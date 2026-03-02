Ajker Patrika
জাতীয়

সংসদে রাষ্ট্রপতিকে ভাষণদানে বিরত রাখতে প্রধানমন্ত্রীকে চিঠি

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
সংসদে রাষ্ট্রপতিকে ভাষণদানে বিরত রাখতে প্রধানমন্ত্রীকে চিঠি
ব্যারিস্টার এ এস এম শাহরিয়ার কবির। ছবি: সংগৃহীত

জুলাই অভ্যুত্থানের স্পিরিট সমুন্নত রাখতে সংসদের উদ্বোধনী অধিবেশনে রাষ্ট্রপতিকে ভাষণ দান থেকে বিরত রাখতে প্রধানমন্ত্রী বরাবর চিঠি দেওয়া হয়েছে। আজ সোমবার ব্যারিস্টার এ এস এম শাহরিয়ার কবির এ চিঠি দেন।

চিঠিতে একজন সংসদ সদস্যকে স্পিকার নির্বাচন করে সেই স্পিকার দিয়ে সংসদ অধিবেশন আহ্বান ও ভাষণ দেওয়ার অনুরোধ করা হয়েছে। এ ছাড়া প্রধানমন্ত্রীকে তাঁর সুবিধামতো ব্যবস্থা নিতেও চিঠিতে অনুরোধ করা হয়েছে।

এর আগে এই বিষয়ে ব্যবস্থা নিতে সংশ্লিষ্টদের লিগ্যাল নোটিশও পাঠিয়েছেন এই আইনজীবী।

