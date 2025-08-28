শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ে নতুন সচিব আব্দুর রহমান তরফদার

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
গৃহায়ণ ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব মো. আব্দুর রহমান তরফদারকে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের নতুন সচিব হিসেবে নিয়োগ দিয়েছে সরকার।
আজ বৃহস্পতিবার জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের ঊর্ধ্বতন নিয়োগ (১) শাখার এক প্রজ্ঞাপনে এ তথ্য জানানো হয়েছে।
এদিকে বর্তমান সচিব এ এইচ এম সফিকুজ্জামানের শেষ কর্মদিবস ছিল আজ বৃহস্পতিবার। তাঁর স্থলে অতিরিক্ত সচিব আব্দুর রহমান তরফদারকে পদোন্নতি দিয়ে সচিব করা হয়েছে।
কর্ণফুলী টানেল নির্মাণ প্রকল্পে অনিয়ম ও দুর্নীতির অভিযোগে আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ও সাবেক সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদেরসহ চারজনের বিরুদ্ধে মামলা করেছে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)। আজ বৃহস্পতিবার (২৮ আগস্ট) কমিশনের নিয়মিত প্রেস ব্রিফিংয়ে দুদকের মহাপরিচালক মো. আক্তার হোসেন এ তথ্য জানিয়েছেন।১০ মিনিট আগে
সিইসির সঙ্গে বাংলাদেশে নিযুক্ত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রদূতের বৈঠক হওয়ার কথা ছিল আজ বৃহস্পতিবার দুপুর ২টায়। বৈঠকটি বাতিল করা হয়েছে বলে জানিয়েছেন সিইসির একান্ত সচিব মোহাম্মদ আশ্রাফুল আলম।১৭ মিনিট আগে
জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের প্রথম শহীদ রংপুরের বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র আবু সাঈদের হত্যার ঘটনায় মানবতাবিরোধী অপরাধের মামলায় প্রথম সাক্ষী হিসেবে সাক্ষ্য দিলেন তাঁর বাবা মকবুল হোসেন। আজ বৃহস্পতিবার আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে জবানবন্দিতে মকবুল হোসেন জানান, আবু সাঈদের লাশ বাড়িতে আনার পর গোসল করা১ ঘণ্টা আগে
যথাযথ প্রক্রিয়া অনুসরণ করে বাংলাদেশে পুশ ইন করা হচ্ছে বলে দাবি করেছেন বিএসএফ মহাপরিচালক দালজিৎ সিং চৌধুরী। তিনি বলেন, ‘শুধু যারা অনুপ্রবেশকারী, তাদেরই নিয়ম মেনে পুশ ইন করা হচ্ছে।’১ ঘণ্টা আগে