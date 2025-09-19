Ajker Patrika
> জাতীয়

৫৬৮ কোটি টাকা আত্মসাৎ: সালমান এফ রহমানসহ ২৭ জনের বিরুদ্ধে বিটিআরসির মামলা

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
সালমান এফ রহমান। ফাইল ছবি
সালমান এফ রহমান। ফাইল ছবি

ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানে ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বেসরকারি শিল্প ও বিনিয়োগবিষয়ক উপদেষ্টা ও বেক্সিমকো গ্রুপের ভাইস চেয়ারম্যান সালমান এফ রহমান, তাঁর পরিবারের সদস্যসহ ২৭ জনের বিরুদ্ধে ৫৬৮ কোটি টাকা আত্মসাতের অভিযোগে মামলা করেছে বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন (বিটিআরসি)।

রাজধানীর গুলশান থানায় গতকাল বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় মামলাটি করেন বিটিআরসির জ্যেষ্ঠ সহকারী পরিচালক তৌফিকুল আলম।

বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন গুলশান থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) হাফিজুর রহমান এবং বিটিআরসির লিগ্যাল অ্যান্ড লাইসেন্সিং বিভাগের উপপরিচালক মাইদুল ইসলাম।

মামলার অভিযোগে বলা হয়, আইজিডব্লিউ অপারেটরস ফোরাম (আইওএফ) গঠনের পর এর সদস্যরা লাইসেন্স এবং চুক্তির শর্ত ও বিশ্বাস ভঙ্গ করাসহ প্রতারণামূলকভাবে অর্থ আত্মসাতে জড়িত ছিলেন। ২০২৪ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত আইজিডব্লিউ খাতসংশ্লিষ্ট ‘মার্কেট ডেভেলপমেন্ট এক্সপেন্স’-এর নামে ফান্ডে জমা হয় ৬৩১ কোটি টাকা। এর মধ্যে ৯৫ শতাংশের বেশি অর্থ খরচ হয়েছে বেক্সিমকো কম্পিউটারস লিমিটেডের নামে। অথচ বিটিআরসির আইজিডব্লিউ লাইসেন্সধারী প্রতিষ্ঠানের তালিকায় নেই এই প্রতিষ্ঠানের নাম। এমনকি ৬২৫ কোটি টাকার বেশি ব্যয় দেখানো হয়েছে, যার প্রায় শতভাগ গিয়েছে বেক্সিমকো কম্পিউটারস লিমিটিডের অ্যাকাউন্টে; যা সরাসরি সালমান এফ রহমানের মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠান।

মামলায় অন্য আসামিদের মধ্যে রয়েছেন সালমান এফ রহমানের ছেলে আহমেদ শায়ান এফ রহমান, বড় ভাই সোহেল রহমান, আইওএফের কার্যনির্বাহী কমিটির সহসভাপতি আব্দুস সালাম ও দোহাটেকের কর্ণধার এ কে এম শামসুদ্দোহা।

মামলার বিষয়ে বিটিআরসির লিগ্যাল অ্যান্ড লাইসেন্সিং বিভাগের উপপরিচালক মাইদুল ইসলাম আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘৫৬৮ কোটি টাকা আত্মসাতের অভিযোগে সালমান এফ রহমানসহ ২৭ জনের বিরুদ্ধে মামলাটি করা হয়েছে। বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০০১ (সংশোধনী ২০১০)-এর ধারা ৭৩/৭৪/৭৬ এবং দণ্ডবিধি ১৮৬০-এর ৪২০/৪০৬ ধারায় এ মামলা রুজু করা হয়েছে।

‘আমরা কোনো আইজিডব্লিউ প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে মামলা করিনি। আইওএফের দায়িত্বশীল পদে যাঁরা ছিলেন এবং যাঁরা টাকা আত্মসাতের সঙ্গে জড়িত, তাঁদের নাম মামলায় রাখা হয়েছে।’

বিষয়:

গুলশানরাজধানীমামলাসালমান এফ রহমানবিটিআরসি
