Ajker Patrika
> জাতীয়

কর্ণফুলী টানেল প্রকল্পে দুর্নীতির অভিযোগে ওবায়দুল কাদেরসহ ৪ জনের বিরুদ্ধে মামলা

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
ওবায়দুল কাদের। ফাইল ছবি
ওবায়দুল কাদের। ফাইল ছবি

কর্ণফুলী টানেল নির্মাণ প্রকল্পে অনিয়ম ও দুর্নীতির অভিযোগে আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ও সাবেক সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদেরসহ চারজনের বিরুদ্ধে মামলা করেছে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)। আজ বৃহস্পতিবার (২৮ আগস্ট) কমিশনের নিয়মিত প্রেস ব্রিফিংয়ে দুদকের মহাপরিচালক মো. আক্তার হোসেন এ তথ্য জানিয়েছেন।

অভিযুক্ত ব্যক্তিরা হলেন সাবেক সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের, সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়ের সাবেক সচিব ও বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের সাবেক নির্বাহী পরিচালক (বর্তমানে অবসরপ্রাপ্ত) খন্দকার আনোয়ারুল ইসলাম, সেতু কর্তৃপক্ষের সাবেক প্রধান প্রকৌশলী কবির আহমদ এবং সেতু কর্তৃপক্ষের সাবেক পরিচালক ও যুগ্ম সচিব আলীম উদ্দিন আহমেদ।

দুদকের অভিযোগে বলা হয়েছে, তাঁরা পরস্পর যোগসাজশে অসৎ উদ্দেশ্যে ক্ষমতার অপব্যবহার করে কর্ণফুলী টানেল নির্মাণ প্রকল্পে নেগোসিয়েশন কমিটির নির্ধারিত মূল্য উপেক্ষা করেন। নিজেদের নিয়োগ করা বিদেশি বিশেষজ্ঞের সুপারিশ ছাড়াই পরিষেবা এলাকা, পর্যবেক্ষণ সফটওয়্যার ও একটি ট্যাগ বোর্ড সংযোজনের সুপারিশ করেন। এর ফলে সরকারের ৫৯ দশমিক ৮০ মিলিয়ন ডলার, যা বাংলাদেশি মুদ্রায় প্রায় ৫৮৫ কোটি ২৯ লাখ টাকার ক্ষতি হয়েছে।

এ ছাড়া সরকারি ক্রয় আইন (পিপিএ, ২০০৬) লঙ্ঘন করে ৫৫ লাখ ২১ হাজার ১৮৬ টাকা ব্যয়ে ব্যক্তিভিত্তিক পরামর্শক নিয়োগের মাধ্যমে সরকারের ক্ষতি করার অভিযোগ আনা হয়েছে। এ ঘটনায় তাঁদের বিরুদ্ধে দণ্ডবিধির ১২০ বি/৪০৯/১০৯ ধারা এবং দুর্নীতি প্রতিরোধ আইন, ১৯৪৭-এর ৫(২) ধারায় মামলা রুজুর সিদ্ধান্ত নিয়েছে দুদক।

বিষয়:

মামলাদুদককর্ণফুলী টানেলআওয়ামী লীগ
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটিতে লতিফ সিদ্দিকী অবরুদ্ধ, নেওয়া হলো পুলিশি হেফাজতে

রূপপুর পারমাণবিক কেন্দ্র পরিদর্শনের পর যা জানাল আইএইএর বিশেষজ্ঞ দল

আওয়ামী লীগ থেকে বহিষ্কৃত সাবেক মন্ত্রী লতিফ সিদ্দিকী, ঢাবি শিক্ষক কার্জনসহ ১১ জন ডিবি হেফাজতে

নির্বাচনের আগে কোনো বৈধ অস্ত্র ফেরত দেবে না সরকার

নির্বাচন জড়িয়ে যাচ্ছে অনৈক্যের জালে

এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

আইপিএলে মর্মান্তিক সেই দুর্ঘটনার পর অবশেষে ঘুম ভাঙল কোহলিদের

আইপিএলে মর্মান্তিক সেই দুর্ঘটনার পর অবশেষে ঘুম ভাঙল কোহলিদের

নিজের ১১টি বাড়িতে চলছে নির্মাণকাজ, শব্দের চোটে অতিষ্ঠ প্রতিবেশীদের হেডফোন দিলেন জাকারবার্গ

নিজের ১১টি বাড়িতে চলছে নির্মাণকাজ, শব্দের চোটে অতিষ্ঠ প্রতিবেশীদের হেডফোন দিলেন জাকারবার্গ

রূপপুর পারমাণবিক কেন্দ্র পরিদর্শনের পর যা জানাল আইএইএর বিশেষজ্ঞ দল

রূপপুর পারমাণবিক কেন্দ্র পরিদর্শনের পর যা জানাল আইএইএর বিশেষজ্ঞ দল

চিকিৎসক হওয়ার আগেই শীর্ষ সবার শীর্ষে

চিকিৎসক হওয়ার আগেই শীর্ষ সবার শীর্ষে

পাইপলাইনে জ্বালানি পরিবহন: ৩৪ হাজার লিটার ঘাটতি যমুনার প্রথম পার্সেলে

পাইপলাইনে জ্বালানি পরিবহন: ৩৪ হাজার লিটার ঘাটতি যমুনার প্রথম পার্সেলে

সম্পর্কিত

প্লট বরাদ্দে দুর্নীতি: হাসিনা, রেহানা, টিউলিপের তিন মামলায় সাক্ষ্য দিলেন আরও ৩ জন

প্লট বরাদ্দে দুর্নীতি: হাসিনা, রেহানা, টিউলিপের তিন মামলায় সাক্ষ্য দিলেন আরও ৩ জন

সাবেক ভূমিমন্ত্রী সাইফুজ্জামানের আরও ৪৪ কোটি টাকার ব্যাংক হিসাব অবরুদ্ধ

সাবেক ভূমিমন্ত্রী সাইফুজ্জামানের আরও ৪৪ কোটি টাকার ব্যাংক হিসাব অবরুদ্ধ

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের যে পথনকশা দিল ইসি

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের যে পথনকশা দিল ইসি

সালমান এফ রহমানকে গ্রেপ্তার দেখানো হলো দুদকের চার মামলায়

সালমান এফ রহমানকে গ্রেপ্তার দেখানো হলো দুদকের চার মামলায়