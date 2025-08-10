খসড়া ভোটার তালিকায় প্রায় ৪৬ লাখ নতুন ভোটার

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
খসড়া তালিকা অনুযায়ী দেশে বর্তমানে মোট ভোটার ১২ কোটি ৬১ লাখ ৭০ হাজার ৯০০ জন। ৪৫ লাখ ৭১ হাজার ২১৬ জন নতুন ভোটার যুক্ত হয়েছেন বলে জানিয়েছেন নির্বাচন কমিশনের সিনিয়র সচিব আখতার আহমেদ।
আজ রোববার আগারগাঁও নির্বাচন ভবনে চলতি বছর দ্বিতীয়বার খসড়া তালিকা প্রকাশ করে সাংবাদিকদের এ তথ্য জানান আখতার আহমেদ।
ইসি সচিব জানান, গত ২ মার্চ প্রকাশিত চূড়ান্ত তালিকা অনুযায়ী দেশে ভোটারের সংখ্যা ছিল ১২ কোটি ৩৭ লাখ ৩২ হাজার ২৭৪ জন। এরপর আবারও বাদপড়া ভোটারদের তালিকাভুক্ত করার জন্য বাড়ি বাড়ি গিয়ে তথ্য সংগ্রহ করা হয়। ৩০ জুন পর্যন্ত হালনাগাদ কার্যক্রমে নতুন ভোটার অন্তর্ভুক্ত হয়েছেন ৪৫ লাখ ৭১ হাজার ২১৬ জন। এ সময়ে তালিকা থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে ২১ লাখ ৩২ হাজার ৫৯০ জনকে। সব মিলিয়ে সম্পূরক তালিকা অনুযায়ী দেশে মোট ভোটার হয়েছেন ১২ কোটি ৬১ লাখ ৭০ হাজার ৯০০ জন।
তিনি বলেন, সম্পূরক খসড়া আজকে আমাদের অফিসগুলোতে প্রকাশ করা হয়েছে। এ বিষয়ে তাদের যদি কোনো সংশোধনী থাকে, সে ক্ষেত্রে সংশোধনীগুলো আমাদের জানাবেন এবং সে অনুযায়ী আমরা ৩১ আগস্ট এটি চূড়ান্ত করব। এ ছাড়া ৩১ অক্টোবর পর্যন্ত যাদের বয়স ১৮ বছর পূর্ণ হবে তাঁদের অন্তর্ভুক্ত করে আরেকটি তালিকা আমরা প্রকাশ করব। কাজেই চলতি বছর আমরা ৩টি ভোটার তালিকা পাচ্ছি।
প্রকাশিত খসড়া তালিকার ওপর ২১ আগস্ট পর্যন্ত দাবি আপত্তি জানানো যাবে বলে ইসি সূত্রে জানা গেছে।
খসড়া তালিকা অনুযায়ী দেশে বর্তমানে মোট ভোটার ১২ কোটি ৬১ লাখ ৭০ হাজার ৯০০ জন। ৪৫ লাখ ৭১ হাজার ২১৬ জন নতুন ভোটার যুক্ত হয়েছেন বলে জানিয়েছেন নির্বাচন কমিশনের সিনিয়র সচিব আখতার আহমেদ।
আজ রোববার আগারগাঁও নির্বাচন ভবনে চলতি বছর দ্বিতীয়বার খসড়া তালিকা প্রকাশ করে সাংবাদিকদের এ তথ্য জানান আখতার আহমেদ।
ইসি সচিব জানান, গত ২ মার্চ প্রকাশিত চূড়ান্ত তালিকা অনুযায়ী দেশে ভোটারের সংখ্যা ছিল ১২ কোটি ৩৭ লাখ ৩২ হাজার ২৭৪ জন। এরপর আবারও বাদপড়া ভোটারদের তালিকাভুক্ত করার জন্য বাড়ি বাড়ি গিয়ে তথ্য সংগ্রহ করা হয়। ৩০ জুন পর্যন্ত হালনাগাদ কার্যক্রমে নতুন ভোটার অন্তর্ভুক্ত হয়েছেন ৪৫ লাখ ৭১ হাজার ২১৬ জন। এ সময়ে তালিকা থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে ২১ লাখ ৩২ হাজার ৫৯০ জনকে। সব মিলিয়ে সম্পূরক তালিকা অনুযায়ী দেশে মোট ভোটার হয়েছেন ১২ কোটি ৬১ লাখ ৭০ হাজার ৯০০ জন।
তিনি বলেন, সম্পূরক খসড়া আজকে আমাদের অফিসগুলোতে প্রকাশ করা হয়েছে। এ বিষয়ে তাদের যদি কোনো সংশোধনী থাকে, সে ক্ষেত্রে সংশোধনীগুলো আমাদের জানাবেন এবং সে অনুযায়ী আমরা ৩১ আগস্ট এটি চূড়ান্ত করব। এ ছাড়া ৩১ অক্টোবর পর্যন্ত যাদের বয়স ১৮ বছর পূর্ণ হবে তাঁদের অন্তর্ভুক্ত করে আরেকটি তালিকা আমরা প্রকাশ করব। কাজেই চলতি বছর আমরা ৩টি ভোটার তালিকা পাচ্ছি।
প্রকাশিত খসড়া তালিকার ওপর ২১ আগস্ট পর্যন্ত দাবি আপত্তি জানানো যাবে বলে ইসি সূত্রে জানা গেছে।
দেশের সড়ক পরিবহন খাতে শৃঙ্খলা ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে স্বল্পমেয়াদি, মধ্যমেয়াদি ও দীর্ঘমেয়াদি রূপরেখার আওতায় ১৮টি প্রস্তাব দিয়েছে রোড সেফটি ফাউন্ডেশন। সংস্থাটি বলছে, এসব সংস্কার প্রস্তাব ২০২৫ থেকে ২০৩১ সাল পর্যন্ত তিন মেয়াদে বাস্তবায়নের রূপরেখা দেওয়া হয়েছে।১২ মিনিট আগে
ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে সম্পূরক খসড়া ভোটার তালিকা প্রকাশ করেছে নির্বাচন কমিশন (ইসি)। আজ রোববার এই তালিকা প্রকাশ করেছে ইসি। খসড়া তালিকায় ৪৫ লাখের বেশি নতুন ভোটার যুক্ত হয়েছেন। আর তালিকা থেকে বাদ যাচ্ছেন প্রায় ২১ লাখ মৃত ভোটার। সংশ্লিষ্ট সূত্রে এসব তথ্য জানা গেছে।২ ঘণ্টা আগে
আসন্ন সাধারণ নির্বাচনে ভোটকেন্দ্রে নিরাপত্তা বাড়াতে পুলিশ বাহিনীর জন্য অন্তত ৪০ হাজার বডি ওর্ন ক্যামেরা (বডি ক্যাম) সংগ্রহের পরিকল্পনা করছে বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকার। গতকাল শনিবার ঢাকার রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন যমুনায় প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ইউনূসের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উচ্চপর্যায়ের...৩ ঘণ্টা আগে
আগামী ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ভোটকেন্দ্রগুলোতে ক্লোজড সার্কিট ক্যামেরা (সিসি টিভি) রাখতে চাচ্ছে অন্তর্বর্তী সরকার। একই সঙ্গে কেন্দ্রে ঊর্ধ্বতন পুলিশ কর্মকর্তাদের সঙ্গে বডি ওর্ন (পোশাকের সঙ্গে যুক্ত) ক্যামেরা রাখার বিষয়েও চিন্তাভাবনা করা হচ্ছে।৩ ঘণ্টা আগে