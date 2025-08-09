Ajker Patrika
ভ্রাম্যমাণ ট্রাকে টিসিবির পণ্য বিক্রি শুরু আগামীকাল

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
ট্রেডিং করপোরেশন অব বাংলাদেশের (টিসিবি) স্মার্ট ফ্যামিলি কার্ডধারী পরিবারের মধ্যে ভর্তুকি মূল্যে টিসিবির পণ্য (ভোজ্যতেল, চিনি ও মসুর ডাল) বিক্রয় কার্যক্রম চলমান রয়েছে। নিয়মিত কার্যক্রমের পাশাপাশি ঢাকা মহানগরীতে ৬০টি ভ্রাম্যমাণ ট্রাকসহ দেশের বিভিন্ন জেলায় আগামীকাল রোববার থেকে পণ্য বিক্রয় কার্যক্রম শুরু হচ্ছে।

আজ শনিবার (৯ আগস্ট) এক বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে এ তথ্য জানিয়েছে টিসিবি।

টিসিবির উপপরিচালক মো. শাহাদাত হোসেন স্বাক্ষরিত বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, ১০ আগস্ট ২০২৫ থেকে আগামী ১৩ সেপ্টেম্বর ২০২৫ পর্যন্ত ৩০ দিন (শুক্রবার ব্যতীত) চট্টগ্রাম মহানগরীতে ২৫টি, গাজীপুর মহানগরীতে ৬টি, কুমিল্লা মহানগরীতে ৩টি ভ্রাম্যমাণ ট্রাক থেকে সাধারণ মানুষ টিসিবির পণ্য ক্রয় করতে পারবে।

আর ঢাকা জেলায় ৮টি, কুমিল্লা জেলায় ১২টি, ফরিদপুর জেলায় ৪টি, পটুয়াখালী জেলায় ৫টি ও বাগেরহাট জেলায় ৫টি ভ্রাম্যমাণ ট্রাকের মাধ্যমে ১০ আগস্ট ২০২৫ থেকে ৩১ আগস্ট ২০২৫ পর্যন্ত ১৯ দিন (শুক্রবার ব্যতীত) দৈনিক ট্রাকপ্রতি ৫০০ জন সাধারণ মানুষের কাছে সাশ্রয়ী মূল্যে টিসিবির পণ্য (ভোজ্যতেল, চিনি ও মসুর ডাল) বিক্রয়ের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। যেকোনো ভোক্তা ট্রাক থেকে পণ্য ক্রয় করতে পারবেন।

ভোক্তা প্রতি ভোজ্যতেল ২ লিটার ২৩০ টাকা, চিনি ১ কেজি ৮০ টাকা এবং মসুর ডাল ২ কেজি ১৪০ টাকায় বিক্রি করা হবে।

উল্লেখ্য, স্মার্ট ফ্যামিলি কার্ডধারীর কাছে বিক্রয়মূল্য পূর্বের ন্যায় বহাল থাকবে।

