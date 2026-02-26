৭১-এর মানবতাবিরোধী অপরাধ: আমৃত্যু কারাদণ্ডপ্রাপ্ত আকরামকে খালাস

মুক্তিযুদ্ধের সময় সংঘটিত মানবতাবিরোধী অপরাধের মামলায় আমৃত্যু কারাদণ্ড পাওয়া বাগেরহাটের খান আকরাম হোসেনকে খালাস দিয়েছেন আপিল বিভাগ।
আজ বৃহস্পতিবার (২৬ ফেব্রুয়ারি) প্রধান বিচারপতির নেতৃত্বাধীন বেঞ্চ এই রায় দেন। রাষ্ট্রপক্ষে শুনানিতে অংশ নেন চিফ প্রসিকিউটর মো. আমিনুল ইসলাম।
২০১৫ সালের ১১ আগস্ট এই মামলায় বাগেরহাটের খান আকরাম হোসেনকে আমৃত্যু কারাদণ্ড দেন আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল-১। পরে ওই বছরই আপিল বিভাগে খালাস চেয়ে আবেদন করেন তিনি। ১১ বছর পর সেই আপিল নিষ্পত্তি হলো।
এর আগে জামায়াত নেতা এ টি এম আজহারুল ইসলামকেও মৃত্যুদণ্ড থেকে খালাস দেন আপিল বিভাগ। আওয়ামী লীগের সময় এসব মামলায় সাজা দেওয়া হয়েছিল। সে সময় ট্রাইব্যুনালের বিচারকাজ নিয়ে প্রশ্ন উঠলেও আওয়ামী লীগ সরকার বিচার অব্যাহত রাখে। তবে আওয়ামী লীগ সরকারের পতনের পর সাজা পরিবর্তন হচ্ছে আপিল বিভাগে।
১০ হাজার টাকা বা তার চেয়ে কম পরিমাণ কৃষি ঋণ নিয়েছেন এমন গ্রাহকদের সমুদয় দায় (সুদ আসলসহ) মওকুফ করে দেবে সরকার। আজ বৃহস্পতিবার (২৬ ফেব্রুয়ারি) প্রথম ক্যাবিনেট বৈঠকে এ সিদ্ধান্ত হয়েছে।৯ মিনিট আগে
অমর একুশে এবং আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষে জাতীয় জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে অসামান্য অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ ৯ জন বিশিষ্ট ব্যক্তি ও একটি ব্যান্ড দলকে ‘একুশে পদক ২০২৬’ প্রদান করেছেন প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান।২ ঘণ্টা আগে
সচিবালয় থেকে হেঁটে ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে ‘একুশে পদক’ প্রদান অনুষ্ঠানে যোগ দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান। এক ঘণ্টা পর অনুষ্ঠান শেষে হেঁটেই তিনি মন্ত্রিপরিষদ ভবনের কার্যালয়ে ফিরে আসেন। আজ বৃহস্পতিবার সকাল ১০টা ৪৭ মিনিটে তিনি সচিবালয়ের ১ নম্বর ভবনে অবস্থিত মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ...২ ঘণ্টা আগে
বাংলাদেশ পুলিশের নবনিযুক্ত মহাপরিদর্শক (আইজিপি) মো. আলী হোসেন ফকির রাজারবাগ পুলিশ লাইনসে পুলিশ স্মৃতিসৌধে শ্রদ্ধা জানিয়েছেন। আজ বৃহস্পতিবার (২৬ ফেব্রুয়ারি) সকাল ১০টায় স্মৃতিসৌধে পুষ্পস্তবক অর্পণ করে মহান মুক্তিযুদ্ধে শহীদ পুলিশ সদস্যদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন তিনি।৩ ঘণ্টা আগে