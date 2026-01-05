ভেনেজুয়েলার ঘটনায় বাংলাদেশের উদ্বেগ

আজকের পত্রিকা ডেস্ক
ভেনেজুয়েলার সাম্প্রতিক ঘটনায় উদ্বেগ প্রকাশ করেছে বাংলাদেশ। আজ সোমবার পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এক বিবৃতিতে এই উদ্বেগ প্রকাশ করে।
বিবৃতিতে বলা হয়, বাংলাদেশ বিশ্বাস করে, দেশগুলোর মধ্যে সব বিরোধ সমাধানের জন্য কূটনীতি ও সংলাপকে প্রাধান্য দেওয়া উচিত। একই সঙ্গে জাতিসংঘ সনদ ও আন্তর্জাতিক আইনের মৌলিক নীতিগুলোর প্রতি দৃঢ় প্রতিশ্রুতি পুনর্ব্যক্ত করে বাংলাদেশ।
সাবেক আইনমন্ত্রী আনিসুল হকের ৫ একর ৮৪ দশমিক ৫৩ শতাংশ জমি ক্রোক ও তিনটি গাড়ি জব্দের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আজ সোমবার ঢাকার মহানগর দায়রা জজ ও জ্যেষ্ঠ বিশেষ জজ আদালতের বিচারক মো. সাব্বির ফয়েজ এ নির্দেশ দেন।১৪ মিনিট আগে
দুর্নীতির অভিযোগ থাকায় জামালপুর-১ আসনের সাবেক সংসদ সদস্য (এমপি) নূর মোহাম্মদ, তাঁর স্ত্রী রওশন আরা বেগম এবং ভাতিজা সাইফুল ইসলামের দেশত্যাগে নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে। আজ সোমবার ঢাকার মহানগর দায়রা জজ ও জ্যেষ্ঠ বিশেষ জজ আদালতের বিচারক মো. সাব্বির ফয়েজ এ নির্দেশ দেন।১৬ মিনিট আগে
বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়ার মৃত্যুতে শোক বার্তা পাঠিয়েছেন অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস। আজ সোমবার (৫ জানুয়ারি) বিকেলে গুলশানে দলের চেয়ারপারসনের কার্যালয়ে বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের হাতে শোক বার্তা পৌঁছে দেওয়া হয়।৩৩ মিনিট আগে
গত বছরের ১৩ ডিসেম্বর শুরু হওয়া অপারেশন ডেভিল হান্ট ফেজ-২ অভিযানে গতকাল রোববার (৪ জানুয়ারি) পর্যন্ত সারা দেশে ১৪ হাজার ৫৬৯ জনকে গ্রেপ্তার করেছে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী। পাশাপাশি এই অভিযানে ২০১টি আগ্নেয়াস্ত্র, ১ হাজার ৫৪১ রাউন্ড গুলিসহ বোমা তৈরির বিভিন্ন উপকরণ উদ্ধার করা হয়।১ ঘণ্টা আগে