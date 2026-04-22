Ajker Patrika
জাতীয়

প্রাথমিকের শিক্ষার্থীদের বিনা মূল্যে পাটের ব্যাগ ও স্কুলড্রেস দেবে সরকার: মাহদী আমিন

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
আপডেট : ২২ এপ্রিল ২০২৬, ১৪: ৩২
মাহদী আমিন। ফাইল ছবি

আগামী জুলাই মাস থেকে দেশের প্রতিটি উপজেলায় দুটি করে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের বিনা মূল্যে পাটের তৈরি ব্যাগ ও স্কুল ড্রেস দেবে সরকার।

আজ বুধবার সচিবালয়ে প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের সঙ্গে বৈঠকের পর প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা এবং প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় বিষয়ক উপদেষ্টা মাহদী আমিন এই তথ্য জানান।

মাহদী আমিন বলেন, সিদ্ধান্ত হয়েছে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়, বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয় এবং স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয়ের সম্মিলিত উদ্যোগে আমরা জুলাই মাস থেকে আমাদের কোমলমতি শিক্ষার্থীদের কাছে দেশীয় পণ্য পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যে দেশব্যাপী পর্যায়ক্রমে পাটজাত ব্যাগ এবং স্কুল ড্রেস পৌঁছে দেব।

উপদেষ্টা জানান, আগামী জুলাইয়ের শুরু থেকে প্রাথমিকভাবে প্রতিটি উপজেলায় দুটি করে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রথম শ্রেণির শিক্ষার্থীদের পাটের তৈরি ব্যাগ এবং স্কুল ড্রেস পৌঁছে দেওয়া হবে।

স্থানীয় সরকার পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় প্রতিমন্ত্রী মীর শাহে আলম জানান, উপজেলার কোন্ দুটি বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের বিনা মূল্যে পাটের ব্যাগ ও স্কুল ড্রেস দেওয়া হবে তা স্থানীয় প্রশাসন ঠিক করবে।

মাছের শরীরে বিষাক্ত ধাতু

মাছের শরীরে বিষাক্ত ধাতু

রিজিকে বরকত আসে যে ৫ আমলে

রিজিকে বরকত আসে যে ৫ আমলে

বিদ্যুৎ পরিস্থিতি: লোডশেডিংয়ের যন্ত্রণার মধ্যে বাড়তি বিলের ভয়

বিদ্যুৎ পরিস্থিতি: লোডশেডিংয়ের যন্ত্রণার মধ্যে বাড়তি বিলের ভয়

মালয়েশিয়ায় নিখোঁজ হয়ে ১৫ বছর জঙ্গলে কাটানো আমির দেশে ফিরছেন

মালয়েশিয়ায় নিখোঁজ হয়ে ১৫ বছর জঙ্গলে কাটানো আমির দেশে ফিরছেন

বাংলাদেশ-যুক্তরাষ্ট্র বাণিজ্য চুক্তিতে যা আছে (শেষ পর্ব)

বাংলাদেশ-যুক্তরাষ্ট্র বাণিজ্য চুক্তিতে যা আছে (শেষ পর্ব)

১০ বছরের মধ্যে ৪৭ উড়োজাহাজের বহর গড়বে বিমান

১০ বছরের মধ্যে ৪৭ উড়োজাহাজের বহর গড়বে বিমান

বেতন কমিশনের প্রতিবেদনের বিষয়ে সুপারিশ দিতে কমিটি পুনর্গঠন

বেতন কমিশনের প্রতিবেদনের বিষয়ে সুপারিশ দিতে কমিটি পুনর্গঠন

ঢাকার নতুন ডিসি ফরিদা খানম

ঢাকার নতুন ডিসি ফরিদা খানম

পরিবহন ভাড়া নির্ধারণে সিদ্ধান্ত কাল: সড়ক পরিবহনমন্ত্রী

পরিবহন ভাড়া নির্ধারণে সিদ্ধান্ত কাল: সড়ক পরিবহনমন্ত্রী