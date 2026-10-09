একবারে ৩ হাজার ডলার কেনা যাবে মানি চেঞ্জার থেকে

বিদেশ ভ্রমণ
বিদেশগামী বাংলাদেশি নাগরিকদের ব্যক্তিগত ভ্রমণ কোটার বিপরীতে মানি চেঞ্জারের মাধ্যমে বৈদেশিক মুদ্রা বিক্রির সীমা বাড়িয়েছে বাংলাদেশ ব্যাংক। এখন থেকে লাইসেন্সপ্রাপ্ত মানি চেঞ্জারগুলো একজন বিদেশগামী নাগরিককে একবারে সর্বোচ্চ ৩ হাজার মার্কিন ডলার নগদ নোট ও মুদ্রা আকারে বিক্রি করতে পারবে। এত দিন এ সীমা ছিল ২ হাজার ডলার।
বাংলাদেশ ব্যাংক গতকাল বৃহস্পতিবার এ বিষয়ে একটি সার্কুলার জারি করেছে। এতে বলা হয়েছে, বিদেশগামী বাংলাদেশি নাগরিকদের বৈদেশিক মুদ্রার প্রয়োজন মেটাতে একবারে বিক্রির সীমা বাড়ানো হয়েছে।
বাংলাদেশ ব্যাংকের সার্কুলার অনুযায়ী, একজন গ্রাহকের প্রযোজ্য বার্ষিক ব্যক্তিগত ভ্রমণ কোটার অবশিষ্ট অংশ তাঁর ভ্রমণ কোটার পরিমাণ এবং সংশ্লিষ্ট বৈদেশিক মুদ্রার প্রাপ্যতা সাপেক্ষে অন্যান্য অবাধে বিনিময়যোগ্য ও ব্যবহারযোগ্য মুদ্রার নোট ও মুদ্রা আকারে বিক্রি করা যাবে।
আগের নিয়মে একজন ভ্রমণকারী মানি চেঞ্জারের কাছ থেকে একবারে সর্বোচ্চ ২ হাজার মার্কিন ডলার নগদ নিতে পারতেন। নতুন সিদ্ধান্তে সেই সীমা ১ হাজার ডলার বাড়িয়ে ৩ হাজার ডলার করা হয়েছে। বাংলাদেশ ব্যাংকের এ সিদ্ধান্তের ফলে বিদেশ ভ্রমণের আগে প্রয়োজনীয় নগদ বৈদেশিক মুদ্রা সংগ্রহে ভ্রমণকারীদের সুবিধা বাড়বে। একই সঙ্গে ব্যক্তিগত ভ্রমণ কোটার আওতায় মানি চেঞ্জারের মাধ্যমে বৈদেশিক মুদ্রা কেনার ক্ষেত্রে আরও নমনীয়তা তৈরি হবে।
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