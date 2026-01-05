পুনর্বাসন ফ্ল্যাটে অনিয়ম: কাদের ও ১৩ সাবেক সচিবের বিদেশযাত্রায় নিষেধাজ্ঞা

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
ঢাকা এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে প্রকল্পের পুনর্বাসন ফ্ল্যাট বরাদ্দে গুরুতর অনিয়মের অভিযোগে সাবেক সেতুমন্ত্রী ও কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদেরসহ ১৩ সাবেক সচিবের বিদেশ যাত্রায় নিষেধাজ্ঞা চেয়েছে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)।
আজ সোমবার দুদকের করা আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে পুলিশের বিশেষ শাখার (এসবি) অতিরিক্ত পুলিশ মহাপরিদর্শকের কাছে আসামিদের বিদেশ যাত্রা রহিতকরণে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে অনুরোধ জানানো হয়েছে।
এ সম্পর্কিত আবেদনের চিঠিতে বলা হয়, ‘উল্লিখিত আসামিগণ যাতে বিদেশে পালিয়ে যেতে না পারেন, সে বিষয়ে প্রয়োজনীয় কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য বিনীত অনুরোধ করা হলো। বিষয়টি অতীব জরুরি।’
দুদক সূত্র জানায়, আসামিরা দেশত্যাগ করলে মামলার সুষ্ঠু তদন্ত ব্যাহত হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। কমিশনের তদন্তসংশ্লিষ্ট এক কর্মকর্তা বিষয়টি আজকের পত্রিকাকে নিশ্চিত করেছেন।
গত বছরের ৮ ডিসেম্বর দুদক জানায়, ঢাকা এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে প্রকল্পে ক্ষতিগ্রস্তদের পুনর্বাসনের জন্য অধিগ্রহণ করা জমিতে নিজেদের জন্য ফ্ল্যাট বরাদ্দ নেওয়ার অভিযোগে ওবায়দুল কাদেরসহ সাবেক ১৩ সচিবের বিরুদ্ধে মামলা করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। সে সময় দুদকের মহাপরিচালক আক্তার হোসেন সাংবাদিকদের জানান, ক্ষমতার অপব্যবহার করে রাষ্ট্রীয় সম্পদ অবৈধভাবে ভোগদখলের অভিযোগে তাঁদের বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে।
দুদকের ‘ক’ তফসিলভুক্ত মামলার অভিযোগ অনুযায়ী, বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের ১০৬ ও ১০৭ তম বোর্ড সভায় উপস্থিত থেকে সংশ্লিষ্ট আইন ও বিধি লঙ্ঘন করে আসামিরা পরস্পর যোগসাজশে ক্ষমতার অপব্যবহার করেন।
অভিযোগ রয়েছে, সরকারি স্বার্থসংশ্লিষ্ট জমিতে ব্যক্তিগত লাভের উদ্দেশ্যে ফ্ল্যাট নির্মাণ প্রকল্প অনুমোদন, বরাদ্দ নীতিমালা প্রণয়ন ও নীতিবহির্ভূতভাবে তা কার্যকর করা হয়। এমনকি অনুমোদিত নীতিমালা গেজেট আকারে প্রকাশ না করেই ফ্ল্যাট বরাদ্দের ব্যবস্থা নেওয়া হয়।
এই ঘটনায় দণ্ডবিধির ৪০৯,৪২০ ও ১০৯ ধারা এবং দুর্নীতি প্রতিরোধ আইন, ১৯৪৭-এর ৫ (২) ধারায় শাস্তিযোগ্য অপরাধের অভিযোগে মামলাটি দায়ের করা হয়, যা বর্তমানে তদন্তাধীন।
দুদকের অভিযোগে বলা হয়, পুনর্বাসনের উদ্দেশ্যে অধিগ্রহণ করা প্রায় ৪০ একর জমি প্রকৃত উদ্দেশ্যের বাইরে গিয়ে সরকারি কর্মকর্তাদের জন্য ৯৯ বছরের লিজে আবাসন বরাদ্দে ব্যবহার করা হয়, যা গেজেটের উদ্দেশ্যের সঙ্গে সাংঘর্ষিক। এ ছাড়া স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ ও হুকুম দখল আইন, ২০১৭ অনুযায়ী ভূমি মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন নেওয়া হয়নি। সেতু কর্তৃপক্ষের নিজস্ব আইনেও এ ধরনের আবাসন প্রকল্প গ্রহণের কোনো এখতিয়ার নেই। তা ছাড়া ‘ফ্ল্যাট দীর্ঘমেয়াদি লিজ প্রদানের নীতিমালা–২০১৮’ কোনো গেজেটে প্রকাশ করা হয়নি।
মামলার অন্য আসামিরা হলেন—সেতু বিভাগের সাবেক সিনিয়র সচিব খন্দকার আনোয়ারুল ইসলাম, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের সাবেক সচিব মো. নজরুল ইসলাম, জননিরাপত্তা বিভাগের সাবেক সচিব মোস্তফা কামাল উদ্দীন, সাবেক বিদ্যুৎ সচিব ও প্রধানমন্ত্রীর সাবেক মুখ্য সচিব আহমেদ কায়কাউস, ভূমি মন্ত্রণালয়ের সাবেক সচিব মো. আবদুল জলিল, পানিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের সাবেক সচিব ড. জাফর আহমেদ খান, সাবেক অর্থসচিব ও সোনালী ব্যাংকের চেয়ারম্যান মোহাম্মদ মুসলিম চৌধুরী, আইন মন্ত্রণালয়ের সাবেক সিনিয়র সচিব মোহাম্মদ শহিদুল হক, পরিকল্পনা কমিশনের সাবেক সদস্য ও সাবেক সিনিয়র সচিব জুয়েনা আজিজ, রেলপথ মন্ত্রণালয়ের সাবেক সচিব মো. মোফাজ্জল হোসেন, ইআরডির সাবেক সিনিয়র সচিব কাজী শফিকুল আজম, প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের সাবেক সচিব আখতার হোসেন ভূঁইয়া এবং এনবিআরের সাবেক চেয়ারম্যান ও আইআরডির সাবেক সচিব ড. আবু হেনা মো. রহমাতুল মুনিম।
