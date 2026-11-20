রোহিঙ্গা আশ্রয়শিবির পরিদর্শনে জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের সভাপতি খলিলুর রহমান
জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের (ইউএনজিএ) সভাপতি খলিলুর রহমান কক্সবাজারের উখিয়ায় অবস্থিত রোহিঙ্গা আশ্রয়শিবির পরিদর্শন করেছেন। আজ শুক্রবার সকালে তিনি কুতুপালংয়ের ৪ নম্বর এক্সটেনশন ক্যাম্পের সমাবেশস্থলে পৌঁছান।
জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের সভাপতির দায়িত্ব গ্রহণের পর এটিই তাঁর প্রথম রোহিঙ্গা আশ্রয়শিবির সফর।
শুক্রবার সকাল ৮টা ৫৫ মিনিটের দিকে খলিলুর রহমান কুতুপালং ৪ নম্বর এক্সটেনশন ক্যাম্পের নির্ধারিত সমাবেশস্থলে উপস্থিত হন। এ সময় সেখানে উপস্থিত রোহিঙ্গা শরণার্থীরা করতালির মাধ্যমে তাঁকে স্বাগত জানান।
জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের সভাপতির বক্তব্য শোনার জন্য সকাল থেকেই কুতুপালং ৪ নম্বর এক্সটেনশন ক্যাম্পের মাঠে হাজার হাজার রোহিঙ্গা শরণার্থী সমবেত হন।