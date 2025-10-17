জুলাই সনদ স্বাক্ষর অনুষ্ঠান কয়েক মিনিট দেরিতে শুরু হতে পারে: প্রেস সচিব

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
জুলাই সনদ স্বাক্ষর অনুষ্ঠান কিছুটা দেরিতে শুরু হতে পারে। আজ শুক্রবার (১৭ অক্টোবর) দুপুরে নিজের ভেরিফায়েড ফেসবুক অ্যাকাউন্টে দেওয়া এক পোস্টে এ কথা জানান প্রধান উপদেষ্টার প্রেস সচিব শফিকুল আলম।
শফিকুল আলম ফেসবুক পোস্টে লিখেছেন, ‘ঐতিহাসিক জুলাই সনদ স্বাক্ষর অনুষ্ঠানের জন্য আমরা প্রস্তুত। প্রতিকূল আবহাওয়ার কারণে অনুষ্ঠানটি কয়েক মিনিট দেরিতে শুরু হতে পারে। তবে সবকিছু ঠিকঠাক চলছে এবং কিছু অতিথি ইতিমধ্যে ভেন্যুতে এসে পৌঁছেছেন। আমাদের ইতিহাসের নতুন একটি অধ্যায়ের সূচনা দেখার অপেক্ষায় রইলাম।’
এর আগে, শুক্রবার সকাল ১০টার দিকে সংসদ ভবনের বাউন্ডারি পেরিয়ে কয়েকশ ‘জুলাই যোদ্ধা’ মূল অনুষ্ঠানস্থলে প্রবেশ করে অতিথিদের নির্ধারিত আসনে বসে পড়েন। পুলিশ সদস্যরা তাঁদের সরিয়ে দিতে গেলে প্রথমে কথা-কাটাকাটি এবং পরে ধাক্কাধাক্কির ঘটনা ঘটে।
এরপর ‘জুলাই যোদ্ধা’ নামে সংগঠনের সদস্যদের সঙ্গে পুলিশের দফায় দফায় সংঘর্ষ, পাল্টাপাল্টি ধাওয়া, অগ্নিসংযোগ ও টিয়ারশেল নিক্ষেপের ঘটনা ঘটে। প্রায় পৌনে এক ঘণ্টা সংঘর্ষের পর ঘটনাস্থল থেকে তাঁদের সরিয়ে দেন আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যরা। বেলা পৌনে ২টার দিকে সংসদ ভবনের দক্ষিণ প্লাজার সামনে থেকে এই সংঘর্ষের সূত্রপাত হয়। পরে পুলিশ সদস্যরা জুলাই যোদ্ধাদের সড়কের দুপাশে, খামারবাড়ি, ফার্মগেট ও ধানমন্ডি-৩২ নম্বরের দিকে সরিয়ে দেন।
প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস বলেছেন, ‘আজকে এই দিনটি যে পেলাম, এটা মহান দিন। এটার কথা চিন্তা করলে গা শিউরে ওঠে। এমন একটি দিন সেটা শুধু জাতির জন্য না, সারা পৃথিবীর জন্য একটা বড় রকমের উদাহরণ হয়ে থাকবে। বহু জায়গায় যেটা পাঠ্যপুস্তকে থাকবে, সেটার ক্লাসরুমে আলোচনা হবে।৩ মিনিট আগে
জুলাই জাতীয় সনদ স্বাক্ষর অনুষ্ঠানের মঞ্চে উপস্থিত হয়েছেন ২৫ রাজনৈতিক দল ও জোটের প্রতিনিধি। বিএনপি, জামায়াতে ইসলামী-সহ ২৫টি দল ও জোটের প্রতিনিধিরা উপস্থিত হয়েছেন।১ ঘণ্টা আগে
জাতীয় ঐকমত্যের বহু প্রতীক্ষিত ‘জুলাই সনদ’ স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে জাতীয় সংসদ ভবনের দক্ষিণ প্লাজায় বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ও জোটের প্রতিনিধিরা উপস্থিত হয়েছেন।১ ঘণ্টা আগে
জুলাই সনদ স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে অংশ নিতে বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর এবং বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য সালাহউদ্দিন আহমদ জাতীয় সংসদ ভবনের এলডি হলে পৌঁছেছেন। আজ শুক্রবার (১৭ অক্টোবর) বিকেল পৌনে ৪টার দিকে বিএনপির মিডিয়া সেলের সদস্য শায়রুল কবির খান এ তথ্য জানান।১ ঘণ্টা আগে