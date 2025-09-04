Ajker Patrika
> জাতীয়

হারানো এনআইডি তুলতে আর লাগবে না জিডি

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
আপডেট : ০৪ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৮: ৪২
প্রতীকী ছবি
প্রতীকী ছবি

জাতীয় পরিচয়পত্র (এনআইডি) হারিয়ে গেলে তা পুনরায় নিতে এখন থেকে আর নাগরিকদের সাধারণ ডায়েরি (জিডি) করতে হবে না। নাগরিকদের ভোগান্তি কমাতে জিডি করার এই বাধ্যবাধকতা তুলে দিয়েছে নির্বাচন কমিশন (ইসি)।

আজ বৃহস্পতিবার জাতীয় পরিচয় নিবন্ধন অনুবিভাগের পরিচালক মো. সাইফুল ইসলাম এ সংক্রান্ত নির্দেশনা মাঠপর্যায়ে পাঠিয়েছেন।

এতে তিনি উল্লেখ করেন, এ যাবৎ এনআইডি হারিয়ে গেলে থানায় জিডি করে ফি দিয়ে তার পুনরায় নেওয়ার বিধান ছিল। জনসাধারণের ভোগান্তি কমানোর বৃহত্তর স্বার্থে সরকারি ফি দিয়ে এনআইডি নেওয়ার ক্ষেত্রে জিডি করার বিধান ইসি বিলুপ্ত করেছে।

এনআইডি সেবা সহজ করার অংশ হিসেবে হারানো এনআইডি তুলতে জিডি বাধ্যতামূলক না করার বিষয়টি কমিশন অনুমোদন করেছে বলে জানিয়েছেন জাতীয় পরিচয় নিবন্ধন অনুবিভাগের মহাপরিচালক এএসএম হুমায়ুন কবীর।

গত এক বছরে জাতীয় পরিচয় নিবন্ধন অনুবিভাগে ঝুলে থাকা প্রায় সাড়ে নয় লাখ এনআইডি সংশোধন আবেদন নিষ্পত্তি করেছে ইসি।

সবশেষে ভোটার তালিকা অনুযায়ী, দেশে ভোটার সংখ্যা ১২ কোটি ৬৩ লাখ ৭ হাজার ৫০৪ জন। এর মধ্যে পুরুষ ভোটার ছয় লাখ ৪১ লাখ ৪৫৫ জন এবং নারী ভোটার ছয় লাখ ২২ লাখ পাঁচ হাজার ৮১৯ জন। হিজড়া ভোটার ১২৩০ জন।

