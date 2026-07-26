আশকোনা হজ ক্যাম্পে প্রবাসীদের জন্য ১০০ শয্যার আবাসনের ব্যবস্থা

বিদেশগামী কর্মীদের জরুরি আবাসন সংকট নিরসনে রাজধানীর আশকোনায় হজ ক্যাম্পে ১০০ শয্যার পৃথক আবাসন ব্যবস্থা চালুর ঘোষণা দিয়েছেন প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থানমন্ত্রী আরিফুল হক চৌধুরী। ফ্লাইট বাতিল, বিলম্ব কিংবা অন্যান্য জরুরি পরিস্থিতিতে প্রবাসীদের নিরাপদ আশ্রয় নিশ্চিত করতেই এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।
আজ রোববার (২৬ জুলাই) সকালে আশকোনাস্থ হজ ক্যাম্প পরিদর্শনকালে তিনি এ ঘোষণা দেন।
মন্ত্রী জানান, প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের নির্দেশনা এবং ধর্ম মন্ত্রণালয়ের প্রস্তাবের ভিত্তিতে প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে এই আবাসন ব্যবস্থা চালু করা হচ্ছে।
তিনি আরও বলেন, বর্তমানে প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের পরিচালনায় ‘ওয়েজ আর্নার্স সেন্টার’-এ ৪৯ জনের থাকার ব্যবস্থা রয়েছে। তবে যুদ্ধ, বৈরী আবহাওয়া বা অন্য যে কোনো কারণে ফ্লাইট বাতিল বা বিলম্বিত হলে অনেক প্রবাসী বিমানবন্দরের আশপাশে আবাসন সংকটে পড়েন। তাঁদের ভোগান্তি কমাতেই হজরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের নিকটবর্তী হজ ক্যাম্পে অতিরিক্ত ১০০ শয্যার ব্যবস্থা করা হচ্ছে।
নতুন এই আবাসন ব্যবস্থায় পুরুষদের জন্য ৫০টি এবং নারীদের জন্য পৃথক ৫০টি শয্যা থাকবে। প্রকল্পটির সার্বিক অর্থায়ন করবে প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ড।
প্রবাসী কল্যাণমন্ত্রী আরও বলেন, বর্তমান সরকার প্রবাসীবান্ধব নীতি বাস্তবায়নে অঙ্গীকারবদ্ধ। বিদেশগামী কর্মীদের যাত্রাপথকে আরও নিরাপদ ও স্বাচ্ছন্দ্যময় করতে সরকার ধারাবাহিকভাবে বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করছে। হজ ক্যাম্পে এই আবাসন ব্যবস্থা চালু হলে সংকটকালীন সময়ে প্রবাসীদের দুর্ভোগ উল্লেখযোগ্যভাবে কমবে।
পরিদর্শনকালে প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের সচিব মো. মোখতার আহমেদ, ধর্মবিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিব মুন্সী আলাউদ্দিন আল আজাদ এবং হজ ক্যাম্পের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।
রাষ্ট্রপতির কথিত ফোনালাপের অডিও প্রসঙ্গে মন্তব্য করতে গিয়ে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সালাহউদ্দিন আহমদ বলেছেন, কথা বলার জন্য লন্ডনে যেতে হয় না। তিনি বলেন, এ বিষয়ে সরকারের কাছে কোনো তথ্য-প্রমাণ নেই এবং বিষয়টি তাঁর কাছে ‘অলীক’ মনে হয়।১ ঘণ্টা আগে
দেশের চা-শিল্পের বিকাশ, উৎপাদন সক্ষমতা বৃদ্ধি ও দীর্ঘদিনের সংকট নিরসনে সর্বাত্মক সহায়তার আশ্বাস দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান। আজ রোববার (২৬ জুলাই) সচিবালয়ে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে দেশের চা-শিল্পের সার্বিক উন্নয়নবিষয়ক এক উচ্চপর্যায়ের সভায় তিনি এ কথা বলেন।১ ঘণ্টা আগে
জাতীয়-আন্তর্জাতিক ক্রীড়া অনুষ্ঠান এবং বিভিন্ন দিবস উদ্যাপনের সময় রাতে লাউডস্পিকার ও আতশবাজি ব্যবহার করে তীব্র শব্দদূষণ, জনউপদ্রব সৃষ্টি, প্রতিদ্বন্দ্বী সমর্থক গোষ্ঠীগুলোর মধ্যে সংঘর্ষের ঘটনায় সরকারের নিষ্ক্রিয়তা কেন বেআইনি ঘোষণা করা হবে না, তা জানতে রুল জারি করেছেন হাইকোর্ট।২ ঘণ্টা আগে
রাষ্ট্রের নিরাপত্তা, জনস্বার্থ ও গণমাধ্যমের স্বাধীন ভূমিকার মধ্যে ভারসাম্যের লক্ষ্যে কাজ করছে বলে জানিয়েছে বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী। এক বিবৃতিতে সংস্থাটির পক্ষ থেকে এ কথা জানানো হয়।২ ঘণ্টা আগে