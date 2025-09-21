Ajker Patrika
> জাতীয়

সরিয়ে দেওয়া হলো জনপ্রশাসনসচিব মোখলেস উর রহমানকে

বিশেষ প্রতিনিধি, ঢাকা ­­
আপডেট : ২১ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৫: ৫২
সিনিয়র সচিব ড. মো. মোখলেস উর রহমান। ছবি: সংগৃহীত
সিনিয়র সচিব ড. মো. মোখলেস উর রহমান। ছবি: সংগৃহীত

জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব ড. মো. মোখলেস উর রহমানকে সচিবের দায়িত্ব থেকে সরিয়ে দিয়েছে সরকার। চুক্তিতে নিয়োজিত এই কর্মকর্তাকে পরিকল্পনা কমিশনের সদস্য হিসেবে বদলি করে আজ রোববার প্রজ্ঞাপন জারি করেছে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়।

পরিকল্পনা কমিশনের সদস্যের পদটি সচিব পদমর্যাদার। এই দায়িত্বে মোখলেস উর রহমান সিনিয়র সচিব পদমর্যাদা ভোগ করবেন।

গণ-অভ্যুত্থানে সরকারের পতনের পর অন্তর্বর্তীকালীন সরকার দায়িত্ব নিয়ে গত বছরের ২৮ আগস্ট জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব মোহাম্মদ মেজবাহ উদ্দিন চৌধুরীকে বিশেষ ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওএসডি) করে।

এরপর ১৯৮২ সালের বিসিএস ব্যাচের প্রশাসন ক্যাডারের কর্মকর্তা মোখলেস উর রহমানকে অবসর থেকে ফিরিয়ে এনে দুই বছরের চুক্তিতে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয়।

মোখলেস উর রহমান জনপ্রশাসন সচিবের দায়িত্ব নেওয়ার পর বদলি, পদায়ন, পদোন্নতি নিয়ে জনপ্রশাসনে চরম বিশৃঙ্খল পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। তাঁর বিরুদ্ধে ডিসি নিয়োগে অনিয়মের অভিযোগও উঠেছিল।

অন্যদিকে পরিকল্পনা কমিশনের সদস্য (সচিব) মো. রুহুল আমিনকে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের বিশেষ ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওএসডি) করা হয়েছে।

বিষয়:

সচিবসরকারজনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়কর্মকর্তা
‘বাংলাদেশের দুই ক্রিকেটারের তাণ্ডবেই শেষ লঙ্কান সিংহরা’

ফিলিস্তিন রাষ্ট্রকে আজই স্বীকৃতি দিচ্ছে যুক্তরাজ্য

ফুটবলাররা পানি না গিলে কুলি করেন কেন

দেড় বছরে পুলিশের যে ক্ষতি হয়েছে, ৫০ বছরেও পুনরুদ্ধার কঠিন: সাবেক আইজিপি নুরুল হুদা

নেপাল পুলিশের স্বয়ংক্রিয় অস্ত্র নেই, জেন-জি বিক্ষোভে গুলি ছুড়ল কারা—ষড়যন্ত্রের অভিযোগ কে পি শর্মার

আওয়ামী লীগকে দল হিসেবে বিচারের আওতায় আনা উচিত: নাহিদ ইসলাম

যাত্রীর অনুমতি ছাড়া রিফান্ড নয়—ট্রাভেল এজেন্সিগুলোকে বিমানের নির্দেশনা

প্লট বরাদ্দে দুর্নীতি: হাসিনা-রেহানা-টিউলিপের বিরুদ্ধে তিন মামলায় সাক্ষ্য দিলেন আরও চারজন

ভোট দিতে চান ৯৪ শতাংশ, পিআর বোঝেন না ৫৬ শতাংশ ভোটার: জরিপ

