জাতীয়

তারেক রহমান দেশে আসতে চাইলে এক দিনে ট্রাভেল পাস দেবে সরকার: পররাষ্ট্র উপদেষ্টা

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
আপডেট : ৩০ নভেম্বর ২০২৫, ১৬: ৫৭
অন্তর্বর্তী সরকারের পররাষ্ট্রবিষয়ক উপদেষ্টা মো. তৌহিদ হোসেন। ফাইল ছবি
অন্তর্বর্তী সরকারের পররাষ্ট্রবিষয়ক উপদেষ্টা মো. তৌহিদ হোসেন। ফাইল ছবি

বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান দেশে আসতে চাইলে এক দিনে ট্রাভেল পাস দেওয়া সম্ভব বলে জানিয়েছেন পররাষ্ট্র উপদেষ্টা মো. তৌহিদ হোসেন।

আজ রোববার রাজধানীর জাতীয় প্রেসক্লাবে এক আলোচনা সভায় এ কথা বলেন উপদেষ্টা। ডিপ্লোমেটিক করেসপনডেন্টস অ্যাসোসিয়েশন বাংলাদেশ (ডিক‍্যাব) দেশের পররাষ্ট্রনীতি ও পরিবর্তনশীল বিশ্ব নিয়ে এই আলোচনা সভার আয়োজন করে।

উপদেষ্টা বলেন, তারেক রহমানের দেশে ফেরার ক্ষেত্রে কোনো ধরনের আইনি বা প্রশাসনিক বাধা নেই। তিনি দেশে ফিরতে চাইলে তাঁকে অত্যন্ত দ্রুততম সময়ের মধ্যে, এমনকি এক দিনের ব‍্যবধানে ট্রাভেল পাস দেওয়ার ব‍্যবস্থা করা সম্ভব।

এ সময় সংকটাপন্ন অবস্থায় হাসপাতালে চিকিৎসাধীন খালেদা জিয়ার প্রসঙ্গও আলোচনায় উঠে আসে। উপদেষ্টা জানান, শারীরিক অসুস্থতার কারণে তিনি যদি বিদেশে চিকিৎসার জন্য যেতে চান, তবে অন্তর্বর্তী সরকারের পক্ষ থেকে সব ধরনের প্রয়োজনীয় সহযোগিতা করা হবে।

উল্লেখ্য, গতকাল শনিবার এক বিবৃতিতে লন্ডনে অবস্থানরত তারেক রহমান এক ফেসবুক পোস্টে জানান, দেশে ফেরার ব্যাপারটি তাঁর হাতে নেই। মায়ের এমন সংকটময় পরিস্থিতিতে পাশে থাকার ব্যক্তিগত আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করে তারেক রহমান বলেন, ‘এমন সংকটকালে মায়ের স্নেহ স্পর্শ পাবার তীব্র আকাঙ্ক্ষা যেকোনো সন্তানের মতো আমারও রয়েছে।’

দেশে ফেরা নিয়ে রাজনৈতিক বাস্তবতার ইঙ্গিত দিয়ে তারেক রহমান বলেন, ‘কিন্তু অন্য আর সকলের মতো এটা বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে আমার একক সিদ্ধান্ত গ্রহণের সুযোগ অবারিত ও একক নিয়ন্ত্রণাধীন নয়। স্পর্শকাতর এই বিষয়টি বিস্তারিত বর্ণনার অবকাশও সীমিত।’

এ নিয়ে প্রধান উপদেষ্টার প্রেস সচিব শফিকুল আলম ফেসবুকে লেখেন, ‘জনাব তারেক রহমানের আজকের বক্তব্য যে এখনই দেশে ফেরার বিষয় সিদ্ধান্ত নেওয়ার সুযোগ তাঁর জন্য অবারিত ও একক নিয়ন্ত্রণাধীন নয়, এটা উল্লেখ করে প্রধান উপদেষ্টার প্রেস সচিব জনাব শফিকুল আলমের কাছে জানতে চাওয়া হয় যে তাঁর বাংলাদেশ প্রত্যাবর্তনের বিষয়ে সরকারের তরফ থেকে কোন ধরনের বিধি নিষেধ রয়েছে কিনা।’

পোস্টে উল্লেখ করা হয়, ‘প্রেস সচিব জানান যে, এ ব্যাপারে সরকারের তরফ থেকে কোন বিধিনিষেধ অথবা কোন ধরনের আপত্তি নাই। তিনি আরও উল্লেখ করেন যে, বেগম খালেদা জিয়ার শারীরিক অবস্থা নিয়ে প্রধান উপদেষ্টা প্রফেসর মুহাম্মদ ইউনূস ইতিমধ্যে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন এবং তাঁর জন্য দেশবাসীর কাছে দোয়া চেয়েছেন।’

বিএনপিতারেক রহমানউপদেষ্টাপ্রধান উপদেষ্টাপররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়প্রেস সচিব
জাতীয়

পোস্টাল ব্যালট: সৌদি আরবসহ ৭ দেশে পুনরায় ভোটার নিবন্ধন শুরু

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
ছবি: সংগৃহীত
ছবি: সংগৃহীত

প্রবাসী বাংলাদেশিদের জন্য প্রথমবারের মতো চালু হওয়া ‘পোস্টাল ভোট বিডি’ অ্যাপে সৌদি আরবসহ সাতটি দেশে পুনরায় নিবন্ধন কার্যক্রম শুরু হয়েছে। আজ রোববার (৩০ নভেম্বর) বিকেলে নির্বাচন কমিশনের (ইসি) পরিচালক (জনসংযোগ) মো. রুহুল আমিন মল্লিক এ তথ্য জানান।

রুহুল আমিন মল্লিক জানান, পোস্টাল ভোট বিডি মোবাইল অ্যাপের মাধ্যমে সৌদি আরব, সংযুক্ত আরব আমিরাত, কাতার, ওমান, বাহরাইন, কুয়েত ও মালয়েশিয়ায় প্রবাসী ভোটারদের নিবন্ধন কার্যক্রম পুনরায় রোববার বেলা ৩টা ১৫ মিনিট থেকে চালু করা হয়েছে। ডাকযোগে পোস্টাল ব্যালট পেতে হলে প্রবাসীদের স্ব স্ব দেশের সঠিক ঠিকানা দিতে হবে, প্রয়োজনে বন্ধু/আত্মীয়ের ঠিকানা অথবা নিকটস্থ সুপরিচিত কোনো প্রতিষ্ঠান/ভবনের ঠিকানা ব্যবহার করার জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ করা হয়।

এর আগে, ২৭ নভেম্বর ইসি জানায়, ভোটারদের দেওয়া ঠিকানায় ত্রুটি থাকায় আপাতত সাতটি দেশে নিবন্ধন স্থগিত রাখা হয়েছে। দেশগুলো হচ্ছে—বাহরাইন, কুয়েত, মালয়েশিয়া, ওমান, কাতার, সৌদি আরব এবং সংযুক্ত আরব আমিরাত।

ইসি তখন জানায়, সঠিক ও পূর্ণাঙ্গ ঠিকানা দেওয়া ছাড়া ব্যালট পেপার কোনো ভোটারের কাছেই পাঠানো সম্ভব হবে না। এ কারণে বাধ্য হয়েই এ সাতটি দেশে নিবন্ধন স্থগিতের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল।

প্রবাসীরা ছাড়াও পোস্টাল ব্যালটে ভোট দিতে পারবেন যাঁরাপ্রবাসীরা ছাড়াও পোস্টাল ব্যালটে ভোট দিতে পারবেন যাঁরা

ইসি সংশ্লিষ্টরা মনে করছেন, বিপুলসংখ্যক প্রবাসী ভোটার নিবন্ধনের সময় তাঁদের ঠিকানা বা বসবাসের ঠিকানা সম্পূর্ণভাবে বা নির্ভুলভাবে পূরণ করেননি। ফলে কমিশন পোস্টাল ব্যালট পেপার পাঠানোর ক্ষেত্রে অনিশ্চয়তার সম্মুখীন হচ্ছে।

গত ১৮ নভেম্বর পোস্টাল ভোট বিডি অ্যাপ উদ্বোধন করে ইসি। ১৯ নভেম্বর থেকে নিবন্ধন কার্যক্রম শুরু হয়। রোববার বিকেল ৫টা পর্যন্ত ৯৬ হাজারের বেশি প্রবাসী ত্রয়োদশ সংসদে ভোট দেওয়ার জন্য নিবন্ধন করেছেন।

প্রবাসীইসিনিবন্ধননির্বাচন কমিশনজাতীয় সংসদ
জাতীয়

পূর্বাচলে প্লট বরাদ্দে দুর্নীতি: হাসিনা, রেহানা, টিউলিপের মামলার রায় কাল

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
শেখ হাসিনা, শেখ রেহানা ও শেখ রেহানা। ছবি: সংগৃহীত
শেখ হাসিনা, শেখ রেহানা ও শেখ রেহানা। ছবি: সংগৃহীত

পূর্বাচল নতুন শহর প্রকল্পে প্লট বরাদ্দে দুর্নীতির অভিযোগে ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা, তাঁর বোন শেখ রেহানা ও তাঁর মেয়ে টিউলিপ সিদ্দিকসহ ১৭ জনের বিরুদ্ধে করা মামলার রায় ঘোষণা করা হবে আগামীকাল সোমবার।

ঢাকার বিশেষ জজ আদালত-৪-এর বিচারক মো. রবিউল আলম এই রায় ঘোষণা করবেন বলে নিশ্চিত করেছেন দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক) বিশেষ সরকারি কৌঁসুলি (পিপি) তরিকুল ইসলাম।

এই মামলায় অন্য আসামিরা হলেন সাবেক গৃহায়ণ ও গণপূর্ত প্রতিমন্ত্রী শরীফ আহমেদ, গৃহায়ণ ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের প্রশাসনিক কর্মকর্তা সাইফুল ইসলাম সরকার, মন্ত্রণালয়ের সাবেক জ্যেষ্ঠ সহকারী সচিব পূরবী গোলদার, অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন-২) মো. অলিউল্লাহ, সাবেক অতিরিক্ত সচিব কাজী ওয়াছি উদ্দিন, রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের (রাজউক) সাবেক চেয়ারম্যান মো. আনিছুর রহমান মিঞা, সাবেক সদস্য (এস্টেট ও ভূমি) মোহাম্মদ খুরশীদ আলম, সাবেক সদস্য (উন্নয়ন নিয়ন্ত্রণ) তন্ময় দাস, সাবেক সদস্য (পরিকল্পনা) মোহাম্মদ নাসির উদ্দীন, সাবেক সদস্য (উন্নয়ন) মেজর (অব.) সামসুদ্দীন আহমদ চৌধুরী, সাবেক পরিচালক (এস্টেট ও ভূমি) মোহাম্মদ নুরুল ইসলাম, সহকারী পরিচালক (এস্টেট ও ভূমি) মাজহারুল ইসলাম, সাবেক উপপরিচালক (এস্টেট ও ভূমি) নায়েব আলী শরীফ ও শেখ হাসিনার একান্ত সচিব মোহাম্মদ সালাহ উদ্দিন।

গত ৩১ জুলাই আদালত এই মামলায় শেখ হাসিনাসহ অন্যদের বিরুদ্ধে অভিযোগ গঠন করে বিচার শুরুর আদেশ দেন।

পূর্বাচল নতুন শহর প্রকল্পে প্লট বরাদ্দে দুর্নীতির অভিযোগে গত জানুয়ারিতে শেখ হাসিনা, তাঁর পরিবারের সদস্য ও অন্যদের বিরুদ্ধে ছয়টি মামলা করে দুদক। এর মধ্যে তিনটি মামলার রায় ঘোষণা করা হয়েছে গত বৃহস্পতিবার। রায়ে হাসিনাকে ২১ বছরের কারাদণ্ড দেওয়া হয়। অন্য দুই মামলায় তাঁর ছেলে সজীব ওয়াজেদ জয় ও মেয়ে সায়মা ওয়াজেদ পুতুলের পাঁচ বছর করে কারাদণ্ড হয়।

একই সঙ্গে গণপূর্ত মন্ত্রণালয় ও রাজউকের প্লট বরাদ্দ-সংক্রান্ত দায়িত্বে থাকা আসামিদের বিভিন্ন মেয়াদে কারাদণ্ড দেওয়া হয়।

দুর্নীতিমামলাদুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)শেখ হাসিনাটিউলিপ সিদ্দিক
জাতীয়

বিএনপি নেতা ফজলুর রহমানকে ট্রাইব্যুনালে তলব

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
ফজলুর রহমান। ফাইল ছবি
ফজলুর রহমান। ফাইল ছবি

আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল নিয়ে বিরূপ মন্তব্য করায় বিএনপি নেতা আইনজীবী ফজলুর রহমানের বিরুদ্ধে কেন ব্যবস্থা নেওয়া হবে না, তা জানতে চেয়ে রুল জারি করা হয়েছে। আগামী ৮ ডিসেম্বর তাঁকে সশরীর ট্রাইব্যুনালে হাজির হয়ে এর ব্যাখ্যা দিতে বলা হয়েছে। একই সঙ্গে তাঁর সব শিক্ষাগত যোগ্যতার সনদ ও বার কাউন্সিলের আইনজীবী সনদ ওই দিন ট্রাইব্যুনালে দাখিলের আদেশ দেওয়া হয়েছে।

আদালত অবমাননার অভিযোগের শুনানি শেষে আজ রোববার আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল-১ এই আদেশ দেন।

রাষ্ট্রপক্ষে শুনানি করেন ট্রাইব্যুনালের প্রসিকিউটর গাজী মোনাওয়ার হুসাইন তামীম।

ট্রাইব্যুনাল বলেছে, ফজলুর রহমান যে মন্তব্য করেছেন, তা শুধু আদালত অবমাননা নয়, বরং রাষ্ট্রদ্রোহিতার শামিল।

এর আগে গত বুধবার ট্রাইব্যুনালে ফজলুর রহমানের বিরুদ্ধে অভিযোগ করে প্রসিকিউশন।

অভিযোগে বলা হয়, একটি বেসরকারি টেলিভিশনে টক শোতে অতিথি হিসেবে গিয়ে ফজলুর রহমান বলেন, তিনি এই ট্রাইব্যুনাল মানেন না। তাঁর যুক্তি, এই ট্রাইব্যুনাল তৈরি হয়েছে ১৯৭১ সালের যুদ্ধাপরাধের বিচারের জন্য। এই ট্রাইব্যুনালে অন্য কোনো বিচার হতে পারে না। ফজলুর রহমান এ ধরনের মন্তব্য করার পরিণতি জানেন। তারপরও তিনি বিভিন্ন রাজনৈতিক দল, ট্রাইব্যুনালের গঠনপ্রক্রিয়া ও বিচার নিয়ে প্রতিনিয়ত বক্তব্য দিয়ে যাচ্ছেন। এতে প্রতীয়মান হয়, তিনি ইচ্ছাকৃতভাবে আদালত অবমাননা করছেন।

আজ আদেশের পর প্রসিকিউটর মিজানুল ইসলাম বলেন, ‘উনি (ফজলুর রহমান) আইন জানেন। আইন জানার পরও ইচ্ছাকৃতভাবে আদালত সম্পর্কে অবমাননাকর বক্তব্য দিচ্ছেন, যেটা একজন সিনিয়র অ্যাডভোকেটের কাছে কাম্য নয়। দেশের একজন দায়িত্বশীল নাগরিকের কাছে কাম্য নয়। তাঁকে আগামী ৮ ডিসেম্বর সশরীর ট্রাইব্যুনালে হাজির হওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।’

বিএনপিআন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল
জাতীয়

আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি: তফসিলের পরই অভিযান

  • নির্বাচনের তফসিল ঘোষণার পর দেশজুড়ে শুরু সাঁড়াশি অভিযান
  • অভিযান নিয়ে সরকারের নীতিগত সিদ্ধান্তের পর ছক তৈরি চলছে
  • অস্ত্রধারী সন্ত্রাসী, চাঁদাবাজ, দখলদার, দুর্নীতিবাজদের তালিকা চূড়ান্ত
  • বিভিন্ন সংস্থার তথ্য ছাড়াও নানা স্তরের মানুষের পরামর্শ নেওয়া হয়েছে
তানিম আহমেদ, ঢাকা 
আপডেট : ৩০ নভেম্বর ২০২৫, ১২: ৫৯
ছবি: আজকের পত্রিকা
ছবি: আজকের পত্রিকা

সারা দেশে অচিরেই সাঁড়াশি অভিযান শুরু হচ্ছে। অস্ত্রধারী সন্ত্রাসী, চিহ্নিত চাঁদাবাজ, দখলদার, দুর্নীতিবাজ এবং জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের পর নতুন গজিয়ে ওঠা সন্ত্রাসীদের আইনের আওতায় আনতে এই অভিযান চালাবে অন্তর্বর্তী সরকার। এ বিষয়ে নীতিগত সিদ্ধান্তের পর অভিযান পরিচালনার ছক তৈরির কাজ চলছে।

অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয়ের দায়িত্বশীল সূত্রে এসব তথ্য জানা গেছে। সূত্র বলেছে, আগামী মাসে (ডিসেম্বর) ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের তফসিল ঘোষণার পর এই অভিযান শুরু হবে। বিশেষ এই অভিযানকে সামনে রেখে স্থানীয় পর্যায়ের চিহ্নিত সন্ত্রাসী, চাঁদাবাজ, দখলদার ও দুর্নীতিবাজদের তালিকা চূড়ান্ত করা হয়েছে।

প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয়ের উচ্চপর্যায়ের এক কর্মকর্তা আজকের পত্রিকাকে বলেন, জাতীয় নির্বাচনকে সামনে রেখে দেশের সব জেলায় নতুন করে জেলা প্রশাসক (ডিসি) ও পুলিশ সুপার (এসপি) পদায়ন করা হচ্ছে। গুরুত্বপূর্ণ এ দুটি পদে নতুন কর্মকর্তারা দায়িত্ব নেওয়ার পর বড় পরিসরে অভিযান শুরু হবে। অস্ত্রধারী সন্ত্রাসীরা ভোটে যেন কোনো প্রভাব রাখতে না পারে, সে লক্ষ্যে তাদের আইনের আওতায় আনা হবে। সরকারের ঘোষণা অনুযায়ী আগামী নির্বাচনকে অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ করা হবে। তিনি বলেন, এই অভিযান চালানোর বিষয়ে সরকার নীতিগত সিদ্ধান্ত নিয়েছে। তবে অভিযানের নাম ও দিনক্ষণ এখনো চূড়ান্ত হয়নি। সংশ্লিষ্টদের সঙ্গে আলাপ করে শিগগির অভিযান নিয়ে বিস্তারিত পরিকল্পনা করা হবে। জাতীয় নির্বাচনের তফসিল ঘোষণার পরপরই এই অভিযান শুরু হতে পারে।

সূত্র জানায়, জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের পর আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি খুব একটা স্বস্তিদায়ক হয়নি। বেশ কয়েকজন শীর্ষ সন্ত্রাসী জামিনে কারাগার থেকে মুক্তি পেয়ে আবার সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডে জড়িয়ে পড়েছে। গণ-অভ্যুত্থানের সময় বিভিন্ন থানা থেকে অস্ত্র খোয়া গেছে। অভিযান চালিয়ে ও পুরস্কার ঘোষণা করেও অনেক অস্ত্র এখনো উদ্ধার হয়নি। আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির উন্নতি ও সন্ত্রাসীদের আইনের আওতায় আনতে চলতি বছরের ৮ ফেব্রুয়ারি যৌথ বাহিনীর সমন্বয়ে ‘অপারেশন ডেভিল হান্ট’ শুরু হয়। ওই অভিযানেও আশানুরূপ ফল পাওয়া যায়নি।

আগামী ফেব্রুয়ারিতে ত্রয়োদশ সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য ডিসেম্বরের দ্বিতীয় সপ্তাহে তফসিল ঘোষণার পরিকল্পনার কথা জানিয়েছে নির্বাচন কমিশন। অনেকের আশঙ্কা, তফসিল ঘোষণার পর দেশের আইনশৃঙ্খলার অবনতি হতে পারে, যা নির্বাচনের সুষ্ঠু পরিবেশকে নষ্ট করতে পারে। এ পরিস্থিতিতে গত বৃহস্পতিবার আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সঙ্গে সভায় নির্বাচন কমিশনের পক্ষ থেকে অবৈধ অস্ত্র উদ্ধার, বৈধ অস্ত্র জমা নেওয়া, গোয়েন্দা নজরদারি বাড়ানো, সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়াসহ আইনশৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রণে তৎপরতা বাড়াতে বলা হয়েছে।

বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতা-কর্মীদের মধ্যে সংঘর্ষ ও সহিংসতার ঘটনা ঘটছে। রাজনৈতিক দলের নেতাদের অন্তর্কোন্দলেও সংঘর্ষ হচ্ছে। চাঁদাবাজি, দখল ও দুর্নীতির অভিযোগ উঠেছে।

সূত্র জানায়, বিভিন্ন গোয়েন্দা সংস্থা এবং দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক) মাধ্যমে সন্ত্রাসী, চাঁদাবাজ, দখলদার ও দুর্নীতিবাজদের একটি প্রাথমিক তালিকা করা হয়েছে। পরে তালিকাটি যাচাই-বাছাই করে চূড়ান্ত করা হয়। সরকারের বিভিন্ন সংস্থার তথ্য ছাড়াও সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষের কাছ থেকে পরামর্শ নিয়ে তালিকাটি তৈরি করা হয়েছে।

সূত্র আরও বলছে, গত এক বছরে অনেক জায়গায় রাজনৈতিক নেতা-কর্মী ছাড়াও প্রশাসন ও আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যদের বিরুদ্ধেও দুর্নীতির অভিযোগ উঠেছে। তাই বিদ্যমান কর্মকর্তাদের দায়িত্বে রেখে অভিযান চালাতে চায়নি সরকার। এতে নিরপরাধ অনেকে ফেঁসে যাওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। এ জন্য মাঠ প্রশাসনের শীর্ষ পদগুলোতে নতুন কর্মকর্তাদের পদায়ন শেষ হওয়ার পর এই অভিযান চালানোর সিদ্ধান্ত হয়েছে। ডিসি-এসপিদের মতো উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) এবং থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) পদে নতুনদের পদায়ন শুরু হয়েছে।

একজন কর্মকর্তা বলেন, সরকারের পক্ষ থেকে ভোটের আগে বিশেষ এই অভিযানে মূলত অস্ত্র উদ্ধারের জন্য বলা হবে। তবে এই অভিযানে চিহ্নিত সন্ত্রাসী, চাঁদাবাজ, দখলদার এবং হুট করে গজিয়ে ওঠা চাঁদাবাজ-দখলদারদের গ্রেপ্তার করা হবে। এ জন্য সরকারের পক্ষ থেকে এলাকাভিত্তিক সন্ত্রাসী, চাঁদাবাজ ও দখলদারদের তালিকা করা হয়েছে।

সূত্র জানায়, এই অভিযান নিয়ে রাজনৈতিক অঙ্গনে যাতে কোনো বিতর্ক না ওঠে, সে জন্য সরকার সতর্কতার সঙ্গে পদক্ষেপ নিচ্ছে। এই অভিযানে রাজনৈতিক দলের নেতা-কর্মীরা গ্রেপ্তার হলে প্রতিক্রিয়া কেমন হতে পারে, তা মাথায় রাখছে সরকার। এই অভিযানকে কেন্দ্র করে কেউ যাতে বড় ইস্যু সৃষ্টি করতে না পারে, সে বিষয়টিও সরকারের পর্যালোচনায় রয়েছে।

এ বিষয়ে প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয়ের একজন কর্মকর্তা বলেন, অভিযানে সরকার জনগণের সমর্থন পাবে বলে তাঁরা আশাবাদী। তবে অভিযান নিয়ে কোনো রাজনৈতিক দল সমালোচনা করলে অভিযান চালিয়ে যাওয়া মুশকিল হবে। সব বিষয়ই সরকার আমলে নিয়ে অভিযানের পরিকল্পনা সাজাচ্ছে।

পুলিশের একটি সূত্র জানায়, বিশেষ অভিযানের পরিকল্পনা করে সরকার পুলিশ বাহিনীকে জানালে বাহিনীর পক্ষ থেকে সব ধরনের সহযোগিতা করা হবে। সরকারের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী অন্যান্য আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সঙ্গে মিলে এই অভিযান করতে হলে পুলিশ যথাযথ ভূমিকা পালন করবে।

এই বিশেষ অভিযানের বিষয়ে জানতে চাইলে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তারা মন্তব্য করতে অপারগতা প্রকাশ করেন।

জানতে চাইলে পুলিশের মহাপরিদর্শক (আইজি) বাহারুল আলম বলেন, ‘এ বিষয়ে আমাদের সঙ্গে এখনো কেউ আলোচনা করেননি।’

দুর্নীতিসন্ত্রাসীছাপা সংস্করণপ্রথম পাতাআইনচাঁদাবাজিঅন্তর্বর্তীকালীন সরকার
