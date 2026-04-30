সংসদের সবুজ চেয়ার নিয়ে যা বললেন প্রধানমন্ত্রী

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদের প্রথম অধিবেশনের সমাপনী বক্তৃতায় অধিবেশনকক্ষের চেয়ারের মাহাত্ম্য তুলে ধরেছেন প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান।
আজ বৃহস্পতিবার ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদের প্রথম অধিবেশনের শেষ দিনে রাষ্ট্রপতির ভাষণের ওপর ধন্যবাদ প্রস্তাবের আলোচনায় অংশ নিয়ে সমাপনী বক্তব্য দেন তারেক রহমান।
এ সময় প্রধানমন্ত্রী বলেন, ‘মাননীয় স্পিকার, এই যে চেয়ারটা আপনি দেখছেন, যে চেয়ারে আমি এখানে বসছি, আপনার সামনে, মাননীয় স্পিকার, এই চেয়ার কঠিন একটি চেয়ার মাননীয় স্পিকার। এ চেয়ার দেখলে মনে হয় বসতে খুব আরাম। আসলে মাননীয় স্পিকার মোটেও আরামের না।’
প্রধানমন্ত্রী বলেন, ‘এই চেয়ারে বসলে মাননীয় স্পিকার প্রতি মুহূর্তে মনে হয় যে, আগুনের তপ্ত হিট আসছে মাননীয় স্পিকার। হাসার কিছু নাই। আমি যা ফিল করি, আমি আপনাদের তা-ই বলছি। মাননীয় স্পিকার, এই চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়িয়ে আমি হয়তো আপনার সামনে পপুলার কথা বলতে পারতাম, যেটাতে আরও অনেক বেশি তালি হতো মাননীয় স্পিকার, কিন্তু এই চেয়ার আমাকে বলে যে, আমি সব সময় পপুলার কথা বলতে পারি না।’
প্রধানমন্ত্রী আরও বলেন, ‘আমাকে সেটাই বলতে হবে...মাননীয় স্পিকার, একজন রাজনীতিবিদ হিসেবে আমারও ইচ্ছে করে—যাতে জোরে জোরে তালি পাই, কিন্তু এই চেয়ার প্রতি মুহূর্তে আমাকে স্মরণ করিয়ে দেয়—নো, ইউ হ্যাভ টু টেক রাইট ডিসিশন, নট পপুলার ডিসিশন।’
ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদের প্রথম অধিবেশন শেষ হয়েছে। ২৫ কার্যদিবসের বৈঠকে মোট ৯৪টি বিল পাস হয়েছে, ১৩৩টি অধ্যাদেশ উত্থাপিত হয়েছে, গঠিত হয়েছে সাতটি কমিটি আর রাষ্ট্রপতির ভাষণের ওপর প্রায় ৪০ ঘণ্টার আলোচনায় অংশ নিয়েছেন ২৮০ জন সংসদ সদস্য।৪২ মিনিট আগে
ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ বাংলাদেশ এবং বাংলাদেশের মানুষের জন্য—এমন মন্তব্য করেছেন প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান। এই সংসদ যাতে কোনোভাবেই ব্যর্থ না হয়, সে বিষয়ে নিজ দল ও বিরোধী দলসহ সবার প্রতি আহ্বান জানিয়ে তিনি বলেছেন, ‘আমরা বিতর্ক করব, আলোচনা করব; কিন্তু কোনোভাবেই এই সংসদকে ব্যর্থ হতে দেওয়া যাবে না।’২ ঘণ্টা আগে
