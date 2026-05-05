পশ্চিমবঙ্গে সরকার পরিবর্তনে বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতি বদলাবে না: শামা ওবায়েদ

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
আপডেট : ০৫ মে ২০২৬, ১৬: ০০
মঙ্গলবার ডিসি সম্মেলনে থেকে বেরিয়ে সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলেন পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী শামা ওবায়েদ। ছবি: আজকের পত্রিকা

ভারতের পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভা নির্বাচনে নিরঙ্কুশ জয় পেয়েছে বিজেপি। ক্ষমতার এই পরিবর্তন, বিশেষ করে সীমান্তবর্তী জেলাগুলোতে এর কোনো প্রভাব পড়বে কি না—এমন প্রশ্নে পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী শামা ওবায়েদ ইসলাম বলেছেন, ‘এতে বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতিতে কোনো বদল আসবে না।’

আজ মঙ্গলবার দুপুরে রাজধানীর ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে তৃতীয় দিনের মতো অনুষ্ঠিত জেলা প্রশাসক সম্মেলনে অংশ নিয়ে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে এসব কথা বলেন পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী।

শামা ওবায়েদ বলেন, ‘ভারতের নির্বাচন ভারতের অভ্যন্তরীণ ব্যাপার। আমাদের বাংলাদেশের ফরেন পলিসি অ্যাক্রোস দ্য বর্ডার একই থাকবে। আমাদের বাংলাদেশ প্রথম বা বাংলাদেশ ফার্স্ট নীতি আমাদের ফরেন পলিসি। সেটা যে সরকারই আসুক না কেন, সেই সঙ্গে আমাদের ফরেন পলিসি পরিবর্তন হবে না। আমরা আমাদের ফরেন পলিসি নিয়েই সবার সঙ্গে আলোচনার ভিত্তিতে এগোব।’

ডিসি সম্মেলনে কী নিয়ে আলোচনা হয়েছে জানতে চাইলে প্রতিমন্ত্রী বলেন, ‘আমাদের যখন আমরা অবৈধ অভিবাসনের কথা বলি, সেগুলো যদি রোধ করতে হয়, আমাদের নাগরিকেরা, বাংলাদেশিরা যে বিভিন্ন দালাল চক্রের হাতে পড়ে বিদেশে বিপদে পড়ছেন, অনেক সময় তাঁরা মৃত্যুবরণ করছেন—এসব যদি আমাদের রোধ করতে হয়, তাহলে আমাদের জেলা প্রশাসকদের একটা বড় ভূমিকা আছে।’

শামা ওবায়েদ আরও বলেন, ‘অ্যাওয়ারনেস বিল্ডিংয়ে সামাজিক একটি জাগরণ তৈরি করতে, যাতে আমাদের সাধারণ জনগণ এ ধরনের কাজে না যায়, দালাল চক্রের হাতে না পড়ে, সেটাতেও উনাদের ভূমিকা আছে। সে সকল নিয়ে কথা হয়েছে।’

প্রতিমন্ত্রী বলেন, ‘তারপর ভোকেশনাল ট্রেনিং, আমাদের বিভিন্ন ট্রেনিং ইনস্টিটিউট আছে। যে সকল জায়গায় নেই, সেগুলো কীভাবে স্থাপন করা যায়, যে সকল জায়গায় আছে, সেই ইনস্টিটিউটগুলোকে আরও কীভাবে কার্যকর করা যায়।’

প্রতিমন্ত্রী আরও বলেন, ‘জেলা প্রশাসকদের একটা গুরুত্বপূর্ণ কাজ হচ্ছে, এই ট্রেনিং ইনস্টিটিউটগুলোকে আরও কার্যকর করা, যাতে আরও ছেলেমেয়েরা এখানে এই ট্রেনিং ইনস্টিটিউটগুলো ব্যবহার করে ডিগ্রি লাভ করে তারা বিদেশে গিয়ে কাজ করতে পারে, সেই জায়গাটায় জেলা প্রশাসকেরা কাজ করতে পারেন।’

জেলা প্রশাসকদের যেকোনো পরামর্শ নিয়ে আলোচনার আহ্বান জানিয়ে প্রতিমন্ত্রী বলেন, ‘পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় থেকে আমরা যেটা বলেছি, জেলা প্রশাসকগণ যেকোনো সময় যেকোনো বিষয়ে যদি আমাদের সঙ্গে আলোচনা করতে চান, শেয়ার করতে চান, কোনো পরামর্শ দিতে চান, তাতে উন্মুক্ত আছি আমরা।’

বিধানসভা নির্বাচনভারতপররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রীবিজেপিপশ্চিমবঙ্গ
আগামীকাল ১২টায় নুসরাত তাবাসসুমকে শপথ পড়াবেন স্পিকার

