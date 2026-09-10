Ajker Patrika
En
জাতীয়

কারা মহাপরিদর্শক পদে ভারমুক্ত হলেন মোস্তফা কামাল

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
কারা মহাপরিদর্শক পদে ভারমুক্ত হলেন মোস্তফা কামাল
ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মোহাম্মদ মোস্তফা কামাল। ছবি: সংগৃহীত

কারা অধিদপ্তরের অতিরিক্ত কারা মহাপরিদর্শক ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মোহাম্মদ মোস্তফা কামালকে কারা মহাপরিদর্শক পদে নিয়োগ দিয়েছে সরকার।

এই সেনা কর্মকর্তাকে প্রেষণে ওই পদে নিয়োগ দিয়ে তাঁর চাকরি স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের ন্যস্ত করে আজ বৃহস্পতিবার প্রজ্ঞাপন জারি করেছে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়।

মোস্তফা কামাল এত দিন ভারপ্রাপ্ত কারা মহাপরিদর্শকের দায়িত্ব ছিলেন। কর্নেল থেকে ব্রিগেডিয়ার জেনারেল পদে পদোন্নতি পাওয়ায় তাঁকে কারা মহাপরিদর্শক পদে নিয়োগ দিল সরকার।

অন্যদিকে কর্নেল মো. সাইদুল ইসলামকে প্রেষণে কারা অধিদপ্তরের অতিরিক্ত কারা মহাপরিদর্শক পদে নিয়োগ দিয়ে তাঁর চাকরিও স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে ন্যস্ত করা হয়েছে।

বিষয়:

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়নিয়োগসরকারকারা মহাপরিদর্শকজনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

পঠিত
সর্বশেষ
এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

সম্পর্কিত