Ajker Patrika
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জলবায়ু মোকাবিলায় এখনই পদক্ষেপ নেওয়া প্রয়োজন: পরিবেশমন্ত্রী

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
জলবায়ু মোকাবিলায় এখনই পদক্ষেপ নেওয়া প্রয়োজন: পরিবেশমন্ত্রী
অডিটোরিয়ামে ‘বিশ্ব পরিবেশ দিবস ও পরিবেশ মেলা ২০২৬ ’-এর সমাপনী ও পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠানে পরিবেশমন্ত্রী আবদুল আউয়াল মিন্টু। ছবি: আজকের পত্রিকা

জলবায়ু সংকট মোকাবিলায় এখনই কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়ার ওপর জোর দিয়েছেন পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রী আবদুল আউয়াল মিন্টু। তিনি বলেছেন, আজকের পদক্ষেপই আগামীর নিরাপত্তা নিশ্চিত করবে। পরিবেশ সুরক্ষা, সামাজিক উন্নয়ন ও অর্থনৈতিক অগ্রগতির সমন্বয়ে পরিবেশবান্ধব অর্থনীতি গড়ে তোলার ওপরও গুরুত্ব দেন তিনি।

আজ বুধবার রাজধানীর আগারগাঁওয়ে পরিবেশ অধিদপ্তরের অডিটোরিয়ামে ‘বিশ্ব পরিবেশ দিবস ও পরিবেশ মেলা ২০২৬ ’-এর সমাপনী ও পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে মন্ত্রী এসব কথা বলেন।

আবদুল আউয়াল মিন্টু বলেন, বৈশ্বিক উষ্ণায়নের কারণে সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি, উপকূলীয় এলাকায় লবণাক্ততা, ঘূর্ণিঝড়, জলোচ্ছ্বাস, আকস্মিক বন্যা, অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি, দাবদাহ ও খরার মতো দুর্যোগের প্রকোপ ও তীব্রতা বাড়ছে। বাংলাদেশের মতো উপকূলীয় ও নিম্নাঞ্চলীয় দেশের জন্য এসব ঝুঁকি গভীর উদ্বেগের বিষয়।

তিনি বলেন, সর্বনিম্ন কার্বন নিঃসরণ, সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার, দূষণমুক্ত উৎপাদন ব্যবস্থা ও সবুজ কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত করা সম্ভব। একবিংশ শতাব্দীর উন্নয়ন চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় পরিবেশবান্ধব অর্থনীতি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবিলায় সরকারের বিভিন্ন উদ্যোগ তুলে ধরে মন্ত্রী বলেন, দীর্ঘমেয়াদি অভিযোজনের জন্য জাতীয় অভিযোজন পরিকল্পনা (এনএপি) ২০২৩-২০৫০ প্রণয়ন করা হয়েছে। পাশাপাশি গ্রিনহাউস গ্যাস নিঃসরণ কমাতে জাতীয়ভাবে নির্ধারিত অবদান (এনডিসি ৩.০) প্রণয়ন করা হয়েছে। জলবায়ু ঝুঁকি মোকাবিলায় স্বল্প-নিঃসরণ উন্নয়ন কৌশল এবং আন্তর্জাতিক জলবায়ু অর্থায়ন ও অংশীদারত্ব জোরদারেও কাজ চলছে।

মন্ত্রী বলেন, উন্নয়নের প্রতিটি ক্ষেত্রে পরিবেশ সুরক্ষা নিশ্চিত করতে হবে। শুধু সরকারের উদ্যোগে নয়; জনগণের সচেতন অংশগ্রহণের মাধ্যমেই সবুজ, নিরাপদ ও বাসযোগ্য বাংলাদেশ গড়ে তোলা সম্ভব।

অডিটোরিয়ামে ‘বিশ্ব পরিবেশ দিবস ও পরিবেশ মেলা ২০২৬ ’-এর সমাপনী ও পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠানে পরিবেশমন্ত্রী আবদুল আউয়াল মিন্টু। ছবি: আজকের পত্রিকা
অডিটোরিয়ামে ‘বিশ্ব পরিবেশ দিবস ও পরিবেশ মেলা ২০২৬ ’-এর সমাপনী ও পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠানে পরিবেশমন্ত্রী আবদুল আউয়াল মিন্টু। ছবি: আজকের পত্রিকা

ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে পরিবেশ সচেতন করার ওপর গুরুত্ব দিয়ে তিনি বলেন, শিশু-কিশোরদের ছোটবেলা থেকেই প্রকৃতির প্রতি ভালোবাসা, পলিথিন ব্যবহার পরিহার, শব্দদূষণ রোধ, বিদ্যুৎ ও পানির সাশ্রয়ী ব্যবহার এবং বৃক্ষ ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে সচেতন করে তুলতে হবে।

অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথির বক্তব্যে মন্ত্রণালয়ের ভারপ্রাপ্ত সচিব ড. ফাহমিদা খানম বলেন, জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব এখন চরম বাস্তব। বৈশ্বিক তাপমাত্রা বৃদ্ধির কারণে হিমবাহ গলে ভয়াবহ বন্যা হচ্ছে। বাংলাদেশেও আকস্মিক বন্যা বেড়েছে। এখন শুধু হাওর বা নিচু এলাকায় নয়, পাহাড়ি এলাকাতেও বন্যা হচ্ছে।

তিনি বলেন, তাপমাত্রা বৃদ্ধির প্রভাব মোকাবিলায় আগাম সতর্কতা জারি করা গেলে কৃষির ক্ষতি ও স্বাস্থ্যঝুঁকি কমানো সম্ভব।

অনুষ্ঠানে বিশ্ব পরিবেশ দিবস উপলক্ষে বিভিন্ন কর্মসূচির তথ্যচিত্র প্রদর্শিত হয়। পরে বিভিন্ন প্রতিযোগিতার বিজয়ী এবং পরিবেশ মেলায় অংশ নেওয়া শ্রেষ্ঠ স্টলের পুরস্কার, ক্রেস্ট, সনদ ও প্রাইজমানি বিতরণ করা হয়।

পরিবেশ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক ড. মো. লুৎফর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে মন্ত্রণালয় ও অধিদপ্তরের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাসহ বিভিন্ন প্রতিযোগিতার বিজয়ী, তাঁদের অভিভাবক, সুশীল সমাজের প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন।

বিষয়:

পরিবেশ অধিদপ্তরপরিবেশ ও জলবায়ু মন্ত্রণালয়বিশ্ব পরিবেশ দিবসপরিবেশ
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