পরিচালক থেকে নির্বাহী পরিচালক হলেন বাংলাদেশ ব্যাংকের ৪ কর্মকর্তা

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
বাংলাদেশ ব্যাংকের চার কর্মকর্তা পরিচালক থেকে নির্বাহী পরিচালক (ইডি) পদে পদোন্নতি পেয়েছেন। তাঁরা হলেন গভর্নর অফিসের পরিচালক মো. সরোয়ার হোসেন, ব্যাংক পরিদর্শন-৩ বিভাগের পরিচালক মুহম্মদ বদিউজ্জামান দিদার, চট্টগ্রাম অফিসের পরিচালক মো. সালাহ উদ্দিন এবং বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিটের (বিএফআইইউ) পরিচালক মো. মফিজুর রহমান খান চৌধুরী।
বাংলাদেশ ব্যাংকের পদোন্নতি নীতিমালা-২০২২-এর বিধান অনুযায়ী এই পদোন্নতি কার্যকর হবে বলে হিউম্যান রিসোর্সেস ডিপার্টমেন্ট-১-এর পরিচালক মো. জবদুল ইসলামের সই করা অভ্যন্তরীণ অর্ডারে এই তথ্য জানানো হয়েছে।
এতে বলা হয়, পরবর্তী নির্দেশনার মাধ্যমে ওই চার ব্যাংক কর্মকর্তার দপ্তর বণ্টন করা হবে।
