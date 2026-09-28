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জাতীয়

সরকারি প্রতিষ্ঠানে বিআরটিসির বাস ভাড়া না দিতে রিট

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
সরকারি প্রতিষ্ঠানে বিআরটিসির বাস ভাড়া না দিতে রিট
ফাইল ছবি

সাধারণ মানুষের গণপরিবহন সংকট দূর করতে সরকারি প্রতিষ্ঠানে বিআরটিসির বাস ইজারা বা ভাড়া না দিতে নির্দেশনা চেয়ে রিট করা হয়েছে।

আজ সোমবার সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী মো. মাহমুদুল হাসান এ রিট করেন। এর আগে গত ১৫ সেপ্টেম্বর বিষয়টি নিয়ে আইনি নোটিশ দিয়েছিলেন এই আইনজীবী। তবে কোনো পদক্ষেপ না নেওয়ায় রিট করেন তিনি।

রিটে বলা হয়েছে, বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন করপোরেশন আইন, ২০২০ এর ৫ এবং ২২ ধারা অনুযায়ী বিআরটিসির বাসগুলো কেবলমাত্র জনস্বার্থে সাধারণ যাত্রীদের গণপরিবহন হিসেবে ব্যবহৃত হওয়ার জন্য। কিন্তু আইনের এ নির্দেশনার তোয়াক্কা না করে বিআরটিসির বাসগুলোকে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, সংবিধিবদ্ধ সংস্থা ও স্থানীয় কর্তৃপক্ষের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের যাতায়াতে ইজারা/ভাড়া দেওয়া হচ্ছে। যা সম্পূর্ণ এখতিয়ারবহির্ভূত।

বিষয়:

সুপ্রিম কোর্টবাসবিআরটিসিগণপরিবহনআদালতবাস ভাড়া
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