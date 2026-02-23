Ajker Patrika
যারা অন্যায় করেনি, তারা হয়রানির শিকার হবে না: চিফ প্রসিকিউটর

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
আপডেট : ২৩ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, ১৯: ৪৯
যারা অন্যায় করেনি, তারা হয়রানির শিকার হবে না: চিফ প্রসিকিউটর
ট্রাইব্যুনালে চিফ প্রসিকিউটর আমিনুল ইসলাম। ছবি: আজকের পত্রিকা

দায়িত্ব গ্রহণের পর চিফ প্রসিকিউটর আমিনুল ইসলাম বলেছেন, যারা কোনো অন্যায় করেনি, তারা হয়রানির শিকার হবে না; তবে প্রকৃত অপরাধীদের প্রাপ্য শাস্তি পেতেই হবে। আজ সোমবার ট্রাইব্যুনাল প্রাঙ্গণে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে তিনি এ কথা বলেন।

তাজুল ইসলামকে ফুল দিয়ে বিদায়ী শুভেচ্ছা জানান নতুন চিফ প্রসিকিউটর। ছবি: আজকের পত্রিকা
তাজুল ইসলামকে ফুল দিয়ে বিদায়ী শুভেচ্ছা জানান নতুন চিফ প্রসিকিউটর। ছবি: আজকের পত্রিকা

চিফ প্রসিকিউটর বলেন, এই ট্রাইব্যুনালে যেসব অপরাধী বিচারের সম্মুখীন, তাদের জন্য সুস্পষ্ট মেসেজ—যারা কোনো অন্যায় করেনি, তারা হয়রানির শিকার হবে না। কিন্তু যারা প্রকৃত অপরাধী, তাদের প্রাপ্য সাজা পেতে হবে।

চিফ প্রসিকিউটর আরও বলেন, ‘যেসব বিচার চলমান আছে এবং আগামী দিনে যে মামলাগুলো বিচারের জন্য আসবে, আমি সম্পূর্ণরূপে চেষ্টা করব—জুলাই শহীদদের আকাঙ্ক্ষা অনুযায়ী যাতে বিচারকার্যে আন্তরিক সহযোগিতা করতে পারি।’

তাজুল বাদ, নতুন চিফ প্রসিকিউটর আমিনুল ইসলামতাজুল বাদ, নতুন চিফ প্রসিকিউটর আমিনুল ইসলাম

আমিনুল ইসলাম বলেন, ‘আমি আমার দক্ষতা এবং মেধা সবকিছু প্রয়োগ করব। আমি আরও দক্ষতার সঙ্গে এই মামলাগুলো পরিচালনা করতে চেষ্টা করব। চেষ্টা করব কারও প্রতি কোনো বিদ্বেষমূলক মনোভাব পোষণ না করে সম্পূর্ণরূপে আইনের মধ্য থেকে প্রত্যাশা অনুযায়ী বিচারকার্য পরিচালনা করতে। আমাদের মাধ্যমে কোনো বিদ্বেষ কারও প্রতি থাকবে না। আইন অনুযায়ী বিচারকার্য হবে। এর বাইরে অন্য কোনো নির্দেশনা আমার কাছে নেই।’

নতুন চিফ প্রসিকিউটর আমিনুল ইসলামের পরিচয়নতুন চিফ প্রসিকিউটর আমিনুল ইসলামের পরিচয়

ট্রাইব্যুনালের বিচারের গতি কমে যাবে বা আওয়ামী লীগের আসামিরা সুবিধা পাবেন—এমন আলোচনা অনলাইনে চলছে—এ বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করলে চিফ প্রসিকিউটর বলেন, একটা দলীয় সরকার ক্ষমতায় এসেছে দেশের গতি বাড়ানোর জন্য। প্রত্যাশা করতে পারেন, গতি কমবে না, আরও বাড়বে।

অপরাধমামলাট্রাইব্যুনালবিচার ব্যবস্থাহয়রানিসাংবাদিকতাসাংবাদিক
