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সাবেক রাষ্ট্রপতি ও শেখ হাসিনার ফোনালাপের তথ্য সরকারের কাছে নেই: স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
সাবেক রাষ্ট্রপতি ও শেখ হাসিনার ফোনালাপের তথ্য সরকারের কাছে নেই: স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী
স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সালাহউদ্দিন আহমদ। ছবি: পিএমও

সদ্য পদত্যাগ করা রাষ্ট্রপতি মো. সাহাবুদ্দিন লন্ডনে চিকিৎসা নিতে গিয়ে ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সঙ্গে ফোনে কথা বলেছেন—এমন কোনো প্রমাণ পাওয়া যায়নি বলে জানান স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সালাহউদ্দিন আহমদ। তিনি বলেছেন, ‘কথা বলার জন্য লন্ডন যেতে হয় নাকি? কথা বলতে চাইলে তো এখান থেকেও বলা যায়।’

আজ রোববার সচিবালয়ে পুলিশের সাহসিকতা ও প্রশংসনীয় কাজের স্বীকৃতিস্বরূপ পুরস্কার ও সম্মাননা প্রদান অনুষ্ঠান শেষে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে তিনি এ কথা বলেন।

লন্ডনে চিকিৎসা নিতে গিয়ে পলাতক শেখ হাসিনার সঙ্গে মো. সাহাবুদ্দিন ফোনে আলাপ করেছেন বলে অভিযোগ উঠেছে। এ বিষয়ে জানতে চাইলে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, ‘আমরা পত্রিকায় দেখেছি, কোনো পত্রিকা এরকম একটা নিউজ দিল, তার কাছে কী তথ্য-প্রমাণ আছে, এটা তাকে জিজ্ঞেস করতে হয়। আমাদের কাছে সেরকম কোনো তথ্য-প্রমাণ নেই।’

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স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আরও বলেন, ‘আর কথা বলার জন্য লন্ডন যেতে হয় নাকি? আজকালকার ইন্টারনেটের দুনিয়ায় লন্ডন গিয়ে কারও সঙ্গে কথা বলতে হয় না তো, এটা আমার কাছে অলীক মনে হয়। কথা বলতে চাইলে তো এখান থেকেও বলা যায়।”

উল্লেখ্য, সম্প্রতি কয়েকটি গণমাধ্যমে খবর প্রকাশিত হয় যে, সাবেক রাষ্ট্রপতি মো. সাহাবুদ্দিন চিকিৎসার জন্য লন্ডনে অবস্থানকালে ভারতে অবস্থানরত শেখ হাসিনার সঙ্গে ফোনে কথা বলেছেন। এ বিষয়ে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবেই স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এসব মন্তব্য করেন।

বিষয়:

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীশেখ হাসিনারাষ্ট্রপতিসালাহউদ্দিন আহমদ
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