Ajker Patrika
জাতীয়

সরস্বতীপূজা আজ

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
আপডেট : ২৩ জানুয়ারি ২০২৬, ০৯: ১৯
সরস্বতীপূজা আজ
ছবি: সংগৃহীত

সনাতন ধর্মাবলম্বীদের অন্যতম ধর্মীয় উৎসব সরস্বতীপূজা আজ শুক্রবার। সনাতন ধর্মবিশ্বাস মতে, সরস্বতী বিদ্যা, বাণী ও সুরের অধিষ্ঠাত্রী। প্রতিবছর মাঘ মাসের শুক্লপক্ষের পঞ্চমী তিথিতে সাদা রাজহাঁসে চড়ে দেবী সরস্বতী নেমে আসেন পৃথিবীতে।

সনাতন ধর্মীয় রীতি অনুযায়ী এদিন সকালে দেবীকে দুধ, মধু, দই, ঘি, কর্পূর, চন্দন দিয়ে স্নান করানো হবে। এরপর চরণামৃত নেবেন ভক্তরা। এরপর হবে বাণী অর্চনা। পুরোহিতেরা ‘সরস্বতী মহাভাগে বিদ্যে কমললোচনে/বিশ্বরূপে বিশালাক্ষী বিদ্যাংদেহী নমোহস্তুতে’—এ মন্ত্রে বিদ্যার দেবী সরস্বতীর আরাধনা এবং পূজার আচার পালন করবেন। এরপর ভক্তরা পুষ্পাঞ্জলি দিয়ে অজ্ঞতার অন্ধকার দূর করতে কল্যাণময়ী দেবীর চরণে প্রণতি জানাবেন।

মূলত শিক্ষার্থীরা নানা আয়োজনের মধ্য দিয়ে উৎসাহ-উদ্দীপনায় এই পূজা উদ্‌যাপন করেন। বিভিন্ন স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় এবং ঘরে ঘরে সরস্বতীপূজা হয়।

রাজধানীর বিভিন্ন এলাকা এবং শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে সরস্বতীপূজার আয়োজন হলেও বেশ কয়েক বছর ধরে এই পূজার প্রধান কেন্দ্র হয়ে উঠেছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জগন্নাথ হলের মাঠ। এই মাঠে সরস্বতীপূজা উপলক্ষে উৎসবমুখর পরিবেশের সৃষ্টি হয়।

বিষয়:

পূজাহিন্দু সম্প্রদায়সনাতন ধর্ম
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

ঢাকা-১৯ আসন: বিভক্ত জামায়াত, সুযোগ বিএনপির

চীন–বাংলাদেশ সম্পর্ক নিয়ে ঢাকায় মার্কিন রাষ্ট্রদূতের বক্তব্যে উত্তেজনা, ‘অসৎ উদ্দেশ্য’ বলল চীন

ভোটের সময় সীমিত থাকবে মোবাইল ও আই-ব্যাংকিং

নির্বাচনী প্রচারণার যানজটে ডিসি, মনিরামপুরে দুই প্রার্থীকে অর্থদণ্ড

১৬ ঘণ্টায় ৭ সমাবেশ করে ভোরে ঢাকায় ফিরলেন তারেক রহমান

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

ধানের শীষের আমলে কেউ গুম হয়নি: তারেক রহমান

ধানের শীষের আমলে কেউ গুম হয়নি: তারেক রহমান

টঙ্গিবাড়ীতে বিএনপির দুই গ্রুপের সংঘর্ষ, উত্তেজনা

টঙ্গিবাড়ীতে বিএনপির দুই গ্রুপের সংঘর্ষ, উত্তেজনা

মাগুরায় ভোটকেন্দ্রের ক্যামেরা দিনে স্থাপন, রাতেই ভাঙচুর

মাগুরায় ভোটকেন্দ্রের ক্যামেরা দিনে স্থাপন, রাতেই ভাঙচুর

এইচএসসি পাসে অফিসার পদে কর্মী নেবে সজীব গ্রুপ

এইচএসসি পাসে অফিসার পদে কর্মী নেবে সজীব গ্রুপ

বিশ্ব র‍্যাঙ্কিংয়ে পাসপোর্ট শক্তির উত্থান-পতন

বিশ্ব র‍্যাঙ্কিংয়ে পাসপোর্ট শক্তির উত্থান-পতন

সম্পর্কিত

১২ ফেব্রুয়ারির ভোটই হবে ভবিষ্যৎ নির্বাচনের মানদণ্ড, মার্কিন রাষ্ট্রদূতকে ড. ইউনূস

১২ ফেব্রুয়ারির ভোটই হবে ভবিষ্যৎ নির্বাচনের মানদণ্ড, মার্কিন রাষ্ট্রদূতকে ড. ইউনূস

সরস্বতীপূজা আজ

সরস্বতীপূজা আজ

চীন–বাংলাদেশ সম্পর্ক নিয়ে ঢাকায় মার্কিন রাষ্ট্রদূতের বক্তব্যে উত্তেজনা, ‘অসৎ উদ্দেশ্য’ বলল চীন

চীন–বাংলাদেশ সম্পর্ক নিয়ে ঢাকায় মার্কিন রাষ্ট্রদূতের বক্তব্যে উত্তেজনা, ‘অসৎ উদ্দেশ্য’ বলল চীন

ভোটের সময় সীমিত থাকবে মোবাইল ও আই-ব্যাংকিং

ভোটের সময় সীমিত থাকবে মোবাইল ও আই-ব্যাংকিং