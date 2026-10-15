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আন্তর্জাতিক সম্মেলনে ইসরায়েলি প্রেসিডেন্টের বক্তব্যের সময় বাংলাদেশের ওয়াকআউট

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
আপডেট : ১৫ অক্টোবর ২০২৬, ১৯: ০১
আন্তর্জাতিক সম্মেলনে ইসরায়েলি প্রেসিডেন্টের বক্তব্যের সময় বাংলাদেশের ওয়াকআউট

আজারবাইজানের রাজধানী বাকুতে আয়োজিত কনফারেন্স অন ইন্টারঅ্যাকশন অ্যান্ড কনফিডেন্স বিল্ডিং মেজারস ইন এশিয়ার (সিআইসিএ) সপ্তম শীর্ষ সম্মেলনে ইসরায়েলি প্রেসিডেন্টের বক্তব্যের সময় সম্মেলনকক্ষ ত্যাগ (ওয়াকআউট) করেছে বাংলাদেশের প্রতিনিধিদল। আজ বৃহস্পতিবার আজারবাইজান থেকে প্রাপ্ত তথ্যের বরাতে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের এক বিজ্ঞপ্তিতে বিষয়টি নিশ্চিত করা হয়।

জাতিসংঘে নেতানিয়াহুর ভাষণের সময় ওয়াকআউট করেছেন যেসব দেশের নেতাজাতিসংঘে নেতানিয়াহুর ভাষণের সময় ওয়াকআউট করেছেন যেসব দেশের নেতা

পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী হুমায়ুন কবিরের নেতৃত্বে বাংলাদেশের প্রতিনিধিদল সম্মেলনে অংশ নেয়।

পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের বিজ্ঞপ্তির তথ্য অনুযায়ী, আজারবাইজানের বাকুতে চলমান সিআইসিএর সপ্তম শীর্ষ সম্মেলনে ইসরায়েলি প্রেসিডেন্ট বক্তব্য দেওয়া শুরু করতেই প্রতিবাদস্বরূপ বাংলাদেশ প্রতিনিধিদল হলরুম থেকে বের হয়ে যায়। এ সময় বাংলাদেশের পাশাপাশি একযোগে প্রতিবাদ জানিয়ে সম্মেলনটিতে অংশগ্রহণকারী আরও কয়েকটি দেশের প্রতিনিধিদলও ওয়াকআউট করে।

উল্লেখ্য, এশিয়াজুড়ে আঞ্চলিক সহযোগিতা, নিরাপত্তা ও পারস্পরিক আস্থা বাড়াতে সদস্যদেশগুলোর শীর্ষ নেতা ও জ্যেষ্ঠ প্রতিনিধিদের অংশগ্রহণে আজারবাইজানের রাজধানী বাকুতে সপ্তম সিআইসিএ শীর্ষ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হচ্ছে।

বিষয়:

বাংলাদেশপ্রেসিডেন্টসম্মেলনআজারবাইজানপররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
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