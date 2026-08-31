Ajker Patrika
En
জাতীয়

দুদকের নতুন মহাপরিচালক নাজমুল আলম

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
দুদকের নতুন মহাপরিচালক নাজমুল আলম
যুগ্ম সচিব মো. নাজমুল আলম ফাইন্যান্সিয়াল রিপোর্টিং কাউন্সিলের প্রশাসন, হিসাব ও তথ্যপ্রযুক্তি বিভাগের প্রধানের দায়িত্বে ছিলেন। ছবি: প্রজ্ঞাপন

দুর্নীতি দমন কমিশনের মহাপরিচালক হিসেবে ফাইন্যান্সিয়াল রিপোর্টিং কাউন্সিলের প্রশাসন, হিসাব ও তথ্যপ্রযুক্তি বিভাগের প্রধান যুগ্ম সচিব মো. নাজমুল আলমকে নিয়োগ দিয়েছে সরকার।

গতকাল রোববার রাতে নাজমুল আলমকে দুদক মহাপরিচালক নিয়োগ দিয়ে তাঁর চাকরি মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে ন্যস্ত করে প্রজ্ঞাপন জারি করেছে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়।

আর দুদক মহাপরিচালক অতিরিক্ত সচিব মো. মোকাম্মেল হককে স্বাস্থ্যসেবা বিভাগের অতিরিক্ত সচিব পদে বদলি করা হয়েছে।

আলাদা প্রজ্ঞাপনে বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব বদরুন নাহারকে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব পদে বদলি করা হয়েছে। মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব জিয়াউদ্দীন আহমেদকে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে সংযুক্ত করা হয়েছে।

এ ছাড়া জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সদস্য (কর লিগ্যাল ও ইনফোর্সমেন্ট, চলতি দায়িত্ব) মুতাসিম বিল্লাহ ফারুকীকে বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ডের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা নিয়োগ দিয়ে তাঁর চাকরি বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ে ন্যস্ত করা হয়েছে। আর মুদ্রণ ও প্রকাশনা অধিদপ্তরের পরিচালক মুহাম্মদ ইউছুফকে একই প্রতিষ্ঠানের অতিরিক্ত মহাপরিচালক নিয়োগ দিয়ে তাঁর চাকরি জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় ন্যস্ত করা হয়েছে।

বিষয়:

নিয়োগদুর্নীতিপর্যটনদুদকদুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়মন্ত্রিপরিষদ
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

পঠিত
সর্বশেষ
এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

সম্পর্কিত