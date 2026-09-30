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জাতীয়

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা পদক-২০২৭: আবেদনের সময়সীমা বেড়ে ৩০ অক্টোবর

বাসস, ঢাকা  
আপডেট : ৩০ সেপ্টেম্বর ২০২৬, ১৫: ৫১
আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা পদক-২০২৭: আবেদনের সময়সীমা বেড়ে ৩০ অক্টোবর
ফাইল ছবি

মহান শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ২০২৭ উপলক্ষে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা পদক-২০২৭-এর প্রস্তাব ও আবেদনপত্র জমা দেওয়ার সময়সীমা আগামী ৩০ অক্টোবর পর্যন্ত বাড়ানো হয়েছে। এর আগে আবেদনের শেষ তারিখ ছিল ৩০ সেপ্টেম্বর।

আজ বুধবার (৩০ সেপ্টেম্বর) আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের (আমাই) ওয়েবসাইটে প্রকাশিত এক আদেশে এ তথ্য জানানো হয়।

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা পদক নীতিমালা-২০২৪ (সংশোধিত) অনুযায়ী, জাতীয় পর্যায়ে দুটি পদকের জন্য বাংলাদেশি নাগরিক অথবা বাংলাদেশে অবস্থিত প্রতিষ্ঠান ও সংস্থার কাছ থেকে প্রস্তাব ও আবেদন চাওয়া হয়েছে।

আন্তর্জাতিক পর্যায়ে দুটি পদকের জন্য বিদেশি নাগরিক অথবা বিদেশি প্রতিষ্ঠান ও সংস্থার কাছ থেকে নির্ধারিত ছকে প্রস্তাব ও আবেদন চাওয়া হয়েছে।

বিশ্বের বিভিন্ন মাতৃভাষা সংরক্ষণ, পুনরুজ্জীবন ও বিকাশে বিশেষ অবদান, গবেষণা, ডিজিটাল প্রযুক্তি উদ্ভাবন, বহির্বিশ্বে প্রচার এবং অনুবাদে বিশেষ অবদানের জন্য এই পদক দেওয়া হবে।

প্রতিটি পদক বিজয়ী পাবেন ১৮ ক্যারেট মানের ৩৫ গ্রাম ওজনের একটি স্বর্ণপদক, সম্মাননাপত্র এবং ৪ লাখ টাকা বা সমমূল্যের মার্কিন ডলার।

আগ্রহীদের তিন কপি আবেদনপত্র বা প্রস্তাব সরাসরি, ডাকযোগে বা কুরিয়ারে ‘অতিরিক্ত পরিচালক, আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট, ১/ক সেগুনবাগিচা, ঢাকা-১০০০’ বরাবর পাঠাতে বলা হয়েছে।

একই সঙ্গে আবেদনপত্রের সফটকপি [email protected][email protected] ই-মেইল ঠিকানায় পাঠাতে হবে।

পদকসংক্রান্ত বিস্তারিত তথ্য ও ফরম আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

বিষয়:

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