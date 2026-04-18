স্বাস্থ্য খাতে বাংলাদেশি জনবল নিতে আগ্রহী লিবিয়া

লিবিয়ার স্বাস্থ্য খাতে জনবলের ঘাটতি পূরণে বাংলাদেশ থেকে দক্ষ চিকিৎসক, নার্স ও স্বাস্থ্যকর্মী নিয়োগে আগ্রহ প্রকাশ করেছে দেশটির সরকার। এ লক্ষ্যে বাংলাদেশের কাছে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা চেয়েছে দেশটি।
গত বৃহস্পতিবার লিবিয়ায় নিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত মেজর জেনারেল মো. হাবীব উল্লাহর সঙ্গে দেশটির স্বাস্থ্যমন্ত্রী ড. মোহাম্মদ আল-গৌজের দ্বিপক্ষীয় বৈঠকে এ আগ্রহের কথা জানানো হয়।
বৈঠকে দুই দেশের মধ্যে স্বাস্থ্য খাতে বিদ্যমান সহযোগিতা আরও সম্প্রসারণ ও সুদৃঢ় করার বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। এ সময় সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি এবং বাংলাদেশ দূতাবাসের কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।
বৈঠকে রাষ্ট্রদূত বলেন, বাংলাদেশ ও লিবিয়ার মধ্যে স্বাস্থ্য খাতে দীর্ঘদিনের বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক রয়েছে। অতীতে বিপুলসংখ্যক বাংলাদেশি চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মী লিবিয়ার স্বাস্থ্যসেবায় গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন এবং বর্তমানে কর্মরত পেশাজীবীরাও দক্ষতা ও নিষ্ঠার সঙ্গে দায়িত্ব পালন করছেন।
রাষ্ট্রদূত মো. হাবীব উল্লাহ বেতন-ভাতা নিয়মিত করায় লিবিয়ার সরকারকে ধন্যবাদ জানান এবং যেসব পেশাজীবীর বেতন এখনো অনিয়মিত রয়েছে, তা দ্রুত সমাধানের অনুরোধ করেন। পাশাপাশি বকেয়া পরিশোধ, চুক্তি নবায়ন ও রেমিট্যান্স প্রেরণে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণের ওপর গুরুত্বারোপ করেন।
জবাবে লিবিয়ার স্বাস্থ্যমন্ত্রী বাংলাদেশি পেশাজীবীদের দক্ষতা ও কর্মনিষ্ঠার প্রশংসা করেন এবং বেতন প্রদানে বিলম্ব হওয়ায় দুঃখ প্রকাশ করেন। বেতন-ভাতা নিয়মিত করতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে এবং বকেয়া পরিশোধে একটি বিশেষ কমিটি কাজ করছে বলে জানান তিনি। একই সঙ্গে স্বাস্থ্য খাতে জনবল সংকট মোকাবিলায় বাংলাদেশ থেকে যোগ্য পেশাজীবী নিয়োগে সহযোগিতা কামনা করেন দেশটির স্বাস্থ্যমন্ত্রী।
বৈঠকের শেষে উভয় পক্ষ পারস্পরিক যোগাযোগ জোরদার রাখা এবং স্বাস্থ্য খাতে সহযোগিতা আরও সম্প্রসারণে একযোগে কাজ করার বিষয়ে একমত পোষণ করে।
