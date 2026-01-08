Ajker Patrika
জাতীয়

এনআইডি সংশোধন কার্যক্রম চলতি মাসেই চালু হচ্ছে

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
ফাইল ছবি
ফাইল ছবি

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও গণভোটের কারণে বন্ধ থাকা জাতীয় পরিচয়পত্র (এনআইডি) সংশোধন কার্যক্রম চলতি মাসেই চালু করবে নির্বাচন কমিশন (ইসি)।

আজ বৃহস্পতিবার জাতীয় পরিচয় নিবন্ধন অনুবিভাগের মহাপরিচালক এ এস এম হুমায়ুন কবীর বিষয়টি জানিয়েছেন।

হুমায়ুন কবীর বলেন, ‘আমাদের ভোটার তালিকা ও প্রার্থীর যাচাই-বাছাইয়ের কাজ শেষ হয়েছে। এখন পোস্টাল ব্যালট প্রিন্টের কাজ চলমান রয়েছে। এ প্রিন্টে কাজ চলতি মাসের ১৮ জানুয়ারির মধ্যে শেষ হওয়ার পরপরই আমরা এনআইডি সংশোধন কার্যক্রম চালু করব।’

বিষয়:

এনআইডিবন্ধনির্বাচননির্বাচন কমিশনজাতীয় সংসদ
Google News Icon

