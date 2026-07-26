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জাতীয়

চা-শিল্প সুরক্ষায় গঠিত হচ্ছে বিশেষ কমিটি, সহজ ঋণ ও সৌরবিদ্যুতের আশ্বাস প্রধানমন্ত্রীর

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
আপডেট : ২৬ জুলাই ২০২৬, ১৭: ৫১
চা-শিল্প সুরক্ষায় গঠিত হচ্ছে বিশেষ কমিটি, সহজ ঋণ ও সৌরবিদ্যুতের আশ্বাস প্রধানমন্ত্রীর
দেশের চা শিল্পের সার্বিক উন্নয়ন বিষয়ক এক উচ্চপর্যায়ের সভায় অংশ নেন প্রধানমন্ত্রী। ছবি: পিএমও

দেশের চা শিল্পের বিকাশ, উৎপাদন সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং দীর্ঘদিনের সংকট নিরসনে সর্বাত্মক সহায়তার আশ্বাস দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান। আজ রোববার (২৬ জুলাই) সচিবালয়ে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে দেশের চা শিল্পের সার্বিক উন্নয়ন বিষয়ক এক উচ্চপর্যায়ের সভায় তিনি এ কথা বলেন।

সভার কথা তুলে ধরে প্রধানমন্ত্রীর উপপ্রেস সচিব হাসান শিপলু জানান, সভায় দেশের বিভিন্ন চা বাগানের মালিক ও প্রতিনিধিরা চা শিল্পের বর্তমান সংকটময় পরিস্থিতি তুলে ধরেন। বিশেষ করে উৎপাদন ব্যয় বৃদ্ধি, ব্যাংক অর্থায়নের সংকট, জ্বালানির উচ্চমূল্য এবং আন্তর্জাতিক বাজারে প্রতিযোগিতায় টিকে থাকার ক্ষেত্রে বিদ্যমান নানা চ্যালেঞ্জের কথা প্রধানমন্ত্রীকে অবহিত করা হয়।

পাশাপাশি এই শিল্পকে টেকসই করতে বেশ কিছু অর্থনৈতিক ও নীতিগত দাবি-প্রস্তাব উপস্থাপন করেন বাগান মালিকেরা।

প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান চা মালিকদের বক্তব্য মনোযোগ সহকারে শোনেন এবং চা শিল্পকে জাতীয় অর্থনীতির অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ খাত হিসেবে উল্লেখ করে সরকারের সার্বিক সমর্থনের কথা জানান।

সভায় তিনি কয়েকটি তাৎপর্যপূর্ণ সিদ্ধান্ত ও আশ্বাসের কথা জানান। এর মধ্যে রয়েছে—ঋণ সহজীকরণ ও স্বল্প সুদে ঋণ, সৌরবিদ্যুৎ ও সবুজ জ্বালানি। পাশাপাশি চা শিল্পের সমস্যাসমূহ দ্রুত চিহ্নিত করে টেকসই সমাধান দিতে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়, বিভাগ এবং চা শিল্প-সংশ্লিষ্ট কমিটির প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে একটি উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন কমিটি গঠনের নির্দেশ দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী।

প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, ‘চা শিল্প দেশের অর্থনীতির অন্যতম চালিকাশক্তি। এই শিল্পের বিকাশে সরকার প্রয়োজনীয় নীতিগত, আর্থিক ও প্রাতিষ্ঠানিক সব ধরনের সহায়তা দিতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।’

সভায় বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদমন্ত্রী ইকবাল হাসান মাহমুদ টুকু, ভূমিমন্ত্রী মিজানুর রহমান মিনু, বাণিজ্য, শিল্প এবং বস্ত্র ও পাটমন্ত্রী খন্দকার আব্দুল মুক্তাদির, ভূমি প্রতিমন্ত্রী মীর মোহাম্মদ হেলাল উদ্দীন এবং প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব এ বি এম আব্দুস সাত্তার ছাড়াও সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের সচিবেরা এবং চা বাগান মালিক ও ব্যবসায়ী সংগঠনের শীর্ষ প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন।

বিষয়:

ঋণবিদ্যুৎ জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়সৌরবিদ্যুৎপ্রধানমন্ত্রী
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