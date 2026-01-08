Ajker Patrika
জাতীয়

সিইসির সঙ্গে ইইউ পর্যবেক্ষণ মিশনপ্রধানের বৈঠক

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
বৃহস্পতিবার বৈঠক শেষে সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলেন ইউরোপীয় ইউনিয়নের (ইইউ) নির্বাচনী পর্যবেক্ষণ মিশনের প্রধান ইভার্স ইয়াবস। ছবি: সংগৃহীত
বৃহস্পতিবার বৈঠক শেষে সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলেন ইউরোপীয় ইউনিয়নের (ইইউ) নির্বাচনী পর্যবেক্ষণ মিশনের প্রধান ইভার্স ইয়াবস। ছবি: সংগৃহীত

প্রধান নির্বাচন কমিশনার (সিইসি) এ এম এম নাসির উদ্দিনের সঙ্গে বৈঠক করেছেন ইউরোপীয় ইউনিয়নের (ইইউ) নির্বাচনী পর্যবেক্ষণ মিশনের প্রধান ইভার্স ইয়াবস।

রাজধানীর আগারগাঁওয়ে নির্বাচন ভবনে আজ বৃহস্পতিবার বিকেলে বৈঠকটি হয়।

বৈঠক শেষে ইভার্স ইয়াবস সাংবাদিকদের জানান, ১২ ফেব্রুয়ারির সংসদ নির্বাচন ও গণভোট পর্যবেক্ষণে ইইউর ২০০-র মতো পর্যবেক্ষক থাকবেন।

ইইউ পর্যবেক্ষণ মিশনপ্রধান বলেন, ‘আমরা মাত্র আমাদের মিশন শুরু করেছি। আমাদের একটি দল আছে, যারা পুরো প্রক্রিয়ার শেষ পর্যন্ত কাজ করবে এবং সব বিস্তারিত তুলে ধরে একটি চূড়ান্ত প্রতিবেদন প্রকাশ করবে।’

বাংলাদেশে প্রাক্‌-নির্বাচনী পরিবেশকে কীভাবে দেখছেন—এ প্রশ্নের জবাবে ইভার্স ইয়াবস বলেন, ‘যেমনটি আমি বলেছি, আমরা সদ্য এখানে এসেছি। বাংলাদেশ একটি সুন্দর দেশ, যেখানে বহুমাত্রিক ও বৈচিত্র্যময় সমাজ রয়েছে। আমরা শুধু ঢাকা নয়; দেশের অন্যান্য অঞ্চলও পর্যবেক্ষণ করব, যা আমাদের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।’

নির্বাচন পর্যবেক্ষণে ইইউ কোন বিষয়গুলোর ওপর গুরুত্ব দেবে—জানতে চাইলে তিনি বলেন, ‘প্রক্রিয়াগত বিষয়গুলো যেমন—ভোটার নিবন্ধন, অবাধ ও সুষ্ঠু ভোট গ্রহণের আয়োজন এবং পুরো প্রক্রিয়ার বিশ্বাসযোগ্যতার ওপর গুরুত্ব দেওয়া হবে। এটি বাংলাদেশে আমার প্রাথমিক সফর, যেখানে আমি নির্বাচন প্রক্রিয়ায় যুক্ত গুরুত্বপূর্ণ অংশীজনদের সঙ্গে বৈঠক করছি। সে কারণেই আমার প্রথম দিকের সফরগুলোর একটি নির্বাচন কমিশন।’

সিইসির সঙ্গে বৈঠকে কী নিয়ে আলোচনা হয়েছে—এ প্রশ্নের জবাবে ইভার্স ইয়াবস বলেন, ‘সিইসি আমাদের পুরো প্রক্রিয়াটি ব্যাখ্যা করেছেন এবং বিভিন্ন চ্যালেঞ্জের কথাও তুলে ধরেছেন। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, সংসদ নির্বাচন ও গণভোট একসঙ্গে আয়োজন করা একটি বড় চ্যালেঞ্জ। তবে আমি আশা করি, নির্বাচন কমিশন বিষয়টি যথাযথভাবে মোকাবিলা করবে।’

বিষয়:

ইউরোপীয় ইউনিয়নসিইসিনির্বাচনবৈঠক
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

জেএফ-১৭ যুদ্ধবিমানে ভর করে আইএমএফের ঋণ থেকে মুক্তি চায় পাকিস্তান

ভেনেজুয়েলার বিনিময়ে ২০১৯ সালেই ট্রাম্পের কাছে ইউক্রেন চেয়েছিল রাশিয়া

বিশ্বকাপ থেকে বাংলাদেশকে ‘গায়েব’ করে দিল আইসল্যান্ড

৬৬ জাতিসংঘ ও আন্তর্জাতিক সংস্থা থেকে যুক্তরাষ্ট্রকে সরিয়ে নিচ্ছেন ট্রাম্প

‘ভারতের বাইরে বাংলাদেশ বিশ্বকাপ খেললে সেটা ক্রিকেটের জন্য বাজে দেখাবে’

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

সরকারবিরোধী আন্দোলনে রূপ নিচ্ছে ইরানিদের বিক্ষোভ, ছড়িয়ে পড়েছে দেশজুড়ে

সরকারবিরোধী আন্দোলনে রূপ নিচ্ছে ইরানিদের বিক্ষোভ, ছড়িয়ে পড়েছে দেশজুড়ে

জেএফ-১৭ যুদ্ধবিমানে ভর করে আইএমএফের ঋণ থেকে মুক্তি চায় পাকিস্তান

জেএফ-১৭ যুদ্ধবিমানে ভর করে আইএমএফের ঋণ থেকে মুক্তি চায় পাকিস্তান

অজুর ভিন্ন রকম ৩ উপকারিতা

অজুর ভিন্ন রকম ৩ উপকারিতা

দূর যাত্রায় বিমানে কোন সিট নেবেন

দূর যাত্রায় বিমানে কোন সিট নেবেন

জাতীয় সংসদ নির্বাচনে কোটিপতি প্রার্থী ৫০১ জন

জাতীয় সংসদ নির্বাচনে কোটিপতি প্রার্থী ৫০১ জন

সম্পর্কিত

এনআইডি সংশোধন কার্যক্রম চলতি মাসেই চালু হচ্ছে

এনআইডি সংশোধন কার্যক্রম চলতি মাসেই চালু হচ্ছে

ঋণখেলাপিতে আটকে যেতে পারেন কুমিল্লা-৪ আসনে বিএনপির প্রার্থী মঞ্জুরুল

ঋণখেলাপিতে আটকে যেতে পারেন কুমিল্লা-৪ আসনে বিএনপির প্রার্থী মঞ্জুরুল

ইসি ইনসাফে বিশ্বাসী, আগের মতো পাতানো নির্বাচন হবে না: সিইসি

ইসি ইনসাফে বিশ্বাসী, আগের মতো পাতানো নির্বাচন হবে না: সিইসি

চার দিনে ইসিতে ৪৬৯টি আপিল আবেদন

চার দিনে ইসিতে ৪৬৯টি আপিল আবেদন