাকা সফরে রয়েছেন।

পাকিস্তানের আগ্রহে এ সফরগুলো অনুষ্ঠিত হচ্ছে। প্রায় ১৩ বছর পর পাকিস্তান থেকে উচ্চ পর্যায়ের এই সফরের মাধ্যমে দুই দেশের প্রায় নিশ্চল সম্পর্কে আবার গতি আসতে পারে, এমনটা মনে করছেন বিশ্লেষকেরা। শেখ হাসিনার প্রায় ১৫ বছরের শাসনামলে দুই দেশের সম্পর্ক গতি হারায়।

আজ রোববার রাতে তাঁদের ঢাকা ত্যাগের কথা রয়েছে।

বিষয়:

পাকিস্তানবৈঠকউপদেষ্টাপররাষ্ট্রমন্ত্রী
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

চোখের জলে বিদায় সাংবাদিক বিভুরঞ্জনকে

ডাকসু নির্বাচন বাধাগ্রস্ত হলে সব বলে দেব: উপাচার্য নিয়াজ আহমদ খান

বুড়িগঙ্গা থেকে তরুণ-তরুণীর হাত বাঁধা লাশ উদ্ধার

অবৈধভাবে ভারতে প্রবেশকালে বাংলাদেশি পুলিশ কর্মকর্তাকে আটকের দাবি বিএসএফের

কোমর থেকে পিস্তল বের করে মহাখালীর ফার্মেসিতে চাঁদাবাজি করা সেই ব্যক্তি গ্রেপ্তার

এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

নবীজির চোখে যারা শ্রেষ্ঠ মানুষ

নবীজির চোখে যারা শ্রেষ্ঠ মানুষ

যুক্তরাষ্ট্রের কৌশল বোঝার ভুলের খেসারত দিচ্ছে ভারত

যুক্তরাষ্ট্রের কৌশল বোঝার ভুলের খেসারত দিচ্ছে ভারত

বুড়িগঙ্গা থেকে তরুণ-তরুণীর হাত বাঁধা লাশ উদ্ধার

বুড়িগঙ্গা থেকে তরুণ-তরুণীর হাত বাঁধা লাশ উদ্ধার

চোখের জলে বিদায় সাংবাদিক বিভুরঞ্জনকে

চোখের জলে বিদায় সাংবাদিক বিভুরঞ্জনকে

শ্রেষ্ঠ মাদক উদ্ধারকারী পুলিশের এসআই জড়িত ফেনসিডিল পাচারে!

শ্রেষ্ঠ মাদক উদ্ধারকারী পুলিশের এসআই জড়িত ফেনসিডিল পাচারে!

সম্পর্কিত

ঢাকা-ইসলামাবাদ পররাষ্ট্রমন্ত্রী পর্যায়ে বৈঠক শুরু

ঢাকা-ইসলামাবাদ পররাষ্ট্রমন্ত্রী পর্যায়ে বৈঠক শুরু

জুলাই জাতীয় সনদ: দলগুলোর বিরোধ কাটছে না

জুলাই জাতীয় সনদ: দলগুলোর বিরোধ কাটছে না

শ্রদ্ধার ভিত্তিতে সম্পর্কের উন্নতি চায় পাকিস্তান

শ্রদ্ধার ভিত্তিতে সম্পর্কের উন্নতি চায় পাকিস্তান

চোখের জলে বিদায় সাংবাদিক বিভুরঞ্জনকে

চোখের জলে বিদায় সাংবাদিক বিভুরঞ্জনকে