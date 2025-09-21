সরিয়ে দেওয়া হলো জনপ্রশাসনসচিব মোখলেস উর রহমানকে

বিশেষ প্রতিনিধি, ঢাকা
জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব ড. মো. মোখলেস উর রহমানকে সচিবের দায়িত্ব থেকে সরিয়ে দিয়েছে সরকার। চুক্তিতে নিয়োজিত এই কর্মকর্তাকে পরিকল্পনা কমিশনের সদস্য হিসেবে বদলি করে আজ রোববার প্রজ্ঞাপন জারি করেছে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়।
পরিকল্পনা কমিশনের সদস্যের পদটি সচিব পদমর্যাদার। এই দায়িত্বে মোখলেস উর রহমান সিনিয়র সচিব পদমর্যাদা ভোগ করবেন।
গণ-অভ্যুত্থানে সরকারের পতনের পর অন্তর্বর্তীকালীন সরকার দায়িত্ব নিয়ে গত বছরের ২৮ আগস্ট জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব মোহাম্মদ মেজবাহ উদ্দিন চৌধুরীকে বিশেষ ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওএসডি) করে।
এরপর ১৯৮২ সালের বিসিএস ব্যাচের প্রশাসন ক্যাডারের কর্মকর্তা মোখলেস উর রহমানকে অবসর থেকে ফিরিয়ে এনে দুই বছরের চুক্তিতে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয়।
মোখলেস উর রহমান জনপ্রশাসন সচিবের দায়িত্ব নেওয়ার পর বদলি, পদায়ন, পদোন্নতি নিয়ে জনপ্রশাসনে চরম বিশৃঙ্খল পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। তাঁর বিরুদ্ধে ডিসি নিয়োগে অনিয়মের অভিযোগও উঠেছিল।
অন্যদিকে পরিকল্পনা কমিশনের সদস্য (সচিব) মো. রুহুল আমিনকে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের বিশেষ ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওএসডি) করা হয়েছে।
