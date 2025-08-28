Ajker Patrika
> জাতীয়

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ে নতুন সচিব আব্দুর রহমান তরফদার

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
আব্দুর রহমান তরফদার। ছবি: সংগৃহীত
আব্দুর রহমান তরফদার। ছবি: সংগৃহীত

গৃহায়ণ ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব মো. আব্দুর রহমান তরফদারকে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের নতুন সচিব হিসেবে নিয়োগ দিয়েছে সরকার।

আজ বৃহস্পতিবার জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের ঊর্ধ্বতন নিয়োগ (১) শাখার এক প্রজ্ঞাপনে এ তথ্য জানানো হয়েছে।

এদিকে বর্তমান সচিব এ এইচ এম সফিকুজ্জামানের শেষ কর্মদিবস ছিল আজ বৃহস্পতিবার। তাঁর স্থলে অতিরিক্ত সচিব আব্দুর রহমান তরফদারকে পদোন্নতি দিয়ে সচিব করা হয়েছে।

