Ajker Patrika
> জাতীয়

শিক্ষকদের সম্মান দিতে চাইলে শুধু মুখের কথায় চিড়া ভিজবে না: গণশিক্ষা উপদেষ্টা

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
আপডেট : ০৫ অক্টোবর ২০২৫, ১৫: ৪৬
বিশ্ব শিক্ষক দিবস উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন প্রাথমিক ও গণশিক্ষা উপদেষ্টা অধ্যাপক ডা. বিধান রঞ্জন রায় পোদ্দার। ছবি: আজকের পত্রিকা
বিশ্ব শিক্ষক দিবস উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন প্রাথমিক ও গণশিক্ষা উপদেষ্টা অধ্যাপক ডা. বিধান রঞ্জন রায় পোদ্দার। ছবি: আজকের পত্রিকা

দেশের শিক্ষকদের বেতনভাতা ও সামাজিক মর্যাদা নিয়ে আক্ষেপ প্রকাশ করেছেন প্রাথমিক ও গণশিক্ষা উপদেষ্টা অধ্যাপক ডা. বিধান রঞ্জন রায় পোদ্দার। আজ রোববার দুপুরে রাজধানীর ওসমানী মিলনায়তনে বিশ্ব শিক্ষক দিবসের অনুষ্ঠানে অংশ নিয়ে তিনি বলেছেন, ‘শিক্ষককে যদি সত্যি সম্মান দিতে হয়, তাহলে তো শুধু মুখের কথায় চিড়া ভিজবে না, এ বিষয়টা আমাদের মনে রাখতে হবে।’

বিশ্ব শিক্ষক দিবস উপলক্ষে এ অনুষ্ঠানের আয়োজন করে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ। বিভাগের সচিব রেহানা পারভীনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন শিক্ষা উপদেষ্টা চৌধুরী রফিকুল আবরার।

অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথির বক্তব্যে শিক্ষকদের বেতন ভাতা নিয়ে আক্ষেপ প্রকাশ করে অধ্যাপক ডা. বিধান রঞ্জন রায় পোদ্দার বলেন, ‘আমরা যদি বলি শিক্ষকদের সামাজিক মর্যাদা ও শিক্ষকদের বিত্ত, এখানে আমরা দেখব বরাবরই ট্র্যাডিশনালি শিক্ষকেরা বিত্তবান ছিলেন না, কিন্তু মর্যাদাবান ছিলেন। তাঁদের চিত্ত ছিল, তাঁদের বিত্ত ছিল না। কিন্তু আমরা বর্তমানকালে যখন বাস করছি, যদি আর্থিক ব্যবস্থাপনার দিক বলি তাহলে এটা হচ্ছে একটা পুঁজিবাদী যুগ। এখানে সবকিছু পণ্য, শিক্ষা একটা পণ্য এবং শিক্ষকেরাও পণ্য। এ ক্ষেত্রে চিত্তের মাপকাঠি হলো বিত্ত। এই রূঢ় সত্যটা অস্বীকার করলে হবে না। আমাদের স্বীকার করতে হবে।’

তিনি আরও বলেন, ‘এটার প্রকাশ ঘটছে আমাদের সমাজে, আমরা সব ধরনের পেশাকে, সরকারি চাকরিকে স্কেলে বেঁধে দিয়েছি, কার অবস্থান কোথায়। আমরা মুখে মুখে যতই শিক্ষককে সম্মান করি না কেন, সেখানে যদি আমরা দেখি শিক্ষকের অবস্থান কোথায় তাহলে কিন্তু প্রকৃত সত্যটা স্পষ্ট হবে।’

সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষকদের বেতনের ‘দুরবস্থা’ তুলে ধরে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা উপদেষ্টা বলেন, ‘আমাদের সরকারি শিক্ষা কাঠামোতে সবচেয়ে নিচে রয়েছেন প্রাথমিক স্কুলের সহকারী শিক্ষকেরা। তাঁরা কততম গ্রেডে বেতন পান?’

তিনি আরও বলেন, ‘স্বায়ত্তশাসিত বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে বাদ দিয়ে যদি হিসাব করি, আমাদের সরকারি কলেজের অধ্যাপক, তাঁর স্কেল কত? চার, অর্থাৎ উনি একজন যুগ্ম সচিবেরও নিচে অবস্থান করেন।’

অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের (ইউজিসি) চেয়ারম্যান অধ্যাপক এস এম এ ফায়েজ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কারিগরি মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগের সচিব মুহাম্মাদ রফিকুল ইসলাম, বাংলাদেশে ইউনেসকোর প্রতিনিধি সুজান ভাইজ, ইসলামিক ওয়ার্ল্ড এডুকেশনাল, সায়েন্টিফিক অ্যান্ড কালচারাল অর্গানাইজেশন-আইসিইএসসিওর মহাপরিচালক সালিম এম আল-মালিক।

অনুষ্ঠানে প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক গোলাম মুস্তফা।

বিষয়:

শিক্ষক দিবসউপদেষ্টা
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

৭৯৩ মণ্ডপে অসুরের মুখে দাড়ি, দায়ীদের শনাক্ত করা হচ্ছে: স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা

কোরআন অবমাননার অভিযোগে নর্থ সাউথে ছাত্রকে সহপাঠীদের পিটুনি, মধ্যরাতে উদ্ধার করল পুলিশ

যুদ্ধবিমানের ধ্বংসস্তূপের নিচেই পুরো ভারতকে কবর দেওয়ার হুমকি পাকিস্তানের মন্ত্রীর

ইউরোপের সুন্দর দেশ এস্তোনিয়ায় স্থায়ী বসবাসের আবেদন করবেন যেভাবে

বিবি, এটাই তোমার জয়ের শেষ সুযোগ—গাজা প্রস্তাব প্রসঙ্গে ট্রাম্প

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

কোরআন অবমাননার অভিযোগে নর্থ সাউথে ছাত্রকে সহপাঠীদের পিটুনি, মধ্যরাতে উদ্ধার করল পুলিশ

কোরআন অবমাননার অভিযোগে নর্থ সাউথে ছাত্রকে সহপাঠীদের পিটুনি, মধ্যরাতে উদ্ধার করল পুলিশ

৭৯৩ মণ্ডপে অসুরের মুখে দাড়ি, দায়ীদের শনাক্ত করা হচ্ছে: স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা

৭৯৩ মণ্ডপে অসুরের মুখে দাড়ি, দায়ীদের শনাক্ত করা হচ্ছে: স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা

ইউরোপের সুন্দর দেশ এস্তোনিয়ায় স্থায়ী বসবাসের আবেদন করবেন যেভাবে

ইউরোপের সুন্দর দেশ এস্তোনিয়ায় স্থায়ী বসবাসের আবেদন করবেন যেভাবে

বিবি, এটাই তোমার জয়ের শেষ সুযোগ—গাজা প্রস্তাব প্রসঙ্গে ট্রাম্প

বিবি, এটাই তোমার জয়ের শেষ সুযোগ—গাজা প্রস্তাব প্রসঙ্গে ট্রাম্প

চট্টগ্রামের হাসপাতালের তথ্য: পুরুষের ফুসফুস, নারীর স্তন ক্যানসার বেশি

চট্টগ্রামের হাসপাতালের তথ্য: পুরুষের ফুসফুস, নারীর স্তন ক্যানসার বেশি

সম্পর্কিত

এমপিওভুক্ত শিক্ষকদের বাড়িভাড়া ভাতা বাড়ল ৫০০ টাকা, প্রত্যাখ্যান করে আন্দোলনের ডাক

এমপিওভুক্ত শিক্ষকদের বাড়িভাড়া ভাতা বাড়ল ৫০০ টাকা, প্রত্যাখ্যান করে আন্দোলনের ডাক

সাবেক ভূমিমন্ত্রী সাইফুজ্জামানের ১৫টি ফ্ল্যাট-মার্কেট ভবন ক্রোকের নির্দেশ

সাবেক ভূমিমন্ত্রী সাইফুজ্জামানের ১৫টি ফ্ল্যাট-মার্কেট ভবন ক্রোকের নির্দেশ

প্রবারণা পূর্ণিমা উপলক্ষে প্রধান উপদেষ্টার সঙ্গে বৌদ্ধ নেতাদের শুভেচ্ছা বিনিময়

প্রবারণা পূর্ণিমা উপলক্ষে প্রধান উপদেষ্টার সঙ্গে বৌদ্ধ নেতাদের শুভেচ্ছা বিনিময়

শিক্ষকদের সম্মান দিতে চাইলে শুধু মুখের কথায় চিড়া ভিজবে না: গণশিক্ষা উপদেষ্টা

শিক্ষকদের সম্মান দিতে চাইলে শুধু মুখের কথায় চিড়া ভিজবে না: গণশিক্ষা উপদেষ্টা