শাহজালাল বিমানবন্দরের গ্রাউন্ড হ্যান্ডলিংয়ে আগ্রহ সুইসপোর্টের

হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের গ্রাউন্ড হ্যান্ডলিং কার্যক্রমে অংশগ্রহণে আগ্রহ প্রকাশ করেছে সুইজারল্যান্ডভিত্তিক আন্তর্জাতিক অ্যাভিয়েশন সেবা প্রতিষ্ঠান সুইসপোর্ট। বাংলাদেশে নিযুক্ত সুইজারল্যান্ডের রাষ্ট্রদূত রেটো রেংলি আজ মঙ্গলবার বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী আফরোজা খানম ও প্রতিমন্ত্রী এম রশিদুজ্জামান মিল্লাতের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎকালে এ আগ্রহের কথা জানান।
সকালে মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত বৈঠকে বাংলাদেশ ও সুইজারল্যান্ডের বিদ্যমান দ্বিপক্ষীয় সম্পর্ক আরও সুদৃঢ়, গতিশীল ও বহুমাত্রিকভাবে সম্প্রসারণের বিষয়ে আলোচনা হয়। বিশেষ করে বেসামরিক বিমান চলাচল খাতে সহযোগিতা বৃদ্ধির সম্ভাবনা গুরুত্ব পায়।
বৈঠকে রাষ্ট্রদূত রেটো রেংলি বলেন, সুইজারল্যান্ড বাংলাদেশের বিমান খাতের উন্নয়ন ও আধুনিকায়নে যৌথভাবে কাজ করতে আগ্রহী। এ সময় তিনি হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের গ্রাউন্ড হ্যান্ডলিং কার্যক্রমে বিশ্বের অন্যতম শীর্ষ অ্যাভিয়েশন গ্রাউন্ড সার্ভিস প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান সুইসপোর্টের আগ্রহের বিষয়টি তুলে ধরেন।
জবাবে মন্ত্রী আফরোজা খানম ও প্রতিমন্ত্রী এম রশিদুজ্জামান মিল্লাত সুইসপোর্টকে আনুষ্ঠানিক প্রস্তাব জমা দেওয়ার আহ্বান জানান। তাঁরা বলেন, সরকারের নীতিমালা ও জাতীয় স্বার্থ বিবেচনায় প্রস্তাবটি যথাযথভাবে পর্যালোচনা করা হবে।
বৈঠকে উভয় পক্ষ বাংলাদেশ ও সুইজারল্যান্ডের মধ্যে বিমান যোগাযোগ, পর্যটন, বিনিয়োগ এবং প্রযুক্তিগত সহযোগিতা সম্প্রসারণের বিভিন্ন দিক নিয়েও মতবিনিময় করেন।
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