ঢাকাতেই ৮০ হাজার মাদক মামলা ঝুলে আছে, নিষ্পত্তিতে আলাদা ট্রাইব্যুনালের প্রস্তাব স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর

বর্তমানে শুধু ঢাকাতেই ৮০ হাজার মামলা পেন্ডিং রয়েছে উল্লেখ করে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সালাহউদ্দিন আহমদ বলেছেন, ‘মাদকসংক্রান্ত মামলা দ্রুত নিষ্পত্তির জন্য প্রচলিত আদালতের পাশাপাশি আলাদা ট্রাইব্যুনাল গঠনের প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে।’
তিনি বলেন, ‘বিদ্যমান মাদক নিয়ন্ত্রণ আইন দিয়ে মাদকের বিরুদ্ধে কার্যকরভাবে লড়াই করা যাচ্ছে না। এ কারণে আগামী কয়েক দিনের মধ্যে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনের সংশোধনী সংসদে উত্থাপন করা হবে।’
আজ বৃহস্পতিবার আন্তর্জাতিক মাদকবিরোধী দিবস উপলক্ষে সচিবালয়ে বেসরকারি মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্রগুলোকে অনুদানের চেক প্রদান অনুষ্ঠান শেষে মন্ত্রী এসব কথা বলেন।
অনুষ্ঠানে দেশের ৭৩টি বেসরকারি মাদক নিরাময় কেন্দ্রকে মোট ১ কোটি ১০ লাখ টাকা অনুদান দেওয়া হয়। এর মধ্যে ঢাকার ১৫টি প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিদের হাতে অনুদানের চেক তুলে দেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী।
সালাহউদ্দিন আহমদ বলেন, ‘দেশে প্রায় ৮২ লাখ মানুষ কোনো না কোনোভাবে মাদক গ্রহণ করে। মাদকাসক্ত মানুষের সংখ্যার তুলনায় সরকারি চিকিৎসা সুবিধা যথেষ্ট নয়।’ মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের সক্ষমতা বাড়ানোর ওপর গুরুত্বারোপ করে তিনি বলেন, ‘আইনি ভিত্তি আরও শক্তিশালী করা গেলে মাদক নিয়ন্ত্রণে ইতিবাচক পরিবর্তন আনা সম্ভব হবে।’
সংসদে নৌ পরিবহন মন্ত্রী শেখ রবিউল আলম বলেছেন, প্রস্তুত তালিকা অনুযায়ী দেশে নদীর সংখ্যা ১ হাজার ৪১৫টি। তিনি জানান, নদী রক্ষা কমিশন আইন সংশোধনের প্রক্রিয়া চলছে। একই সঙ্গে ২০২৫ সালের ২৩ ডিসেম্বর পর্যন্ত ২১ হাজার ৯৮৮ জন অবৈধ নদীদখলদারের তথ্য এবং নৌপথের নাব্যতা পরিস্থিতিও তুলে ধরা হয়।৬ মিনিট আগে
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