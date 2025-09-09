Ajker Patrika
> জাতীয়

কিরগিজস্তান থেকে দেশে ফিরছেন ১৮০ বাংলাদেশি

বিশেষ প্রতিনিধি, ঢাকা ­­
হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর। ফাইল ছবি
হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর। ফাইল ছবি

গার্মেন্টসসহ বিভিন্ন খাতে ভালো বেতনের চাকরির প্রলোভনে কিরগিজস্তানে গিয়ে প্রতারণার শিকার হয়ে দেশে ফিরছেন ১৮০ জন বাংলাদেশি নাগরিক। আজ মঙ্গলবার (৯ সেপ্টেম্বর) রাত সাড়ে ৯টার দিকে তাঁদের নিয়ে একটি বিমান ঢাকার হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে অবতরণ করবে।

দীর্ঘ প্রক্রিয়ার পর আজ রাতে দেশে ফিরবেন এই ১৮০ বাংলাদেশি। তাঁদের ফেরত আনার পর বিমানবন্দরে জরুরি সহায়তা প্রদানের উদ্যোগ নিয়েছে ব্র্যাক মাইগ্রেশন প্রোগ্রাম। এ কাজে সমন্বয় করছে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের প্রবাসী কল্যাণ ডেস্ক এবং বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ।

ব্র্যাক মাইগ্রেশন প্রোগ্রাম জানায়, প্রবাসে স্বপ্ন পূরণের আশায় অনেকেই সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে পাচারকারীদের বানানো ভিডিও দেখে আকৃষ্ট হন। কেউ কেউ ইউরোপে যাওয়ার আশায়, আবার কেউ উচ্চ বেতনের গার্মেন্টস চাকরির প্রলোভনে উজবেকিস্তান হয়ে কিরগিজস্তানে পৌঁছান। কিন্তু সেখানে গিয়ে তাঁরা বুঝতে পারেন, সবই প্রতারণা।

এর আগেও একই ধরনের কৌশলে পাচারকারী চক্র বাংলাদেশিদের মধ্য এশিয়ার বিভিন্ন দেশে নিয়ে গিয়ে বিপাকে ফেলেছে।

বিষয়:

গার্মেন্টসপ্রবাসীপ্রতারণাবাংলাদেশিকিরগিজস্তান
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

সাবেক সচিবসহ আওয়ামী লীগের ৭ নেতা-কর্মী গ্রেপ্তার

সাবেক সচিবসহ আওয়ামী লীগের ৭ নেতা-কর্মী গ্রেপ্তার

বৈঠক চলাকালে স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টাকে প্রধান উপদেষ্টার ফোনকল, না পেয়ে ডাকসু নির্বাচন নিয়ে এসএমএস

বৈঠক চলাকালে স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টাকে প্রধান উপদেষ্টার ফোনকল, না পেয়ে ডাকসু নির্বাচন নিয়ে এসএমএস

ডাকসু নির্বাচন: ইসলামী ছাত্র আন্দোলনের এজেন্টদের বের করে দেওয়ার অভিযোগ

ডাকসু নির্বাচন: ইসলামী ছাত্র আন্দোলনের এজেন্টদের বের করে দেওয়ার অভিযোগ

পতেঙ্গা কনটেইনার টার্মিনাল: রাজকীয় অপারেটরেও কাটছে না গরিবি হাল

পতেঙ্গা কনটেইনার টার্মিনাল: রাজকীয় অপারেটরেও কাটছে না গরিবি হাল

আস্থা ভোটে হেরে গেলেন প্রধানমন্ত্রী, ফরাসি সরকারের পতন

আস্থা ভোটে হেরে গেলেন প্রধানমন্ত্রী, ফরাসি সরকারের পতন

সম্পর্কিত

কিরগিজস্তান থেকে দেশে ফিরছেন ১৮০ বাংলাদেশি

কিরগিজস্তান থেকে দেশে ফিরছেন ১৮০ বাংলাদেশি

ফিরে এসেছে বিমানের কাঠমান্ডুগামী ফ্লাইট, নেপালে আটকা ফুটবলাররা

ফিরে এসেছে বিমানের কাঠমান্ডুগামী ফ্লাইট, নেপালে আটকা ফুটবলাররা

বয়স ১৬ বছর হলেই এনআইডির জন্য নিবন্ধন করা যাবে: ইসি সচিব

বয়স ১৬ বছর হলেই এনআইডির জন্য নিবন্ধন করা যাবে: ইসি সচিব

ডাকসু নির্বাচন জাতীয় নির্বাচনের একটি মডেল: স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা

ডাকসু নির্বাচন জাতীয় নির্বাচনের একটি মডেল: স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা