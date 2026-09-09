সব জেলায় যাবে রেল: সংসদে রেলপথমন্ত্রী

জবাবে রেলপথমন্ত্রী শেখ রবিউল আলম বলেছেন, বাংলাদেশে বর্তমানে রুট হিসেবে রেলপথের দৈর্ঘ্য ৩ হাজার ৪২৮ কিলোমিটার এবং ট্র্যাক হিসেবে ৪ হাজার ৮২৮ কিলোমিটার। বর্তমান সরকারের নির্বাচনী ইশতেহার ও রেলওয়ে মাস্টারপ্ল্যান অনুযায়ী বাংলাদেশের সব জেলাকে পর্যায়ক্রমে রেলওয়ে নেটওয়ার্কের আওতায় আনার পরিকল্পনা রয়েছে। সরকার এই লক্ষে কাজ করে যাচ্ছে।
আজ বুধবার জাতীয় সংসদের প্রশ্নোত্তরে কক্সবাজার-৩ আসনের লুৎফুর রহমানের প্রশ্নের জবাবে সড়ক পরিবহন ও সেতু এবং রেলপথমন্ত্রী শেখ রবিউল আলম এ তথ্য জানান। স্পিকার হাফিজ উদ্দিন আহমদের সভাপতিত্বে সংসদের বৈঠক শুরু হয়।
রাজশাহী-৪ আসনের আব্দুল বারী সরদারের প্রশ্নের জবাবে রেলপথমন্ত্রী জানান, ট্রেনের ছাদে ভ্রমণ বাংলাদেশ রেলওয়ের অনুমোদিত ব্যবস্থা নয়। বিভিন্ন উৎসবে যাত্রীদের জোরপূর্বক ট্রেনের ছাদে ভ্রমণ করে যা কারওই কাম্য নয়। ছাদে যাত্রী বহন বন্ধ করতে কারিগরি দিক বিবেচনা করে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। রেলওয়ের প্রচলিত আইন অনুযায়ী দুর্ঘটনায় নিহত যাত্রীর পরিবার ক্ষতিপূরণ পাওয়ার বিধান রয়েছে বলে মন্ত্রী জানান।
সংরক্ষিত আসনের শামছুন্নাহার বেগমের প্রশ্নের জবাবে মন্ত্রী বলেন, রেল সেবাকে আধুনিক, যুগোপযোগী, নিরাপদ ও যাত্রীবান্ধব করার লক্ষ্যে রেলওয়ের জন্য ২০০টি ব্রডগেজ ক্যারেজ সংগ্রহ করার পরিকল্পনা রয়েছে। এর প্রথম চালানে ১৯টি ক্যারেজ চলতি মাসে পাওয়া যাবে বলে আশা করা যাচ্ছে। এ ছাড়া ২০০টি মিটার গেজ ক্যারেজ সংগ্রহের জন্য ডিপিপি প্রণয়ন প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।
সংরক্ষিত আসনের সংসদ সদস্য নিলুফার চৌধুরী মনির প্রশ্নের সড়ক পরিবহন মন্ত্রী শেখ রবিউল আলম বলেন, সড়ক পরিবহন আইন অনুযায়ী ব্যাটারিচালিত অটোরিকশাকে অযান্ত্রিক যান হিসেবে গণ্য করা হয়। আইন অনুযায়ী জাতীয় ও আঞ্চলিক মহাসড়কে ব্যাটারি চালিত অটোরিকশা চলাচল সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করা হয়েছে। ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনার মাধ্যমে সড়ক/মহাসড়কে ব্যাটারি চালিত অটোরিকশা চলাচল বন্ধ করা হচ্ছে।
মেট্রোরেল রুটের ২৭টি ত্রুটিপূর্ণ বিয়ারিং প্যাডকে ক্রিটিক্যাল হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে বলে জাতীয় সংসদে জানিয়েছেন সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী শেখ রবিউল আলম। তিনি বলেছেন, ৪৬টি পিয়ারে বিভিন্ন মাত্রায় ক্র্যাক বা ফাটল চিহ্নিত হয়েছে।৩১ মিনিট আগে
ফ্যাসিস্টদের হাত থেকে মুক্তি পেতে অনেক বেশি মূল্য দিতে হয়েছে বলে মন্তব্য করেছেন রাষ্ট্রপতি মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর। তিনি বলেছেন, জুলাই অভ্যুত্থানে শহীদ ও আহতদের ঋণ রাষ্ট্র কখনোই শোধ করতে পারবে না...১ ঘণ্টা আগে
অবৈধ সম্পদ অর্জনের অভিযোগে সাবেক অতিরিক্ত পুলিশ কমিশনার ও ডিবির সাবেক প্রধান মোহাম্মদ হারুন অর রশীদের বিরুদ্ধে করা পৃথক দুই মামলায় অভিযোগপত্র (চার্জশিট) অনুমোদন করেছে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)। একটি মামলায় হারুনকে প্রধান আসামি এবং অপর মামলায় তাঁর ছোট ভাই চিকিৎসক ডা. এবিএম শাহরিয়ারকে প্রধান আসামি করে১ ঘণ্টা আগে
শিল্পে গ্যাস-সংকট ঠেকাতে সরকার নতুন এলএনজি টার্মিনাল স্থাপনসহ ১৫০টি কূপ খননের পরিকল্পনা নিয়েছে বলে জাতীয় সংসদে জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান। তিনি বলেছেন, আকস্মিক বা সাময়িক গ্যাস-সংকটের কারণে শিল্প খাত যাতে বড় ধরনের ক্ষতির মুখে না পড়ে, সে জন্য দেশীয় গ্যাসের...২ ঘণ্টা আগে