ভেনেজুয়েলার ঘটনায় বাংলাদেশের উদ্বেগ

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
আপডেট : ০৫ জানুয়ারি ২০২৬, ১৭: ৪০
ভেনেজুয়েলার সাম্প্রতিক ঘটনায় উদ্বেগ প্রকাশ করেছে বাংলাদেশ। আজ সোমবার পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এক বিবৃতিতে এই উদ্বেগ প্রকাশ করে।

বিবৃতিতে বলা হয়, বাংলাদেশ বিশ্বাস করে, দেশগুলোর মধ্যে সব বিরোধ সমাধানের জন্য কূটনীতি ও সংলাপকে প্রাধান্য দেওয়া উচিত। একই সঙ্গে জাতিসংঘ সনদ ও আন্তর্জাতিক আইনের মৌলিক নীতিগুলোর প্রতি দৃঢ় প্রতিশ্রুতি পুনর্ব্যক্ত করে বাংলাদেশ।

বিষয়:

বাংলাদেশকূটনীতিভেনেজুয়েলাবিবৃতিপররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
