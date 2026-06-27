Ajker Patrika
জাতীয়

মা-বাবার কবর জিয়ারত করলেন প্রধানমন্ত্রী

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
মা-বাবার কবর জিয়ারত করলেন প্রধানমন্ত্রী
দেশে ফেরার পরদিন মা-বাবার কবর জিয়ারত করেছেন প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান। ছবি: পিএমও

মালয়েশিয়া ও চীনে নিজের প্রথম বিদেশ সফর সফলভাবে সম্পন্ন করে দেশে ফিরেছেন প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান। দেশে ফেরার পরদিন আজ শনিবার দুপুরে তিনি তাঁর প্রয়াত পিতা ও মাতার কবর জিয়ারত করেছেন।

এদিন বেলা ১২টা ১৫ মিনিটে প্রধানমন্ত্রী রাজধানীর শেরেবাংলা নগরের জিয়া উদ্যান মাজার কমপ্লেক্সে উপস্থিত হন। সেখানে তিনি তাঁর পিতা শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান এবং মাতা, সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার কবর জিয়ারত করেন। প্রধানমন্ত্রী তাঁর পিতা-মাতার কবরের সামনে বেশ কিছুক্ষণ নীরবে দাঁড়িয়ে থাকেন এবং মোনাজাতের মাধ্যমে তাঁদের আত্মার মাগফিরাত কামনা করেন।

প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় থেকে এ তথ্য জানানো হয়েছে।

এ সময় প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন প্রধানমন্ত্রীর প্রতিরক্ষা উপদেষ্টা ব্রিগেডিয়ার জেনারেল ড. একেএম শামছুল ইসলাম, জাতীয় সংসদের হুইপ মিয়া নুরুদ্দিন আহাম্মেদ অপু এমপি, প্রধানমন্ত্রীর অতিরিক্ত প্রেস সচিব আতিকুর রহমান রুমন, প্রধানমন্ত্রীর একান্ত সচিব-২ মো. মেহেদুল ইসলাম এবং প্রধানমন্ত্রীর সহকারী একান্ত সচিব-২ আব্দুর রহমান সানীসহ প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ।

সরকারপ্রধান হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণের পর মালয়েশিয়া ও চীনে এটিই ছিল প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের প্রথম দ্বিপাক্ষিক ও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিদেশ সফর।

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বিষয়:

চীনমালয়েশিয়াতারেক রহমানপ্রধানমন্ত্রীখালেদা জিয়া
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