Ajker Patrika
সংসদের সবুজ চেয়ার নিয়ে যা বললেন প্রধানমন্ত্রী

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
আপডেট : ৩০ এপ্রিল ২০২৬, ২৩: ৫৯
ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদের প্রথম অধিবেশনের সমাপনী বক্তব্য দেন প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান। ছবি: পিআইডি

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদের প্রথম অধিবেশনের সমাপনী বক্তৃতায় অধিবেশনকক্ষের চেয়ারের মাহাত্ম্য তুলে ধরেছেন প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান।

আজ বৃহস্পতিবার ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদের প্রথম অধিবেশনের শেষ দিনে রাষ্ট্রপতির ভাষণের ওপর ধন্যবাদ প্রস্তাবের আলোচনায় অংশ নিয়ে সমাপনী বক্তব্য দেন তারেক রহমান।

এ সময় প্রধানমন্ত্রী বলেন, ‘মাননীয় স্পিকার, এই যে চেয়ারটা আপনি দেখছেন, যে চেয়ারে আমি এখানে বসছি, আপনার সামনে, মাননীয় স্পিকার, এই চেয়ার কঠিন একটি চেয়ার মাননীয় স্পিকার। এ চেয়ার দেখলে মনে হয় বসতে খুব আরাম। আসলে মাননীয় স্পিকার মোটেও আরামের না।’

কোনোভাবেই এই সংসদকে ব্যর্থ হতে দেওয়া যাবে না: প্রধানমন্ত্রীকোনোভাবেই এই সংসদকে ব্যর্থ হতে দেওয়া যাবে না: প্রধানমন্ত্রী

প্রধানমন্ত্রী বলেন, ‘এই চেয়ারে বসলে মাননীয় স্পিকার প্রতি মুহূর্তে মনে হয় যে, আগুনের তপ্ত হিট আসছে মাননীয় স্পিকার। হাসার কিছু নাই। আমি যা ফিল করি, আমি আপনাদের তা-ই বলছি। মাননীয় স্পিকার, এই চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়িয়ে আমি হয়তো আপনার সামনে পপুলার কথা বলতে পারতাম, যেটাতে আরও অনেক বেশি তালি হতো মাননীয় স্পিকার, কিন্তু এই চেয়ার আমাকে বলে যে, আমি সব সময় পপুলার কথা বলতে পারি না।’

প্রধানমন্ত্রী আরও বলেন, ‘আমাকে সেটাই বলতে হবে...মাননীয় স্পিকার, একজন রাজনীতিবিদ হিসেবে আমারও ইচ্ছে করে—যাতে জোরে জোরে তালি পাই, কিন্তু এই চেয়ার প্রতি মুহূর্তে আমাকে স্মরণ করিয়ে দেয়—নো, ইউ হ্যাভ টু টেক রাইট ডিসিশন, নট পপুলার ডিসিশন।’

এক দশক পর নির্মাণে ফিরছেন ওয়াহিদ আনাম

ফের ইরানে হামলা হলে পরিণতি হবে ভয়াবহ: ট্রাম্পকে পুতিনের হুঁশিয়ারি

তামিলনাড়ু বিধানসভা নির্বাচন: থালাপতি বিজয়ের দলের চমকের পূর্বাভাস

ইরান এমন অস্ত্র বের করবে, যা দেখে ‘শত্রু হার্ট অ্যাটাক’ করতে পারে

ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা, ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্ক যেন না শোধরায়: আসামের মুখ্যমন্ত্রী

Loading...

প্রাইজবন্ডের ড্রয়ে বিজয়ী যেসব নম্বর

সড়ক তুমি কার, পৌরসভার নাকি এলজিইডির!

ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা, ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্ক যেন না শোধরায়: আসামের মুখ্যমন্ত্রী

দেশের বাজারে আরও কমল সোনার দাম

বাসে আটকে মৃত্যু ঠেকাতে নতুন নির্দেশনা বিআরটিএর

শেষ হলো ত্রয়োদশ সংসদের প্রথম অধিবেশন, ২৫ কার্যদিবসে ৯৪ বিল পাস

কোনোভাবেই এই সংসদকে ব্যর্থ হতে দেওয়া যাবে না: প্রধানমন্ত্রী

এপ্রিলে বেড়েছে মব সহিংসতা ও অজ্ঞাতনামা লাশ উদ্ধার: এমএসএফ

