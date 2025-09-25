২৭% ভূমি হবে গাছে ছাওয়া

শহীদুল ইসলাম, ঢাকা
বনের ভেতরে ও বাইরে গাছের সংখ্যা বাড়িয়ে আগামী ১০ বছরের মধ্যে দেশে বৃক্ষাচ্ছাদিত (গাছপালা আছে এমন স্থান) ভূমির পরিমাণ ২৭ শতাংশে উন্নীতের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করেছে সরকার। অর্থাৎ, সরকারি বনভূমি, গ্রামীণ বনকুঞ্জসহ গাছে ঢাকা ভূমির পরিমাণ হবে দেশের মোট আয়তনের অন্তত ২৭ শতাংশ। সরকারি হিসাবে দেশের ২৪ শতাংশ এলাকা এখন বৃক্ষাচ্ছাদিত। তবে সরকারের নিয়ন্ত্রণে থাকলেও বন উজাড়সহ নানা কারণে বনভূমির একটি বিরাট অংশ বৃক্ষহীন বলে বিশেষজ্ঞরা মনে করেন।
বিশ্বের সবচেয়ে ঘনবসতিপূর্ণ দেশগুলোর একটি বাংলাদেশ। কিন্তু এ দেশে বনভূমির পরিমাণ কমে আসা নিয়ে দীর্ঘদিন ধরে উদ্বেগ প্রকাশ করে আসছেন পরিবেশবিদ ও আন্দোলনকর্মীরা। বিশেষজ্ঞদের মতে, একটি দেশের প্রাকৃতিক ভারসাম্যের জন্য যে পরিমাণ বনভূমি থাকা দরকার, বাংলাদেশে তার চেয়ে অনেক কম বনভূমি রয়েছে। সে বনও প্রতিনিয়ত নানাভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে।
এমন প্রেক্ষাপটে ২০৩৫ সালের মধ্যে দেশে বৃক্ষাচ্ছাদনের পরিমাণ ২৭ শতাংশে উন্নীতের লক্ষ্যমাত্রা রেখে জাতীয় বননীতি, ২০২৫-এর খসড়া প্রকাশ করেছে সরকার।
নতুন জাতীয় বননীতি অনুমোদন হওয়ার পর বন অধিদপ্তরকে দেশে বৃক্ষাচ্ছাদনের পরিমাণ বর্তমান থেকে ৩ শতাংশ বাড়ানোর কর্মপরিকল্পনা নিতে হবে। এর আগে ২০১৬ সালের বননীতির খসড়ায় ২০৩৫ সালের মধ্যে দেশে বৃক্ষাচ্ছাদিত এলাকার পরিমাণ ২০ শতাংশে উন্নীত করার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারিত ছিল। তবে সে খসড়াটি আর চূড়ান্ত করেনি সরকার।
নতুন বননীতি গৃহীত হলে বন অধিদপ্তর এই নীতির আলোকে পাঁচ বছরের কর্মপরিকল্পনা ও কৌশলপত্র প্রণয়ন করবে। এতে বন পুনরুদ্ধার ও সংরক্ষণের বিষয়টিকে প্রাধান্য দিতে হবে।
বন অধিদপ্তরের উপপ্রধান বন সংরক্ষক (বন ব্যবস্থাপনা উইং) মো. মঈনুদ্দিন খান সম্প্রতি আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘নীতিমালার খসড়া করে পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ে পাঠানো হয়েছে। সবার কাছ থেকে মতামত পাওয়ার পর আন্তমন্ত্রণালয় সভা
করে নীতিমালাটি চূড়ান্ত করা হবে। আমরা এখন পর্যন্ত ১৯৯৪ সালের বননীতি অনুযায়ী কার্যক্রম পরিচালনা করছি।...আমরা আমাদের অবস্থার উন্নয়ন করতে যাচ্ছি। এখন দেশে বৃক্ষাচ্ছাদনের পরিমাণ ২৪ শতাংশের কিছুটা ওপরে আছে। ২০৩৫ সালের মধ্যে একে আমরা ২৭ শতাংশে নিয়ে যাব।’
বৃক্ষাচ্ছাদন বাড়বে যেভাবে
নতুন বননীতি প্রণয়নের পর পাহাড়ি বন, শালবন, উপকূলীয় বন, বিদ্যমান ও ক্ষয়িষ্ণু বন, সব অবক্ষয়িত বনসহ দখল করা বনাঞ্চল পুনরুদ্ধার এবং সমৃদ্ধ করতে সময়ভিত্তিক পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করবে বন অধিদপ্তর। এ ক্ষেত্রে স্থানীয় প্রজাতির বৃক্ষ এবং সহায়তামূলক প্রাকৃতিক পুনর্জন্ম ও সমৃদ্ধকরণ বনায়নকে অগ্রাধিকার দিতে হবে।
নীতির খসড়ায় বলা হয়েছে, অন্যান্য বনভূমির পাশাপাশি উপকূলীয় অঞ্চলে ঘন ম্যানগ্রোভ ও জলবায়ুসহিষ্ণু সবুজ বেষ্টনী সম্প্রসারণ, তিন পার্বত্য জেলার অশ্রেণিভুক্ত রাষ্ট্রীয় বনাঞ্চলে বন অধিদপ্তরের নেতৃত্বে বনায়ন, চকরিয়া সুন্দরবন ও আটিয়া বনসহ অন্যান্য ক্ষয়িষ্ণু বনে গ্রামের বনের রূপরেখায় বন পুনরুদ্ধার, নগর বনায়ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন, নদী, হ্রদ, হাওর ও অন্যান্য জলাভূমির জলবিভাজিকায় তীরবর্তী বনাঞ্চল ও জলাভূমি বন গড়ে তোলা, রাস্তা ও রেললাইনের পাশে বাঁধের ঢাল এবং সরকারি, বেসরকারি, স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তিমালিকানাধীন ভূমিতে নির্ধারিত লক্ষ্যের বিপরীতে গাছ লাগানো হবে।
এর বাইরে অশ্রেণিভুক্ত রাষ্ট্রীয় বনাঞ্চলে বন বিভাগের নেতৃত্বে বনায়নের উদ্যোগ নেওয়া হবে। এ ক্ষেত্রে বন অধিদপ্তর ভূমি মন্ত্রণালয়, পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ, সংশ্লিষ্ট জেলা পরিষদ ও জেলা প্রশাসনের সঙ্গে সমন্বয় করবে। এ ছাড়া চা-বাগানসহ দেশের সব পতিত ও প্রান্তিক ভূমিসহ বনায়ন উপযোগী অন্যান্য খালি জায়গায় বনায়ন বা বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি গ্রহণ করা হবে। শিক্ষার্থীদের বৃক্ষরোপণে উদ্বুদ্ধ করা হবে।
নতুন বননীতি জারি হলে বজ্রপাতের মতো দুর্যোগ থেকে মৃত্যুরোধে সারা দেশে রাস্তার পাশে, হাওর এলাকায় বা নদীর তীরে তালগাছের মতো উঁচু বৃক্ষরোপণ করা হবে। এ ছাড়া সারা দেশে ভেষজ ও সুগন্ধি উদ্ভিদ রোপণ উৎসাহিত করা হবে। খসড়ায় আরও বলা হয়েছে, নগর সবুজায়ন বাড়াতে সরকারকে স্থপতি, নগর-পরিকল্পনাবিদ, উদ্যানতত্ত্ববিদদের সম্পৃক্ত করে নগর এলাকার পতিত ভূমি, সড়ক বিভাজিকা ও সড়কের পাশে গাছ লাগানোর কার্যক্রম হাতে নিতে হবে।
পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের একজন কর্মকর্তা নাম প্রকাশ না করার শর্তে বলেন, নতুন বননীতির খসড়ায় যেসব পদক্ষেপ নেওয়ার কথা বলা হয়েছে, তার অনেক কিছুই ২০১৬ সালের নীতির খসড়ায়ও ছিল। তবে সেই খসড়াটি নীতিতে পরিণত হয়নি। আবার এখন পর্যন্ত চলমান ১৯৯৪ সালের বননীতিতে যেসব বিষয় বাস্তবায়নের কথা বলা হয়েছিল, তার বেশির ভাগই বাস্তবায়িত হয়নি।
ওই কর্মকর্তা আরও বলেন, ‘এ ক্ষেত্রে সরকারের সদিচ্ছাই আসল। সরকার চাইলে সহজে এগুলো বাস্তবায়ন করতে পারে। সরকার আদৌ বিষয়গুলোর বাস্তবায়ন চায় কি না, সেটি হচ্ছে মূল কথা।’
কেন নতুন বননীতি
আন্তর্জাতিক জীববৈচিত্র্য সনদ ও গ্লোবাল বায়োডাইভারসিটি ফ্রেমওয়ার্ক, টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি), জীববৈচিত্র্য কৌশলপত্র ও কর্মপরিকল্পনা, প্যারিস জলবায়ু পরিবর্তন চুক্তিসহ আন্তর্জাতিক বন, বন্য প্রাণী ও জীববৈচিত্র্যবিষয়ক কনভেনশন এবং সমঝোতায় স্বাক্ষর ও অনুসমর্থন করেছে বাংলাদেশ। এসব কিছুতে থাকা দায়দায়িত্ব মানতে সহায়ক বিভিন্ন উদ্যোগের কথা থাকবে নতুন নীতিতে।
বন মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তারা বলছেন, কাঠের চাহিদা ও শিল্পায়ন বেড়ে যাওয়া, দখল, অবৈধ বন নিধন ও নগরায়ণসহ বিভিন্ন কারণে বনভূমি কমে যাওয়া, জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাব ও পরিবেশ দূষণের কারণে বনজ সম্পদের উৎপাদন কমে যাচ্ছে। বন্য প্রাণীর আবাসস্থল সংকুচিত হচ্ছে। বননির্ভর জনগোষ্ঠীর ওপরও এর বিরূপ প্রভাব পড়ছে। এসব সমস্যার সমাধান এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগের বিপরীতে সুরক্ষা ঢাল তৈরিতে সারা দেশে গাছ রোপণের কোনো বিকল্প নেই।
একজন কর্মকর্তা বলেন, নতুন বননীতি জারি হলে বিদ্যমান বনের সম্পূর্ণ সুরক্ষা নিশ্চিত করা, জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকি কমাতে উপকূলীয় এলাকায় সবুজ বেষ্টনী সৃজনের কার্যক্রম অব্যাহত রাখা এবং নতুন জেগে ওঠা চর, অশ্রেণিভুক্ত বন ও পতিত জমিতে বন সম্প্রসারণের উদ্যোগ নেওয়া হবে। এ ছাড়া ‘কুনমিং-মন্ট্রিয়ল গ্লোবাল বায়োডাইভারসিটি ফ্রেমওয়ার্ক’ অনুযায়ী ২০৩০ সালের মধ্যে সংরক্ষিত বনাঞ্চলের পরিমাণ দেশের মোট ভূমির ৪ শতাংশে উন্নীত করা হবে।
বননীতির খসড়ায় আরও বলা হয়েছে, বন সংরক্ষণ ও সম্প্রসারণে অংশগ্রহণমূলক উদ্যোগের রূপরেখা তৈরি করা হবে। জ্বালানি কাঠের চাহিদা মেটাতে বনের আশপাশের গ্রামে সুপরিকল্পিত বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি গ্রহণ করা হবে। কাঠের বিকল্প সামগ্রী উৎপাদনকারী শিল্পপ্রতিষ্ঠানকে উৎসাহিত করা হবে। বনের ওপর চাপ কমাতে কাঠ আমদানি সহজ করা হবে।
খসড়ায় বন সংরক্ষণে যুগোপযোগী আইন প্রণয়ন, ‘জিন ব্যাংক’ স্থাপনসহ বিভিন্নভাবে বিপদাপন্ন ও বিলুপ্ত উদ্ভিদ ও প্রাণী প্রজাতি পুনঃপ্রবর্তন বা সংরক্ষণের উদ্যোগ, বিদেশি আগ্রাসী প্রজাতি সীমিতকরণ ও নিয়ন্ত্রণের পরিকল্পনাও রয়েছে। এ ছাড়া গ্রামীণ বন বিধিমালা প্রণয়ন এবং পার্বত্য চট্টগ্রামের গ্রামীণ বনসহ দেশের অন্য সফল অংশীদারত্বমূলক বনায়নের রূপরেখার আইনি স্বীকৃতি দেওয়া হবে বলে বননীতির খসড়ায় জানানো হয়েছে।
বনের ভেতরে ও বাইরে গাছের সংখ্যা বাড়িয়ে আগামী ১০ বছরের মধ্যে দেশে বৃক্ষাচ্ছাদিত (গাছপালা আছে এমন স্থান) ভূমির পরিমাণ ২৭ শতাংশে উন্নীতের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করেছে সরকার। অর্থাৎ, সরকারি বনভূমি, গ্রামীণ বনকুঞ্জসহ গাছে ঢাকা ভূমির পরিমাণ হবে দেশের মোট আয়তনের অন্তত ২৭ শতাংশ। সরকারি হিসাবে দেশের ২৪ শতাংশ এলাকা এখন বৃক্ষাচ্ছাদিত। তবে সরকারের নিয়ন্ত্রণে থাকলেও বন উজাড়সহ নানা কারণে বনভূমির একটি বিরাট অংশ বৃক্ষহীন বলে বিশেষজ্ঞরা মনে করেন।
বিশ্বের সবচেয়ে ঘনবসতিপূর্ণ দেশগুলোর একটি বাংলাদেশ। কিন্তু এ দেশে বনভূমির পরিমাণ কমে আসা নিয়ে দীর্ঘদিন ধরে উদ্বেগ প্রকাশ করে আসছেন পরিবেশবিদ ও আন্দোলনকর্মীরা। বিশেষজ্ঞদের মতে, একটি দেশের প্রাকৃতিক ভারসাম্যের জন্য যে পরিমাণ বনভূমি থাকা দরকার, বাংলাদেশে তার চেয়ে অনেক কম বনভূমি রয়েছে। সে বনও প্রতিনিয়ত নানাভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে।
এমন প্রেক্ষাপটে ২০৩৫ সালের মধ্যে দেশে বৃক্ষাচ্ছাদনের পরিমাণ ২৭ শতাংশে উন্নীতের লক্ষ্যমাত্রা রেখে জাতীয় বননীতি, ২০২৫-এর খসড়া প্রকাশ করেছে সরকার।
নতুন জাতীয় বননীতি অনুমোদন হওয়ার পর বন অধিদপ্তরকে দেশে বৃক্ষাচ্ছাদনের পরিমাণ বর্তমান থেকে ৩ শতাংশ বাড়ানোর কর্মপরিকল্পনা নিতে হবে। এর আগে ২০১৬ সালের বননীতির খসড়ায় ২০৩৫ সালের মধ্যে দেশে বৃক্ষাচ্ছাদিত এলাকার পরিমাণ ২০ শতাংশে উন্নীত করার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারিত ছিল। তবে সে খসড়াটি আর চূড়ান্ত করেনি সরকার।
নতুন বননীতি গৃহীত হলে বন অধিদপ্তর এই নীতির আলোকে পাঁচ বছরের কর্মপরিকল্পনা ও কৌশলপত্র প্রণয়ন করবে। এতে বন পুনরুদ্ধার ও সংরক্ষণের বিষয়টিকে প্রাধান্য দিতে হবে।
বন অধিদপ্তরের উপপ্রধান বন সংরক্ষক (বন ব্যবস্থাপনা উইং) মো. মঈনুদ্দিন খান সম্প্রতি আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘নীতিমালার খসড়া করে পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ে পাঠানো হয়েছে। সবার কাছ থেকে মতামত পাওয়ার পর আন্তমন্ত্রণালয় সভা
করে নীতিমালাটি চূড়ান্ত করা হবে। আমরা এখন পর্যন্ত ১৯৯৪ সালের বননীতি অনুযায়ী কার্যক্রম পরিচালনা করছি।...আমরা আমাদের অবস্থার উন্নয়ন করতে যাচ্ছি। এখন দেশে বৃক্ষাচ্ছাদনের পরিমাণ ২৪ শতাংশের কিছুটা ওপরে আছে। ২০৩৫ সালের মধ্যে একে আমরা ২৭ শতাংশে নিয়ে যাব।’
বৃক্ষাচ্ছাদন বাড়বে যেভাবে
নতুন বননীতি প্রণয়নের পর পাহাড়ি বন, শালবন, উপকূলীয় বন, বিদ্যমান ও ক্ষয়িষ্ণু বন, সব অবক্ষয়িত বনসহ দখল করা বনাঞ্চল পুনরুদ্ধার এবং সমৃদ্ধ করতে সময়ভিত্তিক পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করবে বন অধিদপ্তর। এ ক্ষেত্রে স্থানীয় প্রজাতির বৃক্ষ এবং সহায়তামূলক প্রাকৃতিক পুনর্জন্ম ও সমৃদ্ধকরণ বনায়নকে অগ্রাধিকার দিতে হবে।
নীতির খসড়ায় বলা হয়েছে, অন্যান্য বনভূমির পাশাপাশি উপকূলীয় অঞ্চলে ঘন ম্যানগ্রোভ ও জলবায়ুসহিষ্ণু সবুজ বেষ্টনী সম্প্রসারণ, তিন পার্বত্য জেলার অশ্রেণিভুক্ত রাষ্ট্রীয় বনাঞ্চলে বন অধিদপ্তরের নেতৃত্বে বনায়ন, চকরিয়া সুন্দরবন ও আটিয়া বনসহ অন্যান্য ক্ষয়িষ্ণু বনে গ্রামের বনের রূপরেখায় বন পুনরুদ্ধার, নগর বনায়ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন, নদী, হ্রদ, হাওর ও অন্যান্য জলাভূমির জলবিভাজিকায় তীরবর্তী বনাঞ্চল ও জলাভূমি বন গড়ে তোলা, রাস্তা ও রেললাইনের পাশে বাঁধের ঢাল এবং সরকারি, বেসরকারি, স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তিমালিকানাধীন ভূমিতে নির্ধারিত লক্ষ্যের বিপরীতে গাছ লাগানো হবে।
এর বাইরে অশ্রেণিভুক্ত রাষ্ট্রীয় বনাঞ্চলে বন বিভাগের নেতৃত্বে বনায়নের উদ্যোগ নেওয়া হবে। এ ক্ষেত্রে বন অধিদপ্তর ভূমি মন্ত্রণালয়, পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ, সংশ্লিষ্ট জেলা পরিষদ ও জেলা প্রশাসনের সঙ্গে সমন্বয় করবে। এ ছাড়া চা-বাগানসহ দেশের সব পতিত ও প্রান্তিক ভূমিসহ বনায়ন উপযোগী অন্যান্য খালি জায়গায় বনায়ন বা বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি গ্রহণ করা হবে। শিক্ষার্থীদের বৃক্ষরোপণে উদ্বুদ্ধ করা হবে।
নতুন বননীতি জারি হলে বজ্রপাতের মতো দুর্যোগ থেকে মৃত্যুরোধে সারা দেশে রাস্তার পাশে, হাওর এলাকায় বা নদীর তীরে তালগাছের মতো উঁচু বৃক্ষরোপণ করা হবে। এ ছাড়া সারা দেশে ভেষজ ও সুগন্ধি উদ্ভিদ রোপণ উৎসাহিত করা হবে। খসড়ায় আরও বলা হয়েছে, নগর সবুজায়ন বাড়াতে সরকারকে স্থপতি, নগর-পরিকল্পনাবিদ, উদ্যানতত্ত্ববিদদের সম্পৃক্ত করে নগর এলাকার পতিত ভূমি, সড়ক বিভাজিকা ও সড়কের পাশে গাছ লাগানোর কার্যক্রম হাতে নিতে হবে।
পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের একজন কর্মকর্তা নাম প্রকাশ না করার শর্তে বলেন, নতুন বননীতির খসড়ায় যেসব পদক্ষেপ নেওয়ার কথা বলা হয়েছে, তার অনেক কিছুই ২০১৬ সালের নীতির খসড়ায়ও ছিল। তবে সেই খসড়াটি নীতিতে পরিণত হয়নি। আবার এখন পর্যন্ত চলমান ১৯৯৪ সালের বননীতিতে যেসব বিষয় বাস্তবায়নের কথা বলা হয়েছিল, তার বেশির ভাগই বাস্তবায়িত হয়নি।
ওই কর্মকর্তা আরও বলেন, ‘এ ক্ষেত্রে সরকারের সদিচ্ছাই আসল। সরকার চাইলে সহজে এগুলো বাস্তবায়ন করতে পারে। সরকার আদৌ বিষয়গুলোর বাস্তবায়ন চায় কি না, সেটি হচ্ছে মূল কথা।’
কেন নতুন বননীতি
আন্তর্জাতিক জীববৈচিত্র্য সনদ ও গ্লোবাল বায়োডাইভারসিটি ফ্রেমওয়ার্ক, টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি), জীববৈচিত্র্য কৌশলপত্র ও কর্মপরিকল্পনা, প্যারিস জলবায়ু পরিবর্তন চুক্তিসহ আন্তর্জাতিক বন, বন্য প্রাণী ও জীববৈচিত্র্যবিষয়ক কনভেনশন এবং সমঝোতায় স্বাক্ষর ও অনুসমর্থন করেছে বাংলাদেশ। এসব কিছুতে থাকা দায়দায়িত্ব মানতে সহায়ক বিভিন্ন উদ্যোগের কথা থাকবে নতুন নীতিতে।
বন মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তারা বলছেন, কাঠের চাহিদা ও শিল্পায়ন বেড়ে যাওয়া, দখল, অবৈধ বন নিধন ও নগরায়ণসহ বিভিন্ন কারণে বনভূমি কমে যাওয়া, জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাব ও পরিবেশ দূষণের কারণে বনজ সম্পদের উৎপাদন কমে যাচ্ছে। বন্য প্রাণীর আবাসস্থল সংকুচিত হচ্ছে। বননির্ভর জনগোষ্ঠীর ওপরও এর বিরূপ প্রভাব পড়ছে। এসব সমস্যার সমাধান এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগের বিপরীতে সুরক্ষা ঢাল তৈরিতে সারা দেশে গাছ রোপণের কোনো বিকল্প নেই।
একজন কর্মকর্তা বলেন, নতুন বননীতি জারি হলে বিদ্যমান বনের সম্পূর্ণ সুরক্ষা নিশ্চিত করা, জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকি কমাতে উপকূলীয় এলাকায় সবুজ বেষ্টনী সৃজনের কার্যক্রম অব্যাহত রাখা এবং নতুন জেগে ওঠা চর, অশ্রেণিভুক্ত বন ও পতিত জমিতে বন সম্প্রসারণের উদ্যোগ নেওয়া হবে। এ ছাড়া ‘কুনমিং-মন্ট্রিয়ল গ্লোবাল বায়োডাইভারসিটি ফ্রেমওয়ার্ক’ অনুযায়ী ২০৩০ সালের মধ্যে সংরক্ষিত বনাঞ্চলের পরিমাণ দেশের মোট ভূমির ৪ শতাংশে উন্নীত করা হবে।
বননীতির খসড়ায় আরও বলা হয়েছে, বন সংরক্ষণ ও সম্প্রসারণে অংশগ্রহণমূলক উদ্যোগের রূপরেখা তৈরি করা হবে। জ্বালানি কাঠের চাহিদা মেটাতে বনের আশপাশের গ্রামে সুপরিকল্পিত বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি গ্রহণ করা হবে। কাঠের বিকল্প সামগ্রী উৎপাদনকারী শিল্পপ্রতিষ্ঠানকে উৎসাহিত করা হবে। বনের ওপর চাপ কমাতে কাঠ আমদানি সহজ করা হবে।
খসড়ায় বন সংরক্ষণে যুগোপযোগী আইন প্রণয়ন, ‘জিন ব্যাংক’ স্থাপনসহ বিভিন্নভাবে বিপদাপন্ন ও বিলুপ্ত উদ্ভিদ ও প্রাণী প্রজাতি পুনঃপ্রবর্তন বা সংরক্ষণের উদ্যোগ, বিদেশি আগ্রাসী প্রজাতি সীমিতকরণ ও নিয়ন্ত্রণের পরিকল্পনাও রয়েছে। এ ছাড়া গ্রামীণ বন বিধিমালা প্রণয়ন এবং পার্বত্য চট্টগ্রামের গ্রামীণ বনসহ দেশের অন্য সফল অংশীদারত্বমূলক বনায়নের রূপরেখার আইনি স্বীকৃতি দেওয়া হবে বলে বননীতির খসড়ায় জানানো হয়েছে।
দেশের অভ্যন্তরীণ নৌপথে ঠিক কতগুলো এবং কত ধরনের নৌযান চলাচল করে, তার কোনো সঠিক হিসাব নেই। শুধু যেসব নৌযান নৌপরিবহন অধিদপ্তরের মাধ্যমে নিবন্ধিত হয়েছে, সেগুলোই নথিভুক্ত। এর বাইরে ছোট-বড় নানা ধরনের নৌযান প্রতিদিন নদীতে চলাচল করলেও তার কোনো তথ্য নেই অধিদপ্তরের কাছে। ফলে নিবন্ধনের বাইরে অবৈধভাবে চলা...৩২ মিনিট আগে
বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন দমনে আন্দোলনকারীদের নিয়ে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে জঙ্গি কার্ড খেলার পরামর্শ দিয়েছিলেন জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দলের (জাসদ) সভাপতি হাসানুল হক ইনু। শেখ হাসিনা ড্রোনের মাধ্যমে আন্দোলনকারীদের অবস্থান নির্ণয় করে হেলিকপ্টার থেকে বোম্বিং করার কথা বলেছিলেন।৪ ঘণ্টা আগে
আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে ঘিরে ভোটদানের আগ্রহ কিছুটা কমেছে। তবে রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে বিএনপি এখনও সর্বাধিক সমর্থন ধরে রেখেছে। ইনোভিশন কনসালটিং পরিচালিত ‘পিপলস ইলেকশন পালস সার্ভে’ (PEPS)-এর দ্বিতীয় দফার ফলাফলে এই চিত্র উঠে এসেছে।৫ ঘণ্টা আগে
সাবেক ভূমিমন্ত্রী সাইফুজ্জামানের সহযোগী মো. জাহাঙ্গীর আলমের চট্টগ্রামের হালিশহরের একটি অফিসে অভিযান চালিয়েছে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)। অভিযানে প্রায় ১ কোটি ২ লাখ টাকা উদ্ধারের তথ্য জানিয়েছে সংস্থাটি। আজ বুধবার সন্ধ্যায় গোপন সংবাদের ভিত্তিতে চট্টগ্রামে সাইফুজ্জামানের সহযোগী মো. জাহাঙ্গীর আলমের...৬ ঘণ্টা আগে