অবসরের পর বিচারকদের চাকরির পক্ষে নন আইনমন্ত্রী

আইনমন্ত্রী মো. আসাদুজ্জামান বলেছেন, একসময় প্রশ্ন উঠেছিল বিচারপতিদের থেকে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান দেওয়া হলে বিচার বিভাগের মধ্যে ধাক্কা লাগবে। ঠিক একইভাবে প্রশ্ন এসেছে অবসরের পর কোনো বিচারককে এ রকম প্রলোভনমূলক জায়গায় দিতে গেলে সুপ্রিম কোর্টের মতো প্রতিষ্ঠানে ধাক্কা আসবে।
আইনমন্ত্রী বলেন, ‘আমরা চাই, এসব যাচাই-বাছাই করে একটি স্বচ্ছ ও স্বাভাবিক আইনি প্রক্রিয়ায় যেতে, যাতে আমাদের আগামী প্রজন্ম স্পেস পায়। তারা সাংবিধানিক কাঠামোর মধ্যে রাষ্ট্রকে নিয়ে যাওয়ার জন্য তাদের জ্ঞান-গরিমা দিয়ে, তাদের প্রজ্ঞা-মেধা দিয়ে, তাদের সততা-সাহস দিয়ে এই বাংলাদেশকে সামনের দিকে নিয়ে যেতে পারে।’
আজ সোমবার সুপ্রিম কোর্ট অডিটরিয়ামে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগের শিক্ষার্থীদের ছয় মাস মেয়াদি ইন্টার্নশিপ প্রোগ্রামের প্রথম পর্বের সমাপ্তি ও দ্বিতীয় পর্বের আগমনী অনুষ্ঠানে মন্ত্রী এসব কথা বলেন। জাতিসংঘ উন্নয়ন কর্মসূচির (ইউএনডিপি) অর্থায়নে অ্যাটর্নি জেনারেল অফিস এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করে।
প্রধান অতিথির বক্তব্যে আইনমন্ত্রী আরও বলেন, ‘আইন কমিশনে গত দুই যুগে ১৫০ কোটি টাকার ওপরে খরচ হয়েছে। ১৬৯টা আইনের সুপারিশের মধ্যে মাত্র আটটি আইন সেখান থেকে নেওয়া হয়েছে। প্রতিবছর আট থেকে ১০ কোটি টাকা সেখানে খরচ হচ্ছে। সেখান থেকে ইনপুট খুব কম। এখন যাঁরা যাঁরা বড় বড় কথা বলছেন, অবসরের পর চাকরি খুঁজছেন, বিভিন্ন কমিশন করতে চাচ্ছেন, বিভিন্ন কোম্পানির চেয়ারম্যান হচ্ছেন, প্রধান বিচারপতি থেকে অবসরে যাওয়ার পর আপনাকে কেন আইন কমিশনের চেয়ারম্যান হতে হবে? সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি থাকার পরে আপনি কেন কোম্পানির বোর্ডে বসে চেয়ারম্যানগিরি করবেন? আমরা চাই, এই পেশার মান উন্নত করার জন্য, এই জায়গাগুলো আরও বেশি করে স্বচ্ছতার জায়গায় আনা।’
অ্যাটর্নি জেনারেল মো. রুহুল কুদ্দুস কাজলের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সুপ্রিম কোর্ট আইনজীবী সমিতির সভাপতি ব্যারিস্টার এ এম মাহবুব উদ্দিন খোকন, বাংলাদেশে নিযুক্ত সুইডেনের রাষ্ট্রদূত নিকোলাস উইকস, ইউএনডিপির আবাসিক প্রতিনিধি স্টেফান লিলার, অতিরিক্ত অ্যাটর্নি জেনারেল মোহাম্মদ আরশাদুর রউফ, আব্দুল জব্বার ভূঁইয়া, ইন্টার্নশিপ প্রোগ্রাম কো-অর্ডিনেটর ও ডেপুটি অ্যাটর্নি ব্যারিস্টার তাসনুভা শেলী।
