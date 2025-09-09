কিরগিজস্তান থেকে দেশে ফিরছেন ১৮০ বাংলাদেশি

বিশেষ প্রতিনিধি, ঢাকা
গার্মেন্টসসহ বিভিন্ন খাতে ভালো বেতনের চাকরির প্রলোভনে কিরগিজস্তানে গিয়ে প্রতারণার শিকার হয়ে দেশে ফিরছেন ১৮০ জন বাংলাদেশি নাগরিক। আজ মঙ্গলবার (৯ সেপ্টেম্বর) রাত সাড়ে ৯টার দিকে তাঁদের নিয়ে একটি বিমান ঢাকার হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে অবতরণ করবে।
দীর্ঘ প্রক্রিয়ার পর আজ রাতে দেশে ফিরবেন এই ১৮০ বাংলাদেশি। তাঁদের ফেরত আনার পর বিমানবন্দরে জরুরি সহায়তা প্রদানের উদ্যোগ নিয়েছে ব্র্যাক মাইগ্রেশন প্রোগ্রাম। এ কাজে সমন্বয় করছে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের প্রবাসী কল্যাণ ডেস্ক এবং বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ।
ব্র্যাক মাইগ্রেশন প্রোগ্রাম জানায়, প্রবাসে স্বপ্ন পূরণের আশায় অনেকেই সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে পাচারকারীদের বানানো ভিডিও দেখে আকৃষ্ট হন। কেউ কেউ ইউরোপে যাওয়ার আশায়, আবার কেউ উচ্চ বেতনের গার্মেন্টস চাকরির প্রলোভনে উজবেকিস্তান হয়ে কিরগিজস্তানে পৌঁছান। কিন্তু সেখানে গিয়ে তাঁরা বুঝতে পারেন, সবই প্রতারণা।
এর আগেও একই ধরনের কৌশলে পাচারকারী চক্র বাংলাদেশিদের মধ্য এশিয়ার বিভিন্ন দেশে নিয়ে গিয়ে বিপাকে ফেলেছে।
