প্রসিকিউটরদের বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগ তদন্তে ৫ সদস্যের কমিটি

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
ছবি: সংগৃহীত

আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের কয়েকজন প্রসিকিউটরের বিরুদ্ধে ওঠা নানা অভিযোগ তদন্ত করতে পাঁচ সদস্যের কমিটি গঠন করা হয়েছে। আজ মঙ্গলবার চিফ প্রসিকিউটর আমিনুল ইসলামের নেতৃত্বে এই কমিটি গঠন করা হয়েছে। কমিটির অন্য সদস্যরা হলেন- প্রসিকিউটর আবদুস সোবহান তরফদার, মার্জিনা রায়হান মদিনা, জহিরুল আমিন এবং ট্রাইব্যুনালের একজন গবেষণা কর্মকর্তা।

চিফ প্রসিকিউটর তদন্ত কমিটি গঠনের বিষয়টি নিশ্চিত করে আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘সাইমুম রেজা তালুকদারের বিষয় ও আগে যেসব অভিযোগ ছিল সবগুলোই তদন্ত করা হবে।’ সকালে ট্রাইব্যুনালের প্রসিকিউটরদের বৈঠকে তদন্তের বিষয়ে সিদ্ধান্ত হয় বলে সাংবাদিকদের জানান চিফ প্রসিকিউটর।

মানবতাবিরোধী অপরাধের মামলার এক আসামির জামিন করাতে ১ কোটি টাকা ঘুষ চাওয়ার অভিযোগ উঠেছে সদ্য পদত্যাগ করা প্রসিকিউটর সাইমুম রেজা তালুকদারের বিরুদ্ধে। এর আগে প্রসিকিউটর গাজী এম এইচ তামিম ও প্রসিকিউটর সুলতান মাহমুদ একে অপরের বিরুদ্ধে নানা অভিযোগ তুলেছিলেন।

বিষয়:

জামিনঅভিযোগতদন্ত কমিটিআন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালমানবতাবিরোধী অপরাধঘুষ
